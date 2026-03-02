Eclipse lunar del 3 de marzo 2026: cuánto tiempo durará la ‘luna de sangre’ y cómo se podrá ver desde Perú

La luna llena se ilumina de un color rojizo intenso, creando un espectáculo astronómico en el cielo nocturno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madrugada del 3 de marzo de 2026 traerá consigo uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse lunar total, conocido popularmente como “luna de sangre” por el tono rojizo que adquiere el satélite natural cuando atraviesa la sombra de la Tierra. Aunque el evento será visible en varias regiones del mundo, en el caso del Perú la observación tendrá un detalle clave que marcará la diferencia: coincidirá con el amanecer.

De acuerdo con reportes difundidos por la NASA y la Agencia Espacial del Perú (Conida), el fenómeno comenzará en plena madrugada y se extenderá por varias horas. Sin embargo, no todas sus fases podrán apreciarse con la misma claridad en territorio peruano. Aquí te contamos a qué hora inicia el eclipse lunar en Perú, cuánto durará la luna de sangre y cómo verla en vivo o a simple vista.

¿A qué hora empieza el eclipse lunar en Perú y cuánto durará la luna de sangre?

El eclipse lunar del 3 de marzo iniciará con su fase penumbral a las 3:44 a. m. (hora peruana). En esta primera etapa, la Luna ingresará en la zona más tenue de la sombra terrestre, provocando un oscurecimiento casi imperceptible para muchos observadores.

Minutos después comenzará la fase parcial, cuando la umbra —la parte más oscura de la sombra de la Tierra— empiece a cubrir progresivamente el disco lunar. Este proceso avanzará hasta alcanzar la fase más esperada: la totalidad, prevista alrededor de las 6:04 a. m. En ese momento, la Luna quedará completamente dentro de la umbra y adquirirá el característico color rojizo que da origen al término luna roja o luna de sangre 2026.

La duración completa del fenómeno, considerando todas sus fases, se extenderá por varias horas. Sin embargo, en el Perú la visibilidad de la fase total será limitada, ya que coincidirá con el amanecer en gran parte del territorio. Esto significa que la luz solar comenzará a iluminar el cielo justo cuando la Luna alcance su punto máximo de tonalidad rojiza, reduciendo el contraste y el tiempo disponible para apreciarla con nitidez.

A nivel global, el eclipse será visible en distintas partes de América, el Pacífico, Asia oriental y algunas zonas de Australia. En el caso peruano, la recomendación es estar atentos desde el inicio de la madrugada para no perder los minutos más intensos del evento.

¿Por qué la Luna se ve roja y cómo observar el eclipse lunar desde Perú?

El color rojizo no es un efecto óptico ni un fenómeno extraordinario fuera de lo científico. Durante un eclipse lunar total, la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna en fase llena. Cuando esto ocurre, la luz solar no llega de manera directa al satélite, sino que atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzarlo.

En ese trayecto, las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que los tonos rojizos y anaranjados continúan su camino y se proyectan sobre la superficie lunar. Es el mismo principio que explica los atardeceres intensamente naranjas en la costa peruana o en la sierra. Durante la totalidad, esa luz filtrada baña por completo a la Luna, generando el efecto visual que millones esperan fotografiar.

Para ver el eclipse lunar en Perú no se necesitan telescopios ni filtros especiales. A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno es completamente seguro para observar a simple vista. No obstante, hay algunas recomendaciones para mejorar la experiencia:

Buscar un lugar con baja contaminación lumínica , lejos de luces intensas.

Elegir espacios abiertos con vista despejada hacia el horizonte oeste.

Revisar el pronóstico del tiempo para evitar nubes que bloqueen la visibilidad.

Utilizar binoculares o un telescopio de bajo aumento si se desea apreciar mejor los detalles del disco lunar.

Para fotografías, un trípode y el modo nocturno del celular pueden marcar la diferencia.

La Agencia Espacial del Perú (Conida) también informó que más adelante, entre el 27 y 28 de agosto de 2026, se registrará un eclipse lunar parcial en horario nocturno, lo que permitirá una observación más prolongada desde el país. Sin embargo, el evento de marzo concentra la atención por tratarse de un eclipse total y por la intensidad visual de la llamada luna de sangre.

Además, la NASA anunció que realizará una transmisión en vivo a través de su canal oficial, lo que permitirá seguir el fenómeno en tiempo real para quienes no logren observarlo directamente desde sus ciudades.

El eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 se perfila así como una de las citas astronómicas más importantes del calendario, especialmente para quienes disfrutan de mirar el cielo en la madrugada y registrar eventos poco frecuentes. En el Perú, la clave estará en madrugar y estar atentos a los minutos previos al amanecer, cuando la Luna alcance su máximo tono rojizo antes de desvanecerse con la llegada del día.