Startups peruanas consolidan crecimiento: reportan inversiones superiores a USD 257 millones en los últimos tres años

La expansión del ecosistema se explica, en gran parte, por una transformación en la forma de pensar de los emprendedores. Foto: difusión

El ecosistema emprendedor peruano atraviesa una etapa de consolidación marcada por un mayor flujo de capital y una acelerada adopción de herramientas digitales. En ese contexto, la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor informó que las startups locales han captado más de USD 257 millones en inversiones durante los últimos tres años, reflejando un entorno cada vez más dinámico y competitivo.

Este desempeño se complementa con el fortalecimiento de iniciativas públicas orientadas a la innovación. Entre ellas destaca StartUp Perú, que ha canalizado más de S/ 190 millones para financiar más de 1.160 emprendimientos, contribuyendo a expandir la base de empresas tecnológicas y a impulsar nuevas soluciones en el mercado nacional.

Transformación del perfil emprendedor

El crecimiento del ecosistema responde, en buena medida, a un cambio en la mentalidad de los emprendedores. Según explicó el cofundador y CEO de Plak, Oscar Hugo Paz, las nuevas startups ya no se enfocan únicamente en el mercado local, sino que nacen con una visión de escalabilidad y proyección internacional basada en tecnología.

Este giro también ha redefinido el perfil del emprendedor peruano, que ahora muestra una orientación más clara hacia la innovación digital y la resolución de necesidades específicas. La combinación de conocimiento técnico y enfoque global se ha convertido en un rasgo distintivo de esta nueva generación de empresas.

Este cambio ha reconfigurado el perfil del emprendedor peruano, ahora más enfocado en la innovación tecnológica y en atender demandas puntuales del mercado. Foto: Blog de Hubspot

Sectores dinámicos y nuevos protagonistas

Dentro de este escenario, rubros como fintech, edtech y soluciones digitales destacan como motores del crecimiento. Estas industrias concentran gran parte del interés de inversionistas y emprendedores, al ofrecer modelos escalables y alineados con la transformación digital de la economía.

En este contexto, surgen casos como el de Plak, una startup peruana centrada en servicios de alojamiento web. Su desarrollo evidencia la creciente relevancia de la infraestructura digital como soporte esencial para negocios en expansión, así como la capacidad del talento local para competir en segmentos tecnológicos.

Retos pendientes para el ecosistema

Pese a los avances, el ecosistema aún enfrenta limitaciones que podrían frenar su expansión. Entre los principales desafíos se encuentran las dificultades para acceder a financiamiento en etapas más avanzadas, la escasez de talento especializado y las barreras para escalar hacia mercados internacionales.

Frente a ello, se mantiene la importancia de programas de apoyo como StartUp Perú, que continúan desempeñando un rol clave en la reducción de brechas. El fortalecimiento de estas iniciativas será determinante para sostener el crecimiento y consolidar al Perú como un actor relevante en la innovación regional.

En este contexto, sectores como fintech, edtech y servicios digitales se posicionan como impulsores clave del crecimiento. Foto: Revista Economía