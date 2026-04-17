Milett Figueroa se defiende de los ataques de la familia de Marcelo Tinelli: “Soy selectiva a lo que le presto atención”

Milett Figueroa respondió con firmeza a las acusaciones de la familia de Marcelo Tinelli y reafirmó su enfoque en el trabajo.

La separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue siendo uno de los temas más comentados tanto en la prensa peruana como argentina. Las declaraciones de Mimi Alvarado, pareja del primo de Tinelli, han vuelto a encender la polémica tras acusar a Milett de hacer brujería y manipular la relación con el conductor argentino. Sin embargo, la modelo y actriz peruana decidió responder con firmeza y elegancia, enfocándose en su bienestar y carrera profesional.

En una entrevista para el programa Amor y Fuego, la modelo peruana fue consultada sobre las afirmaciones de Alvarado, quien no solo la acusó de prácticas esotéricas, sino que también arremetió contra su madre, Martha Valcárcel, calificándola como “la bruja más grande del Perú”.

Frente a estas palabras, la popular “Milechi” fue contundente: “Mi energía está completamente abocada a mi trabajo. Los comentarios se toman de quien vienen y también soy bastante selectiva a lo que le presto atención y a eso no le presto atención”, afirmó.

Milett Figueroa habla claro y fuerte. La modelo peruana se defiende de los ataques y rumores, asegurando que no prestará atención a comentarios malintencionados. Además, confirma que no volverá a hablar de su pasada relación por respeto. TikTok: Amor y Fuego

Polémica familiar y acusaciones sin pruebas

Las declaraciones de Mimi Alvarado han generado una fuerte repercusión en medios argentinos y peruanos. Según la pareja del primo de Tinelli, la ruptura entre el conductor y la modelo peruana no fue decisión de Milett, a quien calificó de “actriz” y acusó de insinceridad. Más aún, Alvarado insinuó que la familia de Figueroa recurre a “anillos y cosas” para protegerse de supuestas prácticas de brujería.

Las afirmaciones se volvieron más graves cuando Alvarado sugirió abiertamente que Milett habría utilizado “macumba” para conquistar a Tinelli. “Si vuelve con Marcelo, seguro es por macumba”, sentenció en la televisión argentina, desatando una ola de reacciones en redes.

Mimi Alvarado, pareja del primo de Marcelo Tinelli, acusó a Milett Figueroa de hacer brujería tras la separación del conductor argentino.

Milett Figueroa: “Solo nosotros sabemos lo que vivimos”

Lejos de caer en la provocación, Milett Figueroa defendió su derecho a la privacidad y a manejar el cierre de su relación con Tinelli desde el respeto mutuo.

“Los únicos que vivimos la relación podemos entender lo que fue y cada uno sabe lo que vivió, cada uno sabe lo que dio y lo que entregó y ya está. Yo no voy a hablar más de la relación porque ya acabó. Y la verdad que sería además como ya estar siguiendo hablando de una relación que ya terminó, ¿no? Por respeto a la otra persona, sobre todo”, declaró la actriz.

Milett recalcó la importancia de mirar hacia adelante y no quedarse atrapada en el ciclo de rumores y versiones cruzadas: “Tengo quince años en la televisión y no por las puras”, enfatizó, mostrando su experiencia ante el manejo mediático de polémicas personales.

Milett Figueroa reafirma su soltería tras la separación de Marcelo Tinelli, mientras una imagen del presentador junto a otra mujer circula en redes.

Rumores sobre nuevos romances: Milett pide responsabilidad mediática

La artista también fue consultada por los rumores que la vinculan sentimentalmente con el conferencista argentino Dante Gebel. Milett fue directa:

“Me parece una vergüenza que quieran meter a terceras personas para embarrarme a mí no teniendo nada que ver ni la una con la otra, ni la otra con la una. Y es como solo con la intención de embarrarme, manchan cualquier nombre, mi nombre y otros nombres y la verdad que es una vergüenza, pero yo enfocada en lo mío, en mis guiones, en mis cosas, en lo que tengo que enfocarme y no, no derramando energía por doquier”.

La modelo insistió en la necesidad de responsabilidad al informar y advirtió sobre el daño que la difusión de rumores sin pruebas puede causar a terceros y familias ajenas. Milett aclaró que disfruta de su independencia y está enfocada en su trabajo, sin necesidad de iniciar una nueva relación tras el fin de su romance con Tinelli.

Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.

Nueva etapa profesional y mirada al futuro

En medio de la polémica, Milett Figueroa ha retomado su carrera actoral en Perú y se prepara para participar en la próxima película de La Gran Sangre. La artista se mostró entusiasmada con la nueva etapa, asegurando que su energía está enfocada en los retos laborales y en seguir creciendo profesionalmente.

“Estoy completamente soltera, concentradísima en lo que viene en mi trabajo”, reiteró, invitando al público a dejar atrás los rumores y respetar los procesos personales de cada quien.