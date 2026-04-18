Perú

Independientes ya no están obligados a aportar a las AFP u ONP, pero expertos advierten riesgos a futuro

Entre el 20% y 30% de los trabajadores en el Perú se desempeñan de forma independiente, un segmento que enfrenta dificultades para sostener aportes regulares debido a la variabilidad de sus ingresos

Guardar
El retiro de la obligación previsional para independientes genera debate sobre el futuro de las pensiones en Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
El retiro de la obligación previsional para independientes genera debate sobre el futuro de las pensiones en Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La reciente eliminación de la obligación de aportar al sistema de pensiones para trabajadores independientes en Perú ha generado reacciones divididas entre especialistas y sectores afectados. Según reportó Andina, la medida, que libera a los independientes de contribuir a la AFP o la ONP, representa un alivio económico inmediato, aunque especialistas advierten sobre riesgos significativos para la protección social en el largo plazo.

El economista César Lavado, coordinador especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte (UPN), explicó que la disposición derogada obligaba a los independientes a aportar de manera progresiva desde 2028, comenzando con un 2% de sus ingresos y llegando hasta un 5%. Con este esquema, quienes alcanzaran 240 aportaciones podrían acceder a una pensión mínima con respaldo estatal en caso de brechas en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

Lavado resaltó que la eliminación de la obligación de aportar permite a los independientes disponer de mayor liquidez en escenarios donde enfrentan deudas con tasas elevadas. Sin embargo, advirtió que esta decisión también deja sin mecanismos de ahorro previsional a quienes no cuentan con otros instrumentos, exponiéndolos a vulnerabilidades económicas en la vejez.

En el Perú, hay dos sistemas que permiten acceder a una pensión durante la etapa de jubilación: el régimen privado administrado por las AFP y el sistema público gestionado por la ONP.
En el Perú, hay dos sistemas que permiten acceder a una pensión durante la etapa de jubilación: el régimen privado administrado por las AFP y el sistema público gestionado por la ONP. Foto: composición Infobae Perú

Nueva normativa y riesgos

De acuerdo con Andina, la norma eliminada establecía que los independientes debían realizar aportes graduales, con el objetivo de alcanzar 240 contribuciones que les permitieran acceder a una pensión mínima. El Estado ofrecía respaldo económico en caso de que el fondo previsional no cubriera el monto requerido para la pensión, tanto en la ONP como en las AFP.

La ausencia de aportes previsionales, enfatizó Lavado, podría trasladar una mayor carga financiera al Estado en el futuro. “Si las personas no generan un fondo de ahorro, el consumo a futuro se contrae, lo que también impacta en la economía y el empleo”, indicó el especialista. Además, anticipó que el Estado podría verse obligado a ampliar la cobertura de programas sociales como Pensión 65, destinados a adultos mayores sin pensión.

El especialista destacó que los independientes sin mecanismos alternativos de ahorro enfrentarán dificultades para sostener su calidad de vida tras la jubilación. Esta situación podría intensificar la presión sobre los recursos públicos, en un contexto de necesidades crecientes por parte de la población adulta mayor.

Manos entregan billetes de 100 soles a persona en ventanilla de banco
El reglamento de la reforma de pensiones detalla cuáles son las condiciones para entregar la pensión mínima de S/600. - Crédito Andina/Carla Patiño

Impacto en la economía personal

Un aspecto clave subrayado por Lavado es el dilema entre la liquidez inmediata y la seguridad previsional a largo plazo. Si bien el acceso a fondos sin obligación de ahorro ayuda a enfrentar deudas y situaciones de emergencia, la falta de un fondo previsional puede afectar el consumo futuro y la estabilidad financiera de los trabajadores independientes.

La desconfianza hacia el sistema previsional también ha crecido a raíz de los bajos rendimientos de los fondos en años recientes. Esta situación ha impulsado iniciativas legislativas para permitir el retiro de fondos de las AFP, una tendencia que, según Lavado, puede tener efectos adversos en el mediano y largo plazo si los recursos no se destinan a inversión o pago de obligaciones.

Entre el 20% y el 30% de la población peruana trabaja de forma independiente, según estimaciones. Muchas de estas personas perciben ingresos variables, lo que dificulta la continuidad de los aportes mensuales y complica la implementación de esquemas obligatorios uniformes.

Agremub - bodegas
Agremub - bodegas

Propuestas de reforma y perspectivas

Frente a este escenario, Lavado recomendó en Andina promover espacios de diálogo entre autoridades, gremios y especialistas con el fin de diseñar mecanismos de ahorro previsional más flexibles y adaptados a la realidad de los trabajadores independientes. El economista también planteó la necesidad de modernizar el sistema privado de pensiones, permitiendo la participación de nuevas entidades financieras que ofrezcan instrumentos alternativos y opciones más atractivas, con rendimientos competitivos y condiciones claras.

