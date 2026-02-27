Perú

Marisel Linares solicita audiencia virtual tras ser incluida en investigación por encubrimiento a Adrián Villar

La periodista pide participar en la diligencia de forma remota en el caso por la muerte de Lizeth Marzano, mientras la fiscalía evalúa su pedido y la expectativa crece en la opinión pública

Guardar
Marisel Linares pide que su
Marisel Linares pide que su audiencia sea virtual: investigada por encubrimiento en el caso de Lizeth Marzano.

La periodista Marisel Linares solicitó que su audiencia sea virtual tras ser incluida en la investigación fiscal por encubrimiento personal a favor de su hijastro, Adrián Villar, de 21 años, quien está acusado de atropellar y causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro antes de huir del lugar.

La periodista habría hecho este pedido con el objetivo de evitar la exposición mediática en el proceso judicial, según declaraciones del presentador Fernando Díaz.

La citación para Marisel Linares estaba programada para este martes 3 de marzo a las 9 de la mañana en la sede de la División de Tránsito en La Victoria. Sin embargo, la comunicadora solicitó participar en la diligencia de manera remota. “Ha pedido que sea virtual”, afirmó Fernando Díaz en vivo para el programa ‘Arriba mi gente’, desde el lugar donde se realizaría la audiencia. El comunicador detalló que la solicitud buscaría evitar la cobertura periodística que se espera en la dependencia policial ante la relevancia del caso.

Video donde Marisel Linares habla
Video donde Marisel Linares habla de la impunidad se vuelve viral. Willax TV/ Magaly TV La Firme

Señalada por presunto encubrimiento

La inclusión de Marisel Linares en la investigación se produjo después de que la periodista fuera señalada por el presunto delito de encubrimiento personal. Según la fiscalía, habría intentado proteger a Adrián Villar tras el incidente en el que perdió la vida Lizeth Marzano.

El caso tomó notoriedad nacional luego de que imágenes de cámaras de seguridad mostraran a Villar en la escena del accidente y posteriormente en compañía de la periodista, lo que alimentó sospechas sobre una posible obstrucción a la justicia.

El accidente ocurrió en San Isidro, un distrito céntrico de Lima, donde Villar embistió a la ciclista y deportista Lizeth Marzano el pasado 28 de febrero. El joven se dio a la fuga tras el impacto, mientras la víctima fallecía en el lugar. A raíz de estos hechos, la fiscalía abrió una investigación por homicidio culposo contra Adrián Villar y por encubrimiento personal contra Linares.

La periodista habría tenido conocimiento de la autoría del delito por parte de su hijastro, aunque en un comunicado previo negó saber quién conducía el automóvil involucrado. En el texto, Linares alegó que el vehículo había sido “traspasado a un tercero”, una versión que quedó en entredicho tras la difusión de imágenes recopiladas por la policía.

PNP solicitó detención de Adrián
PNP solicitó detención de Adrián Villar y Marisel Linares tras muerte| Latina Noticias

Marisel Linares fue retirada de Willax TV

La cobertura mediática del caso se intensificó tras la confirmación de la separación de Marisel Linares del canal Willax. Según informó el conductor Rodrigo Gonzales en el programa ‘Amor y Fuego’ y Beto Ortiz a través de su cuenta de Instagram, la periodista fue desvinculada del medio luego de la difusión de las imágenes que la vinculan con Adrián Villar.

“Marisel Linares no pertenece más a la familia de Willax. Nuestro compromiso es buscar justicia para la verdadera víctima, Lizeth Marzano”, declaró Gonzales.

El presentador también destacó que las grabaciones de seguridad revelan que, mientras la víctima agonizaba, se habrían producido intentos de encubrimiento en complicidad con autoridades.

