Juliana Oxenford responde a colegas que le piden dejar de mencionar a Marisel Linares: “No me toca pensar en ella”

La periodista Juliana Oxenford respondió firmemente a sus colegas que le pidieron dejar de mencionar a Marisel Linares, afirmando que no le corresponde pensar en ella.

El caso de Lizeth Marzano, la joven deportista atropellada mortalmente en San Isidro, sigue generando debate e indignación en la opinión pública. La cobertura mediática y, especialmente, la actitud de la periodista Marisel Linares —propietaria del vehículo involucrado y madrastra del responsable, Adrián Villar— han situado el tema en el centro de una controversia ética dentro del periodismo peruano. En las últimas horas, la periodista Juliana Oxenford cuestionó tanto a Linares como a colegas que han solicitado no abordar el tema.

“A nadie le toca pensar ahorita en ella”: Juliana Oxenford responde a la presión de colegas

Durante su pódcast Arde Troya, en La República, Juliana Oxenford rechazó la sugerencia de amigos y colegas para que dejara de mencionar el caso de Marisel Linares en redes sociales y en su programa. “Disculpen, amigos, colegas que la adoran, que la quieren y que me han dicho: ‘Juliana, para la mano en Twitter con este tema. No sabes, está en shock, no nos responde el teléfono y como la conocemos, sabemos perfectamente que ella es una persona supersensible’. Sí, a mí no me toca. A nadie le toca pensar ahorita en ella, ni en Adrián Villar, que se vaya a la cárcel y que pague por su irresponsabilidad”.

Oxenford enfatizó que la víctima y su familia deben ser la prioridad. “Lo cierto es que ahora toca solidarizarnos y abrazar a la familia de Lizeth Marzano. El hermano no se ha cansado de tocar medios de comunicación pidiendo justicia. La semana pasada, cuando ya todos sabían que el auto pertenecía a Marisel Linares, decían: ¿El hijo del novio de una conocida periodista? ¡No! Conocida periodista con nombre y apellido”, sentenció, criticando la ambigüedad de algunos medios y la reticencia a nombrar a Linares directamente.

La periodista Marisel Linares, Adrián Villar y su padre, Rubén Villar, pareja de Linares, son captados en un encuentro público tras la controversia relacionada con la muerte de Lizeth Marzano.

Críticas y exigencia de transparencia: “Aquí el apoyo tiene que ser a la familia de Lizeth”

La indignación de Juliana Oxenford se manifestó días antes en su cuenta de X (antes Twitter), cuestionando a Linares y a quienes optan por el silencio. “¿Por qué Marisel Linares no dice hasta ahora a quién le transfirió el auto que sigue a su nombre y con el que mataron a una chica? ¿Por qué no muestra los documentos de venta del carro? ¿Por qué no aclara vínculo con el conductor teniendo los medios para hacerlo?”, publicó, subrayando que el comunicado inicial de la periodista “genera más dudas que aclaraciones”.

Oxenford lamentó que, guiados por la amistad, muchos colegas prefieran omitir el nombre de Linares en sus espacios, mientras la familia de la víctima clama por justicia. “Aquí el apoyo tiene que ser a la familia de Lizeth. Se trata de una vida perdida por un maldito cobarde que se escapó”, afirmó, diferenciándose de cualquier intento de protección o silencio mediático.

En respuesta a una usuaria que le consultó si actuaría igual si fuera su hija la acusada de un hecho similar, Oxenford respondió: “Con el dolor de mi corazón, la llevaría y la entregaría. La iría a visitar todos los días y mi amor no cambiaría. Pero justicia es justicia. Acá se ha perdido una vida”.

La periodista Juliana Oxenford arremete contra colegas que evitan mencionar a Marisel Linares y reitera su llamado a la justicia para Lizeth Mariano, enfatizando que se ha perdido una vida y que el apoyo debe ser para la familia de la víctima. (Captura X)

¿Cuál fue la reacción de Marisel Linares y por qué recibe críticas?

El accidente en el que perdió la vida Lizeth Marzano ocurrió el 17 de febrero en San Isidro, cuando un Chevrolet Cruze —registrado a nombre de Marisel Linares— la atropelló y el conductor huyó del lugar. El responsable fue identificado como Adrián Villar, hijastro de Linares, quien se entregó días después y enfrenta cargos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga. Linares emitió un breve comunicado deslindando responsabilidad y señaló que había transferido el vehículo a una “tercera persona”, sin precisar nombres ni presentar documentos.

La ausencia de Linares a la citación policial y su falta de colaboración inmediata han generado sospechas de encubrimiento y obstrucción a la justicia, según han señalado la familia Marzano, abogados y periodistas como Magaly Medina, Carlos Orozco y Macla Yamada. Coinciden en que, por su función pública, Marisel Linares tiene una responsabilidad ética adicional para transparentar los hechos.

Una grabación de seguridad muestra a la periodista junto a Adrián Villar y su padre horas después del atropello, lo que podría agravar su situación penal al ser indagada por obstrucción| Latina Noticias

En medio de la atención mediática y judicial, la periodista dejó de participar en los noticieros de Willax TV y cerró sus redes sociales, lo que ha sido interpretado como una estrategia para evitar el escrutinio.

Por su parte, Juliana Oxenford afirmó que no cederá a la presión de sus colegas y que la prioridad se debe centrar en la víctima, la verdad y la justicia: “No me toca pensar ahorita en ella, ni en Adrián Villar... Ahora toca solidarizarnos y abrazar a la familia de Lizeth Marzano”. Mientras la familia de la deportista exige respuestas y la opinión pública reclama sanciones ejemplares, se mantiene la presión sobre Linares.