Alvina Ruiz pide disculpas por su silencio sobre el caso Lizeth Marzano y su excompañera Marisel Linares: “No he hablado con ella”

La conductora de televisión se dirige al público para hablar sobre el caso que involucra a su excompañera Marisel Linares y su hijastro, Adrián Villar, pidiendo respeto por la memoria de la víctima y que se haga justicia. Video: TikTok

El trágico accidente que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano no solo ha removido los cimientos del periodismo de investigación en el país, sino que también ha puesto bajo la lupa la ética y el compromiso de los comunicadores más influyentes. Una de las voces que tardó en pronunciarse ha sido la de Alvina Ruiz, presentadora de noticias y excompañera de Marisel Linares en Willax TV, quien finalmente decidió romper su silencio y pedir disculpas públicas por no haberse manifestado antes sobre el caso que involucra directamente a su amiga y colega.

Un vínculo profesional y personal en el centro del debate

Alvina Ruiz y Marisel Linares compartieron la conducción del noticiero central de Willax TV hasta hace pocas semanas. La relación profesional entre ambas se tradujo en una amistad visible en redes sociales, donde solían grabar tendencias y compartir momentos fuera de cámaras. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Linares fue vinculada al caso judicial que investiga a su hijastro, Adrián Villar, como responsable del atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano.

La ausencia de pronunciamientos por parte de Ruiz generó críticas en redes sociales, quienes subrayaron la importancia de transparentar posturas en situaciones de alta sensibilidad social. La presión aumentó cuando Willax TV decidió separar a Linares de la conducción tras la difusión de imágenes que la muestran reunida con Villar y otros familiares poco después del accidente, lo que derivó en sospechas de encubrimiento y omisión de auxilio.

Disculpas públicas y llamado a la justicia

Ante la ola de cuestionamientos, Alvina Ruiz utilizó sus plataformas digitales y una reciente emisión noticiosa para pedir disculpas por su silencio inicial. “Pedir disculpas por no habernos pronunciado antes”, reconoció Ruiz, antes de expresar su solidaridad con la familia de Lizeth Marzano. “La muerte de Lizeth Marzano es una tragedia irreparable y nada debe estar por encima de ese hecho. Tengo una hija y no puedo siquiera imaginar el dolor que debe sentir su familia, con la que me solidarizo como mamá, como periodista”.

Alvina Ruiz pide disculpas públicas por su silencio inicial en el caso de Lizeth Marzano, generando debate sobre ética periodística.

Ruiz subrayó que la indignación y los cuestionamientos de la ciudadanía son comprensibles, dado que un atropello seguido de abandono exige respuestas y justicia. En su mensaje, la periodista exigió que Adrián Villar asuma las consecuencias de sus actos: “No me corresponde a mí juzgar. Si no pedir que la justicia se imponga con celeridad y que se esclarezcan los hechos con la mayor transparencia”.

La comunicadora también aclaró que, desde que ocurrió el accidente, no ha mantenido contacto con Linares. “No he podido conversar con ella, me apena mucho su situación, no imagino tampoco pasar por algo así y tampoco se lo deseo a nadie. Confío en que los hechos se esclarezcan con celeridad y transparencia y todos los que resulten responsables deben asumirlo también. Confío que haya celeridad y respeto en memoria de Lizeth Marzano”, señaló Ruiz.

El impacto profesional y la responsabilidad ética

La reacción de Ruiz se produce en un contexto donde la opinión pública exige transparencia y compromiso por parte de los periodistas, especialmente cuando se ven involucrados colegas o personas cercanas. La salida de Marisel Linares de Willax TV fue confirmada por el canal tras la aparición de pruebas que la vinculan a un posible encubrimiento de su hijastro. Beto Ortiz, voz institucional del canal, pidió disculpas públicas a la familia Marzano y a la audiencia por la demora en reaccionar y reconoció que la proximidad personal y laboral con Linares dificultó el manejo inicial del caso.

Por su parte, Linares ha optado por el silencio y la ausencia mediática, solicitando incluso que su próxima audiencia judicial sea virtual para evitar la exposición pública. La periodista enfrenta una investigación por presunto encubrimiento personal tras la muerte de Marzano y la actuación de su hijastro. La familia de la víctima y los colectivos de deportistas han reiterado la exigencia de justicia y transparencia, mientras la fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación.

Marisel Linares no aparece hace una semana en los noticieros de Willax TV que conducía _Willax Noticias y Hechos en Willax. Captura: Willax Tv.

La tragedia de Lizeth Marzano y el entorno mediático que la rodea han dejado expuestas las tensiones entre la lealtad personal y la responsabilidad profesional. La reacción tardía de Alvina Ruiz y su posterior disculpa pública reflejan la presión social que hoy pesa sobre los comunicadores para que actúen con coherencia, empatía y claridad, incluso cuando los hechos afectan a personas cercanas.

Mientras la justicia avanza en la investigación sobre la actuación de Adrián Villar y el posible encubrimiento por parte de Marisel Linares y otros allegados, la opinión pública sigue atenta a cada pronunciamiento y decisión. Por ahora, Alvina Ruiz permanece como la figura visible de Willax TV en la conducción del noticiero, mientras la ausencia de Linares y el desenlace judicial continúan marcando la pauta informativa y el debate en la sociedad peruana.