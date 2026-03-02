Colapsa puente en Arequipa: torrentera destruye estructura en Cayma y deja aislados a cientos de familias

La activación de una quebrada debilitó los cimientos del puente Casimiro Cuadros en Cayma, dejando aislados a varios barrios y obligando a restringir el tránsito. Buenos Días Perú

El estruendo del agua marcó el momento exacto en que la estructura dejó de resistir. La torrentera descendió con lodo y escombros y arrastró todo a su paso en el distrito de Cayma, en Arequipa. En cuestión de minutos, una vía que conectaba sectores clave quedó partida y bajo vigilancia de cintas de seguridad.

El puente Casimiro Cuadros funcionó durante quince años como paso principal entre el Comité 14 de Buenos Aires y el sector que lleva su mismo nombre. La activación de la quebrada debilitó sus bases hasta provocar el desplome total. Vecinos de la parte alta ya habían advertido fisuras en la estructura, pero el caudal terminó por socavar los cimientos.

El colapso interrumpió la comunicación y obligó a cientos de familias a replantear sus rutas diarias. La emergencia se extendió con rapidez por los barrios cercanos, donde el tránsito quedó restringido y bajo supervisión municipal.

Advertencias previas y reclamos vecinales

La activación de una quebrada socavó las bases del puente Casimiro Cuadros. (Composición: Infobae / captura de video)

Los residentes relataron que alertaron sobre el riesgo días antes del derrumbe. Uno de ellos expresó su frustración: “Vamos, está-- el puente está, ya está pa’ caer, está comiendo por abajo”. Según su testimonio, las advertencias no recibieron respuesta. “No nos ha hecho caso por nada. Ya ahorita vez, nunca ha aparecido”, agregó, en referencia a las autoridades.

El avance del agua minó la base del puente hasta dejarlo sin soporte. La escena posterior mostró concreto fracturado y una brecha abierta que ahora separa ambos lados del cauce. Serenazgo cerró la zona para evitar accidentes y prohibió el paso peatonal y vehicular.

El impacto alcanzó a varios sectores del distrito de Cayma. Un vecino enumeró las zonas afectadas: “Acá Casimiro Cuadros, Señor de Huanca, César Vallejo, todo ese sector. Hasta por esta vía se iba hasta Jardín de Chachane llega ahí”.

Entre los barrios en situación vulnerable figuran Villa Continental, José Carlos Mariátegui y Juan Pablo II. Estas áreas dependían del puente para el transporte cotidiano hacia centros de trabajo, estudio y comercio. Con el paso interrumpido, los residentes ahora utilizan rutas alternas más extensas.

La Municipalidad Distrital de Cayma informó que la vía permanecía cerrada antes del colapso como medida preventiva. Tras el desplome, reforzó la restricción y exhortó a la población a no acercarse al área afectada.

Medidas de emergencia y pedido de atención nacional

La estructura cedió tras 15 años de funcionamiento. Arequipa informada

Ante la magnitud del daño, el municipio intensificó labores de descolmatación en el cauce para reducir el riesgo de nuevos desbordes. Maquinaria pesada opera en la zona con el objetivo de retirar lodo y escombros acumulados por las lluvias.

Las autoridades iniciaron gestiones para instalar un puente provicional que permita restablecer el tránsito en el menor plazo posible. Esta estructura temporal busca recuperar la conexión entre los sectores aislados mientras se evalúa una alternativa definitiva.

La región continúa bajo el impacto de lluvias intensas que activan quebradas y generan riesgo en distintas zonas. El colapso del puente Casimiro Cuadros expone la vulnerabilidad de la infraestructura frente a fenómenos climáticos y mantiene a varios sectores de Cayma a la espera de una solución que restablezca la conexión interrumpida.

¿Qué medidas tomar ante emergencias climáticas?

El Gobierno del Perú y Defensa Civil e INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil) compartieron una guía oficial para para protegerte ante lluvias intensas, activación de quebradas o el desborde de ríos:

Antes de una emergencia (prevención)

Elabora un Plan Familiar de Emergencia: define responsabilidades, rutas de evacuación y puntos de encuentro; compártelo con toda la familia y practícalo regularmente.

Identifica zonas de riesgo: conoce los puntos vulnerables de tu comunidad (riberas de ríos, quebradas, laderas inestables) y evita habitar zonas expuestas a huaicos, deslizamientos o inundaciones.

Prepara una mochila de emergencia: con agua, alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes y elementos básicos para varios días.

Mantente informado: sigue los avisos meteorológicos oficiales emitidos por el Senamhi y las autoridades locales.

Durante una emergencia (acción inmediata)

Pon en práctica tu Plan Familiar de Emergencia sin improvisar.

Evacúa de inmediato si hay alerta o alarma oficial: muévete hacia zonas seguras y más altas, llevando a todos los miembros del hogar (incluidas mascotas).

No cruzar ríos, quebradas ni zonas inundadas: el agua puede arrastrar vehículos o personas con facilidad.

Mantente atento a las indicaciones de las autoridades y evita circular por áreas de riesgo.

Después de la emergencia (apoyo y recuperación)

Organízate con vecinos y autoridades locales para apoyar tareas de limpieza y rehabilitación, siempre priorizando tu seguridad.

Regresa a tu vivienda solo cuando las autoridades lo indiquen que es seguro.

Revisa las condiciones de tu casa: particularmente instalaciones de agua, luz y gas antes de volver a usarlas.

Evita difundir rumores o información no oficial que pueda generar confusión o pánico.

Números de emergencia

105 – Policía Nacional del Perú (PNP)

116 – Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

106 – SAMU (Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia)

115 – Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI – Defensa Civil)

117 – EsSalud (emergencias médicas para asegurados)

113 – Infosalud (orientación en salud)

110 – Policía de Carreteras

0800-12345 – Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN – información y denuncias en vías nacionales)