Un eclipse lunar total hará que la Luna se vuelva roja: duración, horarios y cómo observarlo

El eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 teñirá la luna de rojo y será visible en América, Asia y Australia, según la NASA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madrugada del martes 3 de marzo de 2026, un eclipse lunar total teñirá la luna de rojo y podrá observarse en buena parte de América, Asia y Australia, según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). El evento astronómico afectará a millones de personas que tendrán la oportunidad de presenciar el fenómeno sin necesidad de instrumentos especiales.

De acuerdo con datos publicados por la NASA, este fenómeno ocurre cuando la Tierra, el Sol y la Luna se alinean, provocando que la sombra de la Tierra cubra completamente la superficie lunar y le otorgue una tonalidad rojiza. El eclipse será visible desde América del Norte, América Central, parte de Sudamérica, Australia y el este de Asia, mientras que Europa y África quedarán fuera de la zona de observación, tal como señala la plataforma Time and Date.

Según registros históricos y proyecciones astronómicas, los eclipses lunares totales no son frecuentes. El último visible en América se registró en marzo de 2025, y el siguiente de este tipo no ocurrirá hasta finales de 2028, de acuerdo con el calendario de la NASA y el servicio especializado Time and Date.

¿Cuándo y dónde se verá el eclipse lunar total?

El fenómeno tendrá lugar la madrugada del martes 3 de marzo de 2026 y será observable en América del Norte, América Central, el oeste de Sudamérica, Australia y el este de Asia, según la NASA (Future Eclipses - NASA Science). En Centroamérica y la costa oeste de Sudamérica, la totalidad del eclipse será visible antes del amanecer, mientras que en Australia y el este de Asia podrá observarse en la noche local del martes.

Para el resto de América del Sur y Asia Central, solo serán visibles las fases parciales del eclipse. Las regiones de Europa y África no podrán observar ninguna etapa del fenómeno, de acuerdo con el portal Time and Date.

La luna de sangre será observable sin telescopios, ofreciendo a millones de personas un espectáculo astronómico único. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la luna se torna roja durante un eclipse total?

Este color característico, conocido como “luna de sangre”, se produce porque la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre y se dispersa, permitiendo que únicamente la luz roja llegue hasta la superficie lunar. Según la NASA, “la luna adquiere ese tono porque la atmósfera filtra la luz solar, permitiendo que solo la luz roja alcance la luna”. Esta explicación ha sido recogida por The Associated Press en un reporte científico reciente.

Durante la fase de totalidad, la sombra de la Tierra cubre por completo a la luna, que permanece visible por el reflejo de la luz roja dispersada desde la atmósfera terrestre. La duración de la totalidad se estima en cerca de una hora, aunque el espectáculo completo, incluyendo las fases parciales, se extiende por varias horas, según la NASA.

¿Con qué frecuencia ocurren los eclipses lunares y solares?

La NASA indica que cada año se producen entre cuatro y siete eclipses en total, sumando los solares y los lunares. Los eclipses lunares totales como el de marzo de 2026 son poco frecuentes y dependen de la alineación orbital de la Tierra, la luna y el Sol. Según los registros de la agencia, los eclipses lunares siguen ciclos conocidos como Saros, que permiten predecir su recurrencia y visibilidad.

El eclipse lunar total del 3 de marzo ocurre dos semanas después de un eclipse solar anular (el llamado “anillo de fuego”), que pudo observarse en febrero de 2026 en la región de la Antártida y el hemisferio sur, según reportó The Associated Press.

La alineación entre la Tierra, el Sol y la luna generará la característica tonalidad rojiza durante el eclipse lunar total de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo observar el eclipse lunar total?

Para quienes deseen presenciar el fenómeno, la NASA recomienda buscar un lugar oscuro, alejado de fuentes de luz artificial, y consultar aplicaciones de pronóstico meteorológico o portales astronómicos para conocer los horarios exactos en cada región. No se requieren telescopios ni filtros ópticos para disfrutar del eclipse, ya que la luna puede observarse a simple vista.

Entre los principales consejos para observar el eclipse destacan:

Consultar la hora local del inicio y fin del eclipse en sitios especializados como Time and Date o el portal de la NASA.

Buscar un lugar con poca contaminación lumínica para una mejor visibilidad.

Llevar ropa abrigada y alimentos ligeros si se planea permanecer al aire libre durante varias horas.

Usar binoculares para apreciar detalles adicionales en la superficie lunar, aunque no son imprescindibles.

Verificar el pronóstico del clima para asegurarse de contar con un cielo despejado.

“No es necesario utilizar telescopios ni filtros especiales, solo contar con un cielo despejado y alejarse de la contaminación lumínica”, afirmó Bennett Maruca, astrónomo de la Universidad de Delaware, en declaraciones recopiladas por The Associated Press.

¿Qué importancia tiene el eclipse lunar para la ciencia y la cultura?

La observación de eclipses lunares permite a los astrónomos analizar la composición de la atmósfera terrestre y la superficie lunar bajo condiciones variables de iluminación. El fenómeno también ha sido estudiado para comprender los ciclos orbitales y la dinámica del sistema Tierra-Luna-Sol.

Históricamente, los eclipses lunares han despertado interés en distintas culturas, que los han interpretado de diversas maneras. De acuerdo con informes de The Associated Press, en algunas tradiciones se consideraban augurios o señales sobrenaturales. Actualmente, la ciencia ha aportado explicaciones físicas y predictivas para estos eventos.

Europa y África quedarán fuera de la zona de observación del eclipse lunar total, pero América, Australia y Asia disfrutarán el fenómeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar después de 2026?

Según el calendario astronómico de la NASA y el portal Time and Date, tras el eclipse total de marzo de 2026, el siguiente fenómeno de este tipo ocurrirá hacia finales de 2028. En agosto de 2026 habrá un eclipse lunar parcial, que podrá observarse desde partes de América, Europa, África y Asia occidental.

La explicación de la periodicidad se basa en la inclinación orbital de la luna y la sincronización de los ciclos lunares y solares, lo que determina la frecuencia y visibilidad de los eclipses lunares y solares, de acuerdo con la NASA (Future Eclipses - NASA Science).

¿Qué esperar durante el eclipse y cómo impacta a los observadores?

El eclipse lunar total de marzo de 2026 representa una oportunidad para científicos y público general de observar un fenómeno astronómico que no expone a riesgos para la salud ocular. Según la NASA, la observación de la luna de sangre no requiere protección especial.

Durante el evento, los observadores podrán apreciar cómo la sombra de la Tierra avanza sobre la luna, hasta cubrirla completamente y luego descubrirla gradualmente. Las agencias espaciales y observatorios compartirán imágenes y datos en tiempo real a través de sus portales y redes sociales oficiales, facilitando el acceso al fenómeno para quienes no puedan observarlo directamente.

Consejos prácticos para ver el eclipse lunar total

Revisar el pronóstico del tiempo y elegir una ubicación con cielos despejados.

Llevar una manta o silla para mayor comodidad durante la observación.

Compartir la experiencia con familiares o amigos para aprovechar el evento colectivo.

Consultar plataformas oficiales y redes sociales de la NASA para seguir actualizaciones y transmisiones en vivo.

Catherine Miller, astrónoma del Mittelman Observatory de Middlebury College, recomendó: “No es necesario estar toda la noche, basta con salir varias veces para ver cómo la sombra de la Tierra cambia el aspecto de la luna”, cita recogida por The Associated Press.