Laura Spoya da detalles de su operación tras fractura en la vértebra: “Recién me han logrado parar”

La conductora de televisión confiesa seguir en shock luego de lo sucedido y relató que su estado de salud pudo ser más delicado | TikTok / @riclatorre

Laura Spoya enfrentó una cirugía de alto riesgo tras sufrir un accidente automovilístico en Surco. La conductora de televisión relató que las secuelas físicas y emocionales siguen presentes y que estuvo a punto de perder la movilidad en las piernas.

El accidente ocurrió el jueves 12 de febrero. Laura Spoya brindó declaraciones a su programa ‘Al Sexto Día’ y explicó que el impacto le provocó una fractura en la vértebra L1, la cual está vinculada a los nervios principales de las piernas y esfínteres.

“Me fracturé la L1 que es la vértebra que conduce a los nervios principales, que son los encargados de los esfínteres y de la movilidad de las piernas. Ahí me mandaron a UCI por la complejidad de la lesión, porque si se movía un milímetro más, me iba a quedar sin posibilidad de caminar”, explicó la exMiss Perú.

Laura Spoya aparece en una entrevista televisiva, dividida en pantalla, discutiendo su accidente automovilístico y la amnesia que sufrió, mientras las presentadoras escuchan. (Panamericana / Al Sexto Día)

Los médicos advirtieron que la lesión ponía en riesgo su capacidad para caminar. Por ello, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos y sometida a una intervención quirúrgica para estabilizar la columna.

A pocos días de la operación, Spoya compartió que logró volver a caminar, aunque con limitaciones. “Recién me han logrado parar, he caminado un poco y era lo que más miedo teníamos, que haya perdido algún tipo de movilidad, pero apunta todo a mejoría. Me han puesto tres clavos distintos, cosas de titanio en la espalda, pero ha sido una cirugía exitosa”, afirmó.

La recuperación será lenta y exigente. Los especialistas le indicaron que podría enfrentar secuelas y que su movilidad se verá afectada. El equipo médico monitorea su evolución con frecuencia y ha trazado un plan de rehabilitación para los próximos meses.

La modelo y presentadora Laura Spoya ofrece una entrevista para compartir pormenores de su reciente intervención quirúrgica tras una fractura vertebral. (OUKE / QBochinche)

La experiencia ha marcado un antes y un después en la vida de la presentadora. El proceso posoperatorio incluye terapias físicas y controles médicos estrictos para evitar complicaciones.

Laura Spoya confiesa que no recuerda su accidente

Conmovida y con la voz entrecortada, Spoya relató lo que sintió al ver las imágenes del accidente en televisión. “La verdad es que estoy con bastantes sentimientos encontrados porque yo recién he visto la gravedad del accidente en televisión”, confesó en la entrevista.

La exMiss Perú aclaró que su memoria es fragmentada y borrosa. No supo con precisión lo que había ocurrido hasta observar las imágenes emitidas por los medios de comunicación.

“Cuando he estado en la cama, he visto mi choque en las noticias y he entrado en shock y me han tenido que dopar. No recuerdo el golpe, recuerdo haber agarrado fuerte el timón, pero el golpe lo recuerdo borroso. Gracias a las bolsas que se activaron a tiempo. Si el auto hubiera sido pequeño o no tuviera la tecnología que tiene, me hubiera muerto. La palmera me ha salvado la vida”, enfatizó.

Laura Spoya, en una imagen compuesta con su vehículo gravemente dañado tras un accidente, confiesa no recordar el suceso. (Composición Infobae)

Laura Spoya destacó el papel de la tecnología del vehículo y el airbag, que resultaron decisivos para evitar consecuencias fatales. La palmera contra la que impactó el auto también influyó en que el accidente no terminara en tragedia.

El episodio afectó su estado emocional. La conductora subrayó el apoyo de su entorno más cercano como un pilar fundamental durante los días más difíciles.

“Sí me ha afectado emocionalmente, pero agradecerle a mi familia y amigos que me han escrito porque uno no está libre de sufrir un accidente. He estado a un punto de morir, eso soy consciente, pero al mismo tiempo me toca una recuperación larga. No voy a tener la misma movilidad de antes”, expresó.

El caso de Laura Spoya resalta la importancia de la atención médica inmediata y la relevancia de la seguridad automotriz en situaciones extremas. Su proceso de recuperación continúa, acompañado por la preocupación de sus seguidores y la expectativa de una rehabilitación prolongada.