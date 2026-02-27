Marisel Linares solicita audiencia virtual tras ser incluida en investigación por encubrimiento a Adrián Villar

Marisel Linares pide que su audiencia sea virtual: investigada por encubrimiento en el caso de Lizeth Marzano.

La periodista Marisel Linares solicitó que su audiencia sea virtual tras ser incluida en la investigación fiscal por encubrimiento personal a favor de su hijastro, Adrián Villar, de 21 años, quien está acusado de atropellar y causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro antes de huir del lugar.

La periodista habría hecho este pedido con el objetivo de evitar la exposición mediática en el proceso judicial, según declaraciones del presentador Fernando Díaz.

La citación para Marisel Linares estaba programada para este martes 3 de marzo a las 9 de la mañana en la sede de la División de Tránsito en La Victoria. Sin embargo, la comunicadora solicitó participar en la diligencia de manera remota. “Ha pedido que sea virtual”, afirmó Fernando Díaz en vivo para el programa ‘Arriba mi gente’, desde el lugar donde se realizaría la audiencia. El comunicador detalló que la solicitud buscaría evitar la cobertura periodística que se espera en la dependencia policial ante la relevancia del caso.

Video donde Marisel Linares habla de la impunidad se vuelve viral. Willax TV/ Magaly TV La Firme

Señalada por presunto encubrimiento

La inclusión de Marisel Linares en la investigación se produjo después de que la periodista fuera señalada por el presunto delito de encubrimiento personal. Según la fiscalía, habría intentado proteger a Adrián Villar tras el incidente en el que perdió la vida Lizeth Marzano.

El caso tomó notoriedad nacional luego de que imágenes de cámaras de seguridad mostraran a Villar en la escena del accidente y posteriormente en compañía de la periodista, lo que alimentó sospechas sobre una posible obstrucción a la justicia.

El accidente ocurrió en San Isidro, un distrito céntrico de Lima, donde Villar embistió a la ciclista y deportista Lizeth Marzano el pasado 28 de febrero. El joven se dio a la fuga tras el impacto, mientras la víctima fallecía en el lugar. A raíz de estos hechos, la fiscalía abrió una investigación por homicidio culposo contra Adrián Villar y por encubrimiento personal contra Linares.

La periodista habría tenido conocimiento de la autoría del delito por parte de su hijastro, aunque en un comunicado previo negó saber quién conducía el automóvil involucrado. En el texto, Linares alegó que el vehículo había sido “traspasado a un tercero”, una versión que quedó en entredicho tras la difusión de imágenes recopiladas por la policía.

PNP solicitó detención de Adrián Villar y Marisel Linares tras muerte| Latina Noticias

Marisel Linares fue retirada de Willax TV

La cobertura mediática del caso se intensificó tras la confirmación de la separación de Marisel Linares del canal Willax. Según informó el conductor Rodrigo Gonzales en el programa ‘Amor y Fuego’ y Beto Ortiz a través de su cuenta de Instagram, la periodista fue desvinculada del medio luego de la difusión de las imágenes que la vinculan con Adrián Villar.

“Marisel Linares no pertenece más a la familia de Willax. Nuestro compromiso es buscar justicia para la verdadera víctima, Lizeth Marzano”, declaró Gonzales.

El presentador también destacó que las grabaciones de seguridad revelan que, mientras la víctima agonizaba, se habrían producido intentos de encubrimiento en complicidad con autoridades.

El caso ha generado una amplia repercusión en la opinión pública y diversas organizaciones civiles han exigido transparencia en el proceso judicial. El fallecimiento de Lizeth Marzano, reconocida por su trayectoria en el deporte nacional, movilizó a colectivos de ciclistas y deportistas, que han convocado manifestaciones pacíficas en demanda de justicia. Las autoridades han reforzado la vigilancia mediática sobre el desarrollo de las investigaciones y las audiencias relacionadas.

La investigación por la muerte de Lizeth Marzano Noguera se amplía hacia el entorno familiar del conductor investigado. Captura de video