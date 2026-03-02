Fuga y llamarada de gas en Cusco obligan a paralizar el transporte de Camisea: Pobladores reportan mareos

Video: La Última

Una fuga y posterior llamarada de gas registrada la mañana de este 1 de marzo encendió las alertas en el distrito de Megantoni, en la provincia de La Convención, región Cusco. El incidente ocurrió en el kilómetro 43 (KP43) del sistema operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), específicamente en una estación de válvulas ubicada en la zona de Saringabeni.

La empresa informó que a las 11:00 a.m. activó su plan de respuesta ante emergencias tras detectar la fuga seguida de una llamarada. Mientras TGP asegura que la situación se encuentra bajo control, pobladores del asentamiento rural de Saringabeni reportaron momentos de tensión y expresaron preocupación por posibles afectaciones a la salud debido al fuerte olor a gas en el ambiente.

TGP suspende transporte de gas natural y líquidos tras emergencia en Megantoni

Composición: Infobae Perú

De acuerdo con el comunicado oficial, la compañía desplegó un equipo especializado en la zona para controlar la emergencia en el KP43. La intervención permitió contener la situación, según indicó la empresa, que además precisó haber adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de las personas, así como acciones orientadas a minimizar cualquier impacto ambiental.

Como parte de las medidas preventivas, se dispuso la suspensión temporal del transporte de gas natural (NG) y de líquidos de gas natural (NGL) en el tramo afectado. Esta paralización busca reducir riesgos mientras se realizan las labores de control y evaluación técnica en la infraestructura.

En paralelo, vecinos de Saringabeni y sectores cercanos señalaron que percibieron un olor intenso y manifestaron preocupación por síntomas como mareos y malestar general. Autoridades locales fueron alertadas para que coordinen acciones en el área, mientras efectivos del Ejército habrían iniciado el acordonamiento preventivo en los alrededores del punto donde se registró la fuga.

La empresa indicó que las causas del incidente se encuentran en proceso de investigación y que está a disposición de las autoridades competentes para brindar la información que sea requerida. Asimismo, reiteró que la activación de su plan de contingencia permitió actuar de manera inmediata tras la detección de la anomalía en la estación de válvulas.

El hecho generó alerta en comunidades del entorno, donde habitantes solicitaron la presencia de representantes de salud y de la Municipalidad Distrital de Megantoni para verificar posibles afectaciones. La zona del KP43 forma parte del sistema de transporte vinculado al gasoducto de Camisea, infraestructura clave para el abastecimiento energético del país.

10 recomendaciones clave ante alerta de fuga de gas

El impacto de una histórica nevada se agrava tras una explosión por fuga de gas que provocó un devastador incendio en una vivienda del noreste de Estados Unidos. (CBS News)

Aléjate inmediatamente del lugar

Si percibes olor fuerte a gas, una nube blanca o escuchas una fuga, aléjate a una distancia segura. El GLP puede desplazarse varios metros y encenderse con cualquier chispa.

No enciendas fuego ni dispositivos eléctricos

Evita encender fósforos, cigarrillos, celulares, radios o luces. Una mínima chispa puede provocar una deflagración.

Evita circular o detenerte por curiosidad

No te acerques para grabar o tomar fotos.

Sigue las indicaciones de bomberos y policías

Respeta los perímetros de seguridad y los desvíos de tránsito. Estos se establecen considerando el radio real de riesgo del gas inflamable.

Si estás en un vehículo, apaga el motor

Detén el vehículo lejos del área afectada y apaga el motor. Los sistemas eléctricos y el calor del motor pueden ser detonantes.

Evacúa la zona si así lo ordenan

Si las autoridades indican evacuación preventiva, hazlo de inmediato. El GLP puede permanecer suspendido y explotar minutos u horas después.

No intentes controlar la fuga

Nunca intentes cerrar válvulas o manipular un camión cisterna sin capacitación. En emergencias pasadas, estas acciones han agravado la situación.

Protege a niños, adultos mayores y personas con discapacidad

Ayuda a evacuar primero a personas vulnerables y evita que permanezcan cerca del área del incidente.

Mantente informado por fuentes oficiales

Sigue los comunicados de bomberos, municipalidades y la Policía. Evita difundir rumores que puedan generar pánico o desinformación.

Reporta de inmediato

Ante una fuga de gas, llama al 116 (Bomberos) o al 105 (Policía) y brinda la ubicación exacta y características del incidente.