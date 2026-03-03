Perú

Grifos muestran resolución del Minem para explicar por qué no venden GNV a conductores: “¿Esa orden viene del presidente?”

Conductores que llegan a estaciones de servicio son sorprendidos por la orden de prohibir la venta de gas natural para taxis y vehículos particulares. Choferes insisten en que la resolución no incluye a vehículos particulares

La decisión del Ministerio de Energía y Minas de suspender por 14 días la venta de GNV para vehículos particulares -incluidos taxis, mototaxis y otros vehículos menores- tomó por sorpresa a los conductores a nivel nacional que acudieron a grifos en diferentes partes del Perú para abastecerse con este combustible.

Por su parte, los trabajadores de los grifos que ofrecían GNV a los vehículos tuvieron que explicar por qué la venta de este recurso estaba prohibida. Un video grabado por un conductor en Ica muestra cómo una mujer, con resolución del Minem y comunicado de Calidda en mano, explicaba por qué no podía abastecer el tanque de un vehículo particular con gas natural.

“No va a haber GNV. Solo para consumo residenciales y comerciales (...) no está incluido esta priorización vehículos de carga, livianos como taxis, scooters, mototaxis, entre otros”, indica la trabajadora a los conductores tal y como se lee en el comunicado emitido por Calidda.

En un intento por burlar la normativa dispueta por el Minem, los choferes le hicieron notar a la trabajadora que “particulares no dice” y consultaron si sería posible una venta de “10 solcitos”, pero la respuesta al pedido fue negativa. Sorprendidos por la decisión del gobierno, los choferes iqueños consultaron si la orden había sido emitida por el presidente José María Balcázar.

Conductores que llegan a estaciones de servicio son sorprendidos por la orden de prohibir la venta de gas natural para taxis y vehículos particulares. (Video: Quinto Poder - Ica)

Conductores hacen largas colas en grifos por GNV

En La Victoria, los conductores describen un escenario de colapso. “La mayoría del rubro de taxi se han corrido la voz de que la mayoría de grifos de Lima están colapsados. Esto genera zozobra y aumento de demanda. En el Perú, en el servicio de transporte se utiliza GLP o GNV y lastimosamente, no dan los precios para usar gasolina”, declaró un conductor a TVPerú.

El comentario resume el dilema. El GNV permite costos más bajos frente a la gasolina, por lo que la falta del recurso golpea de forma directa a quienes dependen del vehículo para trabajar. En distritos como el Cercado de Lima, Carabayllo, San Juan de Lurigancho y San Luis también se reportaron largas colas.

Algunos establecimientos colocaron avisos para informar que detienen la venta a ciertos tipos de vehículos con el fin de administrar el stock disponible. Esta decisión generó más presión sobre las estaciones que sí atienden, lo que deriva en tiempos de espera prolongados.

Decenas de conductores, principalmente taxistas, pasan horas en interminables filas para poder abastecer sus vehículos con GNV. Este es el panorama en Lima tras la restricción en el suministro de gas natural | Canal N

Según Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú, cerca de 350 mil vehículos en el país usan GNV, de los cuales más de 335 mil son livianos. Este grupo concentra a la mayoría de taxistas y trabajadores independientes.

El especialista advirtió a RPP que un conductor que hoy gasta alrededor de S/600 mensuales en GNV podría desembolsar más de S/2,100 si migra a gasolina. La diferencia supera los S/1,500 al mes, un monto difícil de asumir para quienes dependen de ingresos diarios.

Ante ese escenario, algunos taxistas optaron por elevar tarifas para cubrir el riesgo de un cambio temporal de combustible. Otros prefieren esperar en fila con la esperanza de acceder al GNV antes de tomar una decisión que altere su estructura de costos.

