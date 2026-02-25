Perú

Eclipse lunar del 3 de marzo de 2026: ¿A qué hora será visible en Perú?

Las regiones del oeste nacional tendrán la mejor oportunidad para apreciar la luna completamente roja, aunque por un tiempo breve y a poca altura

Guardar
Las regiones occidentales del país
Las regiones occidentales del país tendrán la mejor oportunidad para apreciar la totalidad del eclipse, aunque solo por unos minutos y con la luna baja en el horizonte - Créditos: Andina.

Millones de personas alrededor del planeta tendrán este 3 de marzo la oportunidad de presenciar un evento astronómico singular: un eclipse lunar total teñirá la luna de un intenso color rojo, fenómeno conocido como “luna de sangre”.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), cuando el satélite atraviesa la parte más oscura de la sombra terrestre, conocida como umbra, adquiere el característico tono rojizo que cautiva a aficionados y expertos.

En Perú, la expectación crece ante la posibilidad de observar este espectáculo celeste, aunque las condiciones de visibilidad variarán según la ubicación geográfica.

“Este eclipse sí será visible desde el Perú al amanecer del 3 de marzo próximo. Habrá totalidad para una mitad del territorio peruano, con la luna muy próxima al horizonte, es decir, a baja altura, prácticamente con el sol apareciendo en el lado opuesto del cielo” explicó Mario Zegarra Valles, asistente de investigación de la Agencia Espacial del Perú (CONIDA), según Andina.

La NASA explica que la
La NASA explica que la luna adopta este tono rojizo al atravesar la umbra, la parte más oscura de la sombra proyectada por la Tierra - Créditos: EFE.

De la misma forma, señaló que “la otra mitad del país solo verá un ensombrecimiento parcial de la luna, en vista de que antes de la totalidad, la luna se ocultará. En resumen, una mitad del Perú verá el eclipse como parcial y la otra mitad, en cambio, tendrá totalidad”,

Según las proyecciones, las regiones situadas al oeste del país tendrán la posibilidad de observar la totalidad del eclipse con la luna aún visible, aunque por un corto lapso y a baja altura sobre el horizonte.

Por el contrario, en el este, la trayectoria lunar hará que la fase más espectacular ocurra cuando el satélite ya se haya ocultado, por lo que solo será apreciable una fase parcial. Además, la claridad del amanecer dificultará la observación prolongada del fenómeno, especialmente en la franja oriental.

El eclipse penumbral comenzará en Perú a las 3:44 a. m., y la fase parcial será perceptible desde las 4:50 a. m. La totalidad iniciará a las 6:04 a. m., momento en el que la visibilidad dependerá de la latitud y de las condiciones atmosféricas.

En gran parte de Sudamérica, la observación será parcial, mientras que la mejor panorámica corresponderá a regiones del Pacífico, Asia y Australia, donde la luna aparecerá totalmente cubierta por la sombra de la Tierra.

En el este peruano, la
En el este peruano, la luna desaparecerá antes de llegar a la totalidad, y la luz del amanecer dificultará la observación prolongada del evento - Créditos: Andina.

Al respecto, Zegarra Valles detalla que, al comenzar la totalidad a las 6:04 a. m., los lugares ubicados justo sobre la línea divisoria del país tendrán a la luna apenas asomándose en el horizonte, mientras que quienes estén al este de esa línea verán la luna aún más baja o incluso ya oculta, por lo que no podrán observar la totalidad y solo presenciarán la fase parcial del eclipse.

Por el contrario, en el oeste del territorio nacional, la luna permanecerá algo más alta sobre el horizonte, permitiendo disfrutar de la fase de totalidad por unos minutos antes de que también desaparezca, aunque la luz del día dificultará la observación óptima del fenómeno.

El uso de binoculares o telescopio puede enriquecer la experiencia al permitir detectar matices y detalles adicionales en la superficie lunar durante la transición de colores. Para los entusiastas de la astronomía, la madrugada del 3 de marzo ofrecerá una oportunidad única de conectarse con el cosmos y disfrutar de uno de los espectáculos más fascinantes del año.

