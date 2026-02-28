Después de la tormenta llega la calma. Laura Spoya reaparece en pantallas para seguir alegrando tus sábados por la noche. Sintoniza el gran regreso de la conductora a "Al Sexto Día". Panamericana TV.

Laura Spoya está de regreso en la televisión. Tras varias semanas de ausencia debido a un grave accidente automovilístico. La exMiss Perú retoma la conducción de ‘Al Sexto Día’ por Panamericana TV.

La noticia ha generado expectativa tanto entre sus seguidores como en el ambiente televisivo, donde su retorno marca la reactivación del magazine dominical que en las últimas semanas pasó por varias presentadoras invitadas.

La confirmación llegó a través de las redes sociales del propio programa: “Laura está de regreso para ingresar a sus hogares”, anuncia la promoción oficial, que ya circula en Instagram y TikTok.

El periodista y creador de contenido Ric La Torre también lo confirmó en su cuenta y TikTok: “Laura Espoya regresa esta noche a ‘Al Sexto Día’. Sí, a la conducción. Así como escuchaste, esta noche Laura Espoya regresará... después de semanas en las que, tras el accidente, estuvo de para en su programa”.

Durante su ausencia, la conducción del magazine fue asumida por colegas como Thais Casalino, ‘Katy Con Calle’ y, recientemente, Karla Tarazona. Ahora, la exreina de belleza vuelve para liderar el espacio y, según fuentes del canal, se espera que aborde detalles inéditos sobre el siniestro que la mantuvo hospitalizada.

Laura Spoya regresa a la conducción de ‘Al Sexto Día’ tras grave accidente automovilístico. IG

¿Cuándo y a qué hora regresa Laura Spoya?

El esperado regreso de Laura Spoya será este sábado 28 de febrero a las 10:00 p.m. por la señal de Panamericana TV, inmediatamente después de 'JB Noticias’, encabezado por Jorge Benavides.

La producción ha prometido una edición especial, donde Spoya podría brindar su versión de lo ocurrido y responder a las preguntas que su público y la prensa han formulado desde el accidente.

En una sincera charla con el programa Al Sexto Día, Laura Spoya compartió lo complejo que ha sido el proceso médico tras el accidente y su positiva evolución, mostrándose optimista ante los nuevos desafíos (Facebook / Laura Spoya)

El accidente que mantuvo a Laura Spoya fuera de cámaras

El pasado 12 de febrero, Laura Spoya sufrió un grave accidente al estrellar su camioneta contra un muro de un local de ventas de autos en Surco.

La conductora fue trasladada de emergencia a una clínica local, donde se confirmó que presentaba fracturas en la columna y debió ser sometida a una intervención quirúrgica. Su recuperación la mantuvo alejada de la televisión y las redes sociales durante varias semanas.

En su ausencia, el programa buscó mantener el rating y la fidelidad de su audiencia alternando presentadoras y apostando por reportajes de actualidad y entretenimiento.

Polémica por el tono de su regreso: Laura hace chistes sobre lo sucedido

El retorno de Laura Spoya al streaming no estuvo exento de controversia. Durante su reaparición en su programa digital ‘La Manada’, Spoya bromeó sobre el accidente, haciendo referencias a videojuegos como Mario Kart, lo que fue rápidamente criticado por usuarios en redes sociales y por la conductora Magaly Medina.

“Tuvo un accidente que pudo haberle costado la vida, que pudo haber causado algún accidente que luego todos estemos lamentando”, señaló Medina en su programa, calificando de “irresponsable” el hecho de que la influencer restara seriedad a un episodio tan delicado.

También cuestionó la actitud de los compañeros de Spoya en el pódcast, a quienes acusó de no abordar con la profundidad necesaria las consecuencias del siniestro y la importancia de la seguridad vial.

En redes, las opiniones fueron divididas. Mientras algunos celebraron el regreso de la conductora, otros consideraron que era momento de reflexionar y enviar un mensaje de conciencia sobre la conducción responsable.

La influencer Laura Spoya comparte con mucho humor cómo es su proceso de recuperación tras una complicada operación de columna. En el video presenta su nuevo scooter de movilidad, al que apoda su 'Lauramóvil', y revela las secuelas de su cirugía. YouTube La Manada

¿Habrá mea culpa y revelaciones?

La audiencia de ‘Al Sexto Día’ espera que Laura Spoya aproveche su regreso para hacer un “mea culpa” y ofrecer detalles desconocidos sobre el accidente, como la identidad de su acompañante y las lecciones aprendidas tras el siniestro.

El canal ha dejado entrever que la edición especial de este sábado podría abordar estos temas y responder a la curiosidad y preocupación del público.

El retorno de Spoya al magazine sabatino marca una nueva etapa para la conductora, quien deberá equilibrar la frescura y el humor que la caracterizan con la responsabilidad de comunicar un mensaje acorde a lo vivido.

Mientras la audiencia permanece expectante, la streamer enfrenta el desafío de retomar su lugar en la televisión y de transformar una experiencia crítica en una oportunidad de aprendizaje y reflexión colectiva.

El regreso de Laura Spoya promete ser uno de los momentos más comentados de la televisión peruana en este inicio de año, con una edición especial cargada de emoción, expectativa y, quizás, alguna revelación pendiente.

Laura Spoya se emociona hasta las lágrimas en su reaparición en vivo tras un accidente, expresando su preocupación por sus hijos. (YouTube / Satélite +)