Fuertes lluvias en Arequipa: activación de la torrentera Chullo genera alerta y cierre de vías en varios distritos este martes 24

La tarde del martes 24 de febrero, alrededor de las 5:00 p.m., se reactivó la torrentera El Chullo, generando alertas en varios distritos de Arequipa.

La tarde avanzaba con nubarrones densos sobre la ciudad y, hacia las cinco, el sonido del agua volvió a dominar varios distritos. Desde las zonas altas descendió un caudal que encendió las alertas y obligó a interrumpir el tránsito en puntos clave. La escena se repitió en calles convertidas en corrientes improvisadas, con vecinos atentos a cualquier cambio en el flujo.

La Municipalidad Provincial informó que la torrentera Chullo se activó otra vez este martes 24 de febrero, alrededor de las 5:00 p.m. A través de sus redes oficiales, la comuna advirtió que “desde las partes altas descendía agua” y pidió a la población tomar precauciones. El cierre del bypass de la avenida Ejército, a la altura del centro comercial Saga, respondió al incremento del caudal.

En paralelo, ciudadanos de distintos distritos reportaron lluvias intensas, vías anegadas y transporte público saturado. Las autoridades mantienen vigilancia sobre el cauce mientras continúan las labores de encauzamiento, que aún no concluyen.

Activación de la torrentera y cierre de vías

La comuna alertó a vecinos de Cerro Colorado, Cayma, Yanahuara, Cercado y parte de Sachaca ante el aumento del caudal. Precisó que la torrentera se encontraba activa y recomendó mantenerse atentos a cualquier variación en su comportamiento. En días previos, un desborde afectó sectores de Cayma y Yanahuara, lo que elevó el nivel de atención en la zona.

El cierre del bypass en la avenida Ejército buscó reducir riesgos frente al descenso de agua, lodo y material arrastrado por la lluvia. Más tarde, se reportó que el agua se desbordó por la avenida Víctor Andrés Belaúnde y que el pase quedó restringido a la altura del puente Añashuayco, en Cerro Colorado, tras el ingreso de una quebrada. Vehículos quedaron varados.

Vecinos de la urbanización El Rosario I, en Cerro Colorado, informaron el desborde de una torrentera tras precipitaciones intensas. En Yanahuara, la torrentera Chullo volvió a salir de su cauce y el lodo avanzó por la urbanización Independencia Americana en dirección a la avenida Víctor Andrés Belaúnde. Periodistas y residentes describieron momentos de tensión.

La activación ocurre mientras siguen los trabajos de encauzamiento en la torrentera El Chullo. La Municipalidad indicó que la intervención alcanzó 80% de avance. El cauce temporal se ejecuta sobre un tramo de la avenida Metropolitana, desde el cruce de Sachaca con Tahuaycani hasta la zona cercana a la urbanización Flora Tristán. Esta medida se adoptó luego de que el cauce original quedara colmatado por rocas y material arrastrado por las lluvias.

Para las labores se dispuso maquinaria pesada: cinco retroexcavadoras, cuatro volquetes y dos cargadores frontales. Parte de los equipos fueron cedidos por la empresa minera Cerro Verde. Pese al progreso, la intervención no concluye y el sistema no opera en su condición definitiva. Un mayor volumen de agua, lodo o rocas puede generar presión adicional en el tramo intervenido.

Distritos bajo lluvia y transporte colapsado

A las 19:30 horas se registraron fuertes lluvias en Paucarpata. En Cerro Colorado, vecinos de Zamácola describieron calles convertidas en corrientes. En una transmisión en redes, un ciudadano relató: “las calles se han vuelto un río” y “la vía ha sido intransitable para los peatones”. Añadió que “solo los que tienen botas pueden transitar tranquilamente”, mientras otros optaron por retirarse el calzado para cruzar.

En la avenida Aviación, en Zamácola, el agua cubrió la pista y obligó a peatones a buscar zonas con menor nivel para pasar. “La avenida está totalmente hecha un río”, se escuchó en el reporte. También se advirtió que “los vehículos de transporte público están totalmente llenos” y que muchos pasajeros esperaban largos minutos para abordar una unidad hacia el Cono Norte, kilómetro 16 y el distrito de Yura.

Usuarios señalaron que el pasaje subió hasta dos soles en algunas rutas. La baja frecuencia y la alta demanda dejaron a ciudadanos varados en paraderos clave. En otros distritos, como Mariano Melgar y Cayma, también se reportaron precipitaciones intensas. Desde el centro de la ciudad se informó sobre unidades que avanzaban completas y recogían más pasajeros en el trayecto.

Qué son las torrenteras y por qué representan riesgo

Las torrenteras son cauces formados en laderas de cerros, montañas o volcanes que, en temporada de lluvias intensas, transportan grandes volúmenes de agua, lodo, rocas y residuos. En la región Arequipa funcionan como desfogues naturales. El riesgo aumenta cuando viviendas, locales y otras construcciones ocupan parte del cauce.

Muros de contención levantados en distintos puntos no siempre soportan la fuerza del flujo, que puede sobrepasar su altura y afectar áreas cercanas. En la ciudad existen las torrenteras San Lázaro, Chullo, Miraflores y Los Incas, y se estima que cerca de 90 mil personas viven en sus inmediaciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a resguardarse y tomar precauciones ante nuevas precipitaciones. El monitoreo continúa mientras avanzan las labores de limpieza y encauzado en la torrentera El Chullo.