El próximo gobierno, subrayó el especialista, debería revisar la normativa vigente y promover cambios que respondan a las expectativas de los usuarios, quienes han manifestado insatisfacción por los resultados del sistema en ciertos periodos. Lavado consideró clave que cualquier reforma contemple diferencias por edades y niveles de ingreso, para evitar medidas generalizadas que puedan favorecer a unos grupos y perjudicar a otros.

Lima es la región que registra más denuncias por extorsión a nivel nacional, según datos de la PNP.
Lima es la región que registra más denuncias por extorsión a nivel nacional, según datos de la PNP.

La propuesta original exigía aportes desde 2028, partiendo de un 2% y llegando hasta un 5%, con el requisito de 240 contribuciones para acceder a una pensión mínima. La eliminación de esta obligación reabre el debate sobre cómo garantizar la protección social y financiera de los trabajadores independientes en el Perú.

Temas Relacionados

Trabajadores independientesPensionesAFPONPperu-economia

Más Noticias

DT de Cienciano resalta el “muy buen material humano” de sus dirigidos tras tomar el liderato del Grupo B de la Copa Sudamericana

Horacio Melgarejo hizo especial énfasis en la positiva relación que se transmite entre sus filas. “Lo más importante es el grupo más que el equipo”, consignó

DT de Cienciano resalta el “muy buen material humano” de sus dirigidos tras tomar el liderato del Grupo B de la Copa Sudamericana

Startups peruanas consolidan crecimiento: reportan inversiones superiores a USD 257 millones en los últimos tres años

El dinamismo del ecosistema emprendedor se sustenta en una mayor adopción tecnológica, el fortalecimiento de programas de financiamiento y la aparición de startups con enfoque global, aunque aún enfrenta retos estructurales para su consolidación

Startups peruanas consolidan crecimiento: reportan inversiones superiores a USD 257 millones en los últimos tres años

ONPE admite que la pérdida de actas electorales ocurre con frecuencia: “No siendo visibles”

La asesora de la Jefatura Nacional de la ONPE, Katiuska Valencia, explicó que la desaparición de documentos en Lima responde a incidentes previstos en la normativa

ONPE admite que la pérdida de actas electorales ocurre con frecuencia: “No siendo visibles”

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

La conductora explicó que busca una relación seria y estable antes de presentarla públicamente, priorizando su imagen y bienestar familiar tras semanas de polémica.

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

Resultados del Gana Diario: números ganadores del viernes 17 de abril de 2026

¿Se rompió el pozo millonario este viernes? Revise si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario: números ganadores del viernes 17 de abril de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta de las elecciones 2026 podría ser anulada por los peruanos: ¿qué dice la ley del JNE?

Segunda vuelta de las elecciones 2026 podría ser anulada por los peruanos: ¿qué dice la ley del JNE?

Resultados ONPE al 93.409 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

Resultados en regiones ONPE al 94.115 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Elecciones bajo presión en Perú: enfrentamiento entre el JNE y la ONPE eleva tensión sobre los resultados

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: candidata de Fuerza Popular alcanza el 17.057% de respaldo nacional

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

Laura Spoya asume errores tras polémico choque en su camioneta: “Hago mea culpa, soy de carne y hueso”

Hoy concierto de Milo J en el Estadio Nacional: conoce al telonero de la noche

Christian Domínguez sorprendido por el dúo musical de Melanie Martínez y Pamela Franco: “Nunca imaginé algo así”

Shirley Arica se quiebra en ‘La Granja VIP Perú’ y acusa a Pablo Heredia de utilizarla: “Solo piensa en él”

DEPORTES

DT de Cienciano resalta el “muy buen material humano” de sus dirigidos tras tomar el liderato del Grupo B de la Copa Sudamericana

DT de Cienciano resalta el “muy buen material humano” de sus dirigidos tras tomar el liderato del Grupo B de la Copa Sudamericana

Nicole Pérez confesó que recibió oferta de Alianza Lima y señaló la condición para fichar: “No sé si Facundo Morando se queda”

Antonio Rizola señaló a dos voleibolistas que decidieron no jugar por Perú: “La selección no es su prioridad”

Sporting Cristal vs UTC: día, hora y canal TV del partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los Chankas vencieron 2-0 a Atlético Grau en Andahuaylas y se afianzan en la cima del Torneo Apertura de la Liga 1 2026