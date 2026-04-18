ONPE admite que la pérdida de actas electorales ocurre con frecuencia: “No siendo visibles”

El periodista Beto Ortiz denunció el hallazgo de cuatro cajas de la ONPE con cédulas escrutadas del distrito de Surco, encontradas en la basura. (Willax / Beto a Saber)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que la desaparición de actas electorales, incluso su hallazgo en la basura, es un evento que puede presentarse en casi todos los procesos electorales del país.

El caso reciente en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Borja y Surquillo reavivó cuestionamientos sobre la seguridad del material electoral.

La propia Katiuska Valencia, asesora de la Jefatura Nacional de la ONPE, reconoció que la magnitud de los comicios en Lima hace más visible una problemática que, según sus palabras, no resulta ajena en otras ocasiones.

La funcionaria señaló ante la prensa que el personal de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) reportó la desaparición de actas correspondientes a dos mesas en San Juan de Lurigancho, mientras que en San Borja se notificó una situación similar.

El caso captó la atención pública tras la difusión en medios como Willax, además del antecedente del hallazgo de cajas con cédulas en Surquillo. La diferencia, explicó Valencia, radica en que las cédulas de Surquillo ya estaban computadas, mientras que las actas perdidas en San Juan de Lurigancho y San Borja no habían sido incluidas en el conteo oficial.

“Dos mesas que han sido reportadas, en efecto, extraviadas”, informó Valencia, subrayando que las denuncias se realizaron el 15 de abril, tres días después de las elecciones.

La especialista atribuyó la demora al proceso de repliegue del material electoral, en el que trabajadores y miembros de mesa permanecieron en los locales durante la madrugada para cumplir con el conteo de los votos.

En conferencia de prensa, la ONPE confirma el extravío de actas electorales y explica que estos incidentes, aunque lamentables, ocurren en los procesos electorales. Asegura que los casos están bajo investigación y que existen protocolos para resolverlos. | ONPE

Cómo responde la ONPE ante actas perdidas

De acuerdo con las declaraciones recogidas, la ONPE aclaró que la desaparición de actas está contemplada en el reglamento electoral.

La normativa incluye protocolos para el tratamiento de actas observadas o extraviadas, y la reciente legislación permite resguardar cédulas, lo que habilita al Jurado Electoral Especial a convocar un recuento si resulta necesario.

“Cuando hay esta situación, ya está prevista en el reglamento, incluso de tratamiento de actas observadas cuando son extraviadas”, explicó Valencia.

El protocolo define la figura de “actas extraviadas” y establece un mapeo de riesgos para anticipar incidentes de este tipo. En el caso puntual de Lima, el contexto provocó que la incidencia resultara más visible y que la respuesta institucional se activara de inmediato.

El organismo electoral detalló que la decisión sobre el tratamiento definitivo de las actas recae en el Jurado Electoral Especial, que podrá determinar las medidas a seguir en función de la conservación de las cédulas y otros elementos del proceso.

Según la asesora, el sistema electoral incorpora unidades operativas y jurisdiccionales para abordar estas situaciones y garantizar la transparencia del proceso.

El seguimiento de la investigación continúa abierto, mientras la ONPE evalúa los motivos detrás del extravío. Valencia declaró: “Todo está en investigación y forma parte del tiempo en el que ha habido repliegue”.