Temas Relacionados

eclipse lunareclipse

Más Noticias

Universitario vs FC Cajamarca: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alex Valera volverá a enfrentar a Hernán Barcos luego del polémico cruce en el anterior clásico. La ‘U’ recibe al equipo recién ascendido en el estadio Monumental en un partido que genera expectativa. Conoce todos los detalles del choque

Universitario vs FC Cajamarca: día,

Alianza Lima vs UTC: día, hora y canal TV del choque en Cajamarca por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ visitarán al ‘gavilán del norte’ en un duelo que definirá el liderato del campeonato. Entérate de todos los detalles del vibrante cotejo

Alianza Lima vs UTC: día,

Reintegro 5 del Fonavi se pagaría en abril: Convocan al nuevo MEF para aprobarlo mañana

La Comisión Ad Hoc del Fonavi señala que el se debe pagar al nuevo grupo entre la tercera y cuarta semana de abril, pero primero se necesita avanzar con el nuevo Gobierno

Reintegro 5 del Fonavi se

Escándalo en el CAL: Candidata al JNE queda en cuarto lugar y ahora busca anular más de 20 mil votos para ganar

Gunther Gonzales Barrón ganó al obtener más de 10 mil votos, pero la abogada Tammy Quintanilla sostiene que él y los candidatos del segundo y tercer puesto infringieron la restricción sobre publicidad

Escándalo en el CAL: Candidata

El tenso cruce entre Diego Enríquez y jugador de 2 de Mayo en definición por penales de Copa Libertadores: “La cambiaste, perro”

El arquero de Sporting Cristal protagonizó un momento de tensión con Brahian Ayala que luego devino en la clasificación del cuadro ‘celeste’

El tenso cruce entre Diego
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Escándalo en el CAL: Candidata

Escándalo en el CAL: Candidata al JNE queda en cuarto lugar y ahora busca anular más de 20 mil votos para ganar

Hernando de Soto y los detalles de su frustrado nombramiento como premier del gobierno de José María Balcázar

Premier Denisse Miralles y otros 5 ministros vienen siendo investigados por la Fiscalía

Renovación Popular negará confianza al Gabinete de Denisse Miralles e impulsará la censura de José Balcázar, confirmó Rafael López Aliaga

Los ministros de José Jerí que fueron ratificados en el gabinete Miralles

ENTRETENIMIENTO

Francesca Montenegro, novia de Adrián

Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, brinda declaraciones a las autoridades por la muerte de Lizeth Marzano

Abogado de la familia de Lizeth Marzano recalificará demanda contra hijastro de Marisel Linares: “Esto es un homicidio agravado”

Así fue la ruta que tomó Adrián Villar después de atropellar a Lizeth Marzano: se pasó dos luces rojas y casi provoca choque

La radical decisión de Marisel Linares al aparecer en video junto a Adrián Villar horas después de la muerte de Lizeth Marzano

Hermano de Lizeth Marzano tras aparición de Francesca Montenegro y su padre con Adrián Villar: “Hay dos nuevos personajes”

DEPORTES

Alianza Lima vs UTC: día,

Alianza Lima vs UTC: día, hora y canal TV del choque en Cajamarca por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El tenso cruce entre Diego Enríquez y jugador de 2 de Mayo en definición por penales de Copa Libertadores: “La cambiaste, perro”

Diego Rebagliati elogió a 3 jugadores de Sporting Cristal, pero apuntó contra Paulo Autuori tras clasificación en Copa Libertadores 2026

Hinchas de Sporting Cristal sufren brutal ataque en el Callao: les tiraron bombardas y piedras a su bus

Pedro García destruyó a Felipe Vizeu tras falta de efectividad en ajustada clasificación de Sporting Cristal por Copa Libertadores: “Es inoperante, no existe”