Notaría niega haber tramitado contrato de donación de vehículo entre Marisel Linares y Adrián Villar

La Notaría Carpio Vélez informó mediante un comunicado fechado el 27 de febrero de 2026 que no ha realizado ningún trámite notarial relacionado con un presunto contrato de donación de un vehículo entre Marisel Linares Chávez y Adrián Villar Chirinos. El pronunciamiento señala que el despacho tomó conocimiento de la existencia de una versión que afirma que dicho acto se habría efectuado en esa oficina.

En el documento, el notario precisa que, tras la verificación correspondiente, no se encontró en el archivo notarial ninguna escritura pública ni acta de transferencia en la que conste la entrega de la propiedad —a título gratuito u oneroso— del vehículo de placa C4L-243 entre las personas mencionadas.

Cabe señalar que este vehículo fue conducido por Villar Chirinos el día en que la joven deportista Lizeth Marzano fue atropellada en San Isidro y que, producto del impacto, perdió la vida.

Notaría Carpio Vélez niega haber tramitado donación de vehículo entre Marisel Linares Chávez y Adrián Villar Chirinos. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Revisión de archivos y registros internos

El comunicado indica que la inexistencia de dicho acto fue confirmada tras revisar los registros oficiales de la notaria. Según el texto, en el archivo notarial no figura documento alguno que acredite la formalización de una transferencia vehicular vinculada con los nombres señalados.

Asimismo, se detalla que tampoco existe constancia en el sistema electrónico de comprobantes de pago de la notaría de la emisión de factura o boleta a nombre de las personas involucradas, lo cual, de acuerdo con el comunicado, forma parte de los registros administrativos habituales de los servicios notariales.

Notaría descarta registro de contrato de donación de auto entre Linares y Villar. (Foto: X/@cviguria)

No hubo consulta biométrica

Otro punto consignado en el pronunciamiento es la revisión de los sistemas de validación de identidad utilizados en trámites notariales. El despacho informó que no se hallaron consultas biométricas asociadas a las identidades de las personas mencionadas ante el organismo estatal correspondiente.

En el texto se especifica que no se encontraron registros de verificaciones realizadas mediante el sistema de la RENIEC, mecanismo empleado para corroborar la identidad de los comparecientes en actos notariales.

Finalmente, la notaría señala que se mantiene a disposición de las autoridades competentes para cualquier investigación o diligencia que consideren pertinente realizar respecto a este caso. Esta disposición se expresa como parte final del comunicado institucional.

Cámaras de seguridad registraron el trágico atropello en el que perdió la vida la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano. (América Noticias)

Marisel Linares: “Ese auto no está en mi poder”

El vehículo estaba registrado a nombre de Marisel Linares Chávez, periodista de Willax TV, quien emitió un comunicado dos días después del incidente. En su mensaje, indicó que el automóvil no se encontraba bajo su uso desde septiembre y afirmó que había sido transferido a una tercera persona, sin precisar en ese momento la identidad del conductor.

Las diligencias policiales, sustentadas en registros de cámaras de seguridad y testimonios, determinaron que quien conducía el vehículo el día del atropello de la deportista era el hijastro de Linares. Posteriormente, la identidad del conductor fue incorporada a la investigación correspondiente.

Marisel Linares Chávez publicó un comunicado oficial en redes sociales deslindándose de la responsabilidad directa en el accidente automovilístico que causó la muerte de Lizeth Marzano Noguera, al precisar que no conducía el vehículo y este ya no estaba en su poder. (Marisel Linares)

Exigen prisión preventiva

La familia de Lizeth Marzano solicitó al Ministerio Público que se dicte nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, investigado como presunto autor de delitos vinculados al caso. La petición fue presentada por los abogados Julio César Mendoza Herrera y Carlos Miguel Grados La Rosa, quienes sostienen que existen “graves elementos de convicción” que justificarían la imposición de la medida coercitiva.

La solicitud se produce mientras está por vencer la detención preliminar de 72 horas dictada contra el investigado, quien fue intervenido durante la madrugada del 26 de febrero. Según el escrito presentado por la defensa de la familia, los elementos reunidos hasta el momento permitirían estimar razonablemente la presunta comisión de delitos cuya eventual pena superaría los cinco años de privación de libertad.

Defensa de agentes de Orrantía sostiene que no encubrieron a Adrián Villar

El documento también señala la existencia de riesgo de fuga. Como sustento, se indica que el investigado no permaneció en el lugar de los hechos ni se puso a disposición de la autoridad tras el accidente, y que posteriormente realizó un viaje a Cajamarca el 21 de febrero a las 5:00 a. m., en los primeros días posteriores al suceso y en medio de diligencias iniciales.