El caso ha generado una amplia repercusión en la opinión pública y diversas organizaciones civiles han exigido transparencia en el proceso judicial. El fallecimiento de Lizeth Marzano, reconocida por su trayectoria en el deporte nacional, movilizó a colectivos de ciclistas y deportistas, que han convocado manifestaciones pacíficas en demanda de justicia. Las autoridades han reforzado la vigilancia mediática sobre el desarrollo de las investigaciones y las audiencias relacionadas.

La investigación por la muerte
La investigación por la muerte de Lizeth Marzano Noguera se amplía hacia el entorno familiar del conductor investigado. Captura de video

Temas Relacionados

Marisel Linaresperu-entretenimientoLizeth Marzano

Más Noticias

Sporting Cristal vs Carabobo FC: día, hora y canal TV confirmado de duelos por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Conmebol dio a conocer la programación del encuentro entre los rimenses y el ‘granate’ de ida y vuelta para definir al ganador que clasificará a la etapa de grupos del torneo internacional. Conoce todos los detalles de la emocionante serie

Sporting Cristal vs Carabobo FC:

Fue terminal de pasajeros durante 60 años y ahora el antiguo Jorge Chávez prepara su transformación

El futuro del antiguo terminal. Una inversión de US$ 10 millones será necesaria para que el antiguo terminal sea una base de operaciones dedicada a la aviación ejecutiva y operativa. También podría tener otros servicios adicionales

Fue terminal de pasajeros durante

Espacios del antiguo aeropuerto Jorge Chávez podrían tener centros comerciales

Se destinarán US$ 10 millones para que el antiguo aeropuerto sea terminal FBO (fixed base operator), que será dedicado a la aviación ejecutiva y operativa, pero podría además estar abierto nuevamente al público

Espacios del antiguo aeropuerto Jorge

Revelan vínculo de José Luna con trabajadora del Congreso y le atribuyen supuesta paternidad no reconocida

Según un informe de Willax, el candidato presidencial y líder de Podemos Perú sostuvo una relación con Rosemary Sarmiento, trabajadora parlamentaria y excolaboradora de su partido

Revelan vínculo de José Luna

Adrián Villar viajó a Cajamarca luego de atropellar a Lizeth Marzano: PNP seguía sus pasos, afirma Óscar Arriola

Según el comandante general PNP, se realizó un seguimiento constante de sus movimientos, por lo que observaron que cuatro días después viajó a esta región

Adrián Villar viajó a Cajamarca
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan vínculo de José Luna

Revelan vínculo de José Luna con trabajadora del Congreso y le atribuyen supuesta paternidad no reconocida

Alfonso López Chau niega trámite para residir en México: “Ni siquiera tengo visa. Soy peruano, es mi única nacionalidad”

José Jerí reaparece en actividades oficiales tras volver al Congreso

Gobierno de Balcázar elimina el lema oficial ‘El Perú a toda máquina’ que implementó José Jerí inspirado en reguetón

José Williams Zapata: Perfil, patrimonio y trayectoria del candidato presidencial de Avanza País

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara y Jossie Lindley:

Carlos Alcántara y Jossie Lindley: La historia de un amor de más de 30 años que llegó a su fin

Alejandro Sanz abraza a Stephanie Cayo en pleno concierto y se despide del público agarrándola de la mano: ¿Oficializaron?

Magaly Medina comparte emotivo video de Lizeth Marzano y revela qué hizo la noche del accidente: “Su entrenador no llegó”

Magaly Medina recordó con indignación su juicio con Jefferson Farfán: “No maté a nadie y tres jueces le han dado la razón”

Lizeth Marzano: así fue la cena de Adrián Villar en conocido restaurante antes de atropellar a la joven deportista ¿Consumió alcohol?

DEPORTES

Sporting Cristal vs Carabobo FC:

Sporting Cristal vs Carabobo FC: día, hora y canal TV confirmado de duelos por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Katielle Alonzo reveló fuerte episodio que hizo emotivo el triunfazo de Géminis sobre Universitario: “Significa demasiado para mí”

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

Así quedó la tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras dura derrota de Universitario previo al clásico con Alianza Lima

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos