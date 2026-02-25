Laura Spoya relata su duro proceso de recuperación tras accidente: “Tengo estrés postraumático, una plancha de metal y he bajado 5 kilos”

La influencer Laura Spoya comparte con mucho humor cómo es su proceso de recuperación tras una complicada operación de columna. En el video presenta su nuevo scooter de movilidad, al que apoda su 'Lauramóvil', y revela las secuelas de su cirugía. YouTube La Manada

La vida de Laura Spoya cambió el pasado 12 de febrero, cuando sufrió un grave accidente automovilístico en el distrito de Surco. Dos semanas después, la exMiss Perú y conductora rompió su silencio y compartió con sus seguidores el proceso de recuperación física y emocional que le espera.

Entre lágrimas y conmovida por el apoyo recibido, Spoya relató en el programa digital La Manada las secuelas del choque: “me quedé sin un diente”, lleva una plancha de metal en la columna, seis clavos y ha bajado 5 kilos debido al dolor y la rehabilitación.

En una transmisión especial desde su casa, Laura Spoya apareció acompañada por Mario Irivarren y Gerardo Pe, sus compañeros de La Manada. Con una faja ortopédica que le obliga a mantener la espalda recta y mostrando su unidad móvil —una silla eléctrica que ahora la ayuda a desplazarse—, la presentadora compartió detalles inéditos de su estado actual.

“Todavía no he salido de mi casa. Tengo una plancha de metal que es la que me sostiene para poder caminar. He bajado 5 kilos, tanto que me quejaba de haber engordado. Bueno, ya no me volveré a quejar de engordar", expresó Spoya, agradeciendo el humor que la ayuda a sobrellevar la situación.

La exreina de belleza explicó que los médicos le colocaron seis clavos y una vara de titanio en la espalda para estabilizar su columna después de que una de sus vértebras resultara pulverizada por el impacto. “Es una vértebra que se rompió en pedacitos... El dolor de una vértebra y encima de seis clavos y una vara de titanio metida en mi cuerpo”, contó.

Spoya señaló que depende de sedantes y pastillas para el dolor, aunque en los peores días debe acudir a inyecciones. Durante la charla, mostró los parches y huecos de su operación, manifestando que no tiene problemas en visibilizar el proceso de recuperación.

El impacto emocional: “Me pesa pensar que mis hijos se podrían quedar solos”

Si bien la recuperación física es dura, Laura Spoya confesó que la parte emocional ha sido incluso más desafiante. La conductora, visiblemente afectada, compartió que el miedo a quedar inválida la acompañó desde el primer diagnóstico: “Me dijeron que una de mis vértebras estaba a solo un milímetro de causarme parálisis permanente”, reveló, agradeciendo la pericia del equipo de rescate liderado por el jefe Camacho, quien evitó que la movieran tras el accidente y así prevenir daños mayores.

La presentadora admitió que, en los primeros días tras el impacto, no fue consciente de la gravedad de sus lesiones: “En mi mente yo estaba bien, no me dolía el cuerpo, solo había perdido un diente”. Solo después de la cirugía, al ver los resultados de los exámenes y escuchar a los médicos, comprendió lo cerca que estuvo de perder la movilidad.

“Lo que más me pesa es pensar que mis hijitos se hubieran podido quedar solos, es algo que me pesa un montón todos los días. Sin hacerme la víctima ni nada”, añadió, rompiendo en llanto durante la transmisión.

El accidente también le provocó un cuadro de “estrés postraumático”, por el que recibe ayuda profesional. “No he podido dormir, el accidente se repite una y otra vez”, confesó, mostrando cómo la experiencia la obligó a replantear su vida y a valorar aún más a su familia.

Adaptarse a una nueva realidad: fisioterapia, apoyo y un futuro incierto

La recuperación de Laura Spoya apenas comienza. Además del reposo y las restricciones físicas, la conductora enfrenta una intensa rutina de fisioterapia: “Me están enseñando a caminar. Hay ciertos movimientos que ya no voy a poder hacer. Tienen que comprarme una silla ergonómica”, explicó, y señaló que debe evitar estar de pie o sentada por largos periodos.

La exMiss Perú agradeció el apoyo de su entorno cercano, desde su asistente de casa hasta su amiga Tefi, quien la acompaña en los días más difíciles. “Ella se dedica a echarse conmigo en mi cama a hacer absolutamente nada”, relató, mostrando que el sentido del humor la acompaña.

A pesar de la adversidad, Spoya se mostró agradecida por estar viva y decidida a recuperarse, paso a paso. “Ya no estoy con la incertidumbre de si voy a quedar inválida, si voy a volver a caminar o si voy a quedar con algún tipo de inmovilidad”, aseguró.

El proceso será largo y demandará paciencia, pero la conductora está decidida a volver a la vida pública, aunque con precauciones y cambios importantes en su rutina diaria.