Eclipse lunar del 3 de marzo de 2026: ¿A qué hora será visible en Perú?

Las regiones occidentales del país tendrán la mejor oportunidad para apreciar la totalidad del eclipse, aunque solo por unos minutos y con la luna baja en el horizonte - Créditos: Andina.

Millones de personas alrededor del planeta tendrán este 3 de marzo la oportunidad de presenciar un evento astronómico singular: un eclipse lunar total teñirá la luna de un intenso color rojo, fenómeno conocido como “luna de sangre”.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), cuando el satélite atraviesa la parte más oscura de la sombra terrestre, conocida como umbra, adquiere el característico tono rojizo que cautiva a aficionados y expertos.

En Perú, la expectación crece ante la posibilidad de observar este espectáculo celeste, aunque las condiciones de visibilidad variarán según la ubicación geográfica.

“Este eclipse sí será visible desde el Perú al amanecer del 3 de marzo próximo. Habrá totalidad para una mitad del territorio peruano, con la luna muy próxima al horizonte, es decir, a baja altura, prácticamente con el sol apareciendo en el lado opuesto del cielo” explicó Mario Zegarra Valles, asistente de investigación de la Agencia Espacial del Perú (CONIDA), según Andina.

La NASA explica que la luna adopta este tono rojizo al atravesar la umbra, la parte más oscura de la sombra proyectada por la Tierra - Créditos: EFE.

De la misma forma, señaló que “la otra mitad del país solo verá un ensombrecimiento parcial de la luna, en vista de que antes de la totalidad, la luna se ocultará. En resumen, una mitad del Perú verá el eclipse como parcial y la otra mitad, en cambio, tendrá totalidad”,

Según las proyecciones, las regiones situadas al oeste del país tendrán la posibilidad de observar la totalidad del eclipse con la luna aún visible, aunque por un corto lapso y a baja altura sobre el horizonte.

Por el contrario, en el este, la trayectoria lunar hará que la fase más espectacular ocurra cuando el satélite ya se haya ocultado, por lo que solo será apreciable una fase parcial. Además, la claridad del amanecer dificultará la observación prolongada del fenómeno, especialmente en la franja oriental.

El eclipse penumbral comenzará en Perú a las 3:44 a. m., y la fase parcial será perceptible desde las 4:50 a. m. La totalidad iniciará a las 6:04 a. m., momento en el que la visibilidad dependerá de la latitud y de las condiciones atmosféricas.

En gran parte de Sudamérica, la observación será parcial, mientras que la mejor panorámica corresponderá a regiones del Pacífico, Asia y Australia, donde la luna aparecerá totalmente cubierta por la sombra de la Tierra.

En el este peruano, la luna desaparecerá antes de llegar a la totalidad, y la luz del amanecer dificultará la observación prolongada del evento - Créditos: Andina.

Al respecto, Zegarra Valles detalla que, al comenzar la totalidad a las 6:04 a. m., los lugares ubicados justo sobre la línea divisoria del país tendrán a la luna apenas asomándose en el horizonte, mientras que quienes estén al este de esa línea verán la luna aún más baja o incluso ya oculta, por lo que no podrán observar la totalidad y solo presenciarán la fase parcial del eclipse.

Por el contrario, en el oeste del territorio nacional, la luna permanecerá algo más alta sobre el horizonte, permitiendo disfrutar de la fase de totalidad por unos minutos antes de que también desaparezca, aunque la luz del día dificultará la observación óptima del fenómeno.

El uso de binoculares o telescopio puede enriquecer la experiencia al permitir detectar matices y detalles adicionales en la superficie lunar durante la transición de colores. Para los entusiastas de la astronomía, la madrugada del 3 de marzo ofrecerá una oportunidad única de conectarse con el cosmos y disfrutar de uno de los espectáculos más fascinantes del año.