El impacto de las investigaciones de Magaly Medina en el caso Lizeth Marzano: “Simboliza a muchas víctimas, no podíamos dejarlo pasar”

Magaly Medina habla sobre el caso Lizeth Marzano.

En entrevista con Infobae Perú, la periodista Magaly Medina se refirió al alcance y la repercusión de las investigaciones de su equipo sobre el caso Lizeth Marzano, deportista que falleció tras ser atropellada en San Isidro y cuyo proceso penal involucra a la comunicadora Marisel Linares por presunto encubrimiento. La conductora de TV remarcó el valor simbólico del caso y defendió la labor periodística de su trabajadores frente a la atención pública y la polémica generada.

“Creo que el caso de Lizeth Marzano simboliza el de muchas otras personas que mueren en circunstancias similares, la mayoría abandonadas por quienes las atropellan y las dejan agonizando.”, afirmó Magaly Medina en diálogo con Infobae Perú.

Para la conductora, la relevancia de la investigación radica en que expone no solo un hecho trágico, sino una problemática extendida en la sociedad peruana, relacionada con la impunidad en accidentes de tránsito y la falta de respuesta rápida de las autoridades.

Medina explica que la dimensión mediática del caso se potenció por la implicancia de una figura conocida en el ámbito periodístico. “Donde además está involucrada una comunicadora que todos los días da noticias de este tipo y de este género, lo convertía en un caso de alto perfil, que no podíamos dejarlo pasar. No se podía dejar pasar, porque además, las circunstancias en las que muere esta deportista fueron realmente tremendas y terribles. Y creo que por muy joven que Adrián Villar sea, la justicia no puede ser indiferente ante este caso.”, detalló la periodista.

En ese sentido, destacó el impacto que puede tener el trabajo de la prensa en la búsqueda de justicia y transparencia, especialmente en situaciones en las que existen interrogantes sobre la actuación de los involucrados.

La presentadora Magaly Medina critica a Marisel Linares tras ser vista con Adrián Villar, afirmando que su inacción es una negligencia. (ATV - Magaly TV La Firme)

Elementos claves y un meticuloso seguimiento

De acuerdo con lo señalado a Infobae Perú, la cobertura de Magaly Medina y su equipo sobre la muerte de Lizeth Marzano incluyó un seguimiento meticuloso del comunicado emitido por Marisel Linares. La comunicadora contó que, tras analizar la versión oficial, surgieron inconsistencias respecto a la titularidad del vehículo implicado en el accidente.

“Vamos a buscar en Registros Públicos, vamos a buscar si es que el vehículo está a nombre de otra persona, y no estaba a nombre de otra persona, no figuraba en documentos”, detalló la conductora. Este hallazgo impulsó una investigación más profunda, que derivó en la obtención de imágenes claves y el acompañamiento de la familia Marzano en el proceso de recopilación de pruebas.

La periodista explicó que la colaboración con Gino Marzano, hermano de la víctima, fue fundamental para avanzar en la obtención de grabaciones de cámaras de seguridad. Medina relató que, junto al abogado de la familia, acudieron a la Municipalidad de San Isidro para solicitar formalmente los registros.

“La Municipalidad de San Isidro se portó muy bien, porque ya estas imágenes se las había dado a la policía y nos la compartió al abogado y al hermano de Lizeth, y él la compartió con nosotros. Es la confianza que tuvo la familia de la víctima, en compartir su información con nosotros y en querer que encabecemos esta investigación”, precisó. Este flujo de información permitió al programa de Medina difundir material inédito sobre las circunstancias del accidente y la reacción posterior de los implicados.

La investigación por la muerte de Lizeth Marzano Noguera se amplía hacia el entorno familiar del conductor investigado. Captura de video

“Mi equipo está capacitado”

En la entrevista, Magaly Medina reivindicó la función periodística de su espacio, que a pesar de ser conocido principalmente por temas de espectáculo, ha encabezado investigaciones y campañas de interés social. “No es la primera vez que nosotros hacemos investigaciones. Somos un programa periodístico, un programa eminentemente periodístico. Que nos dediquemos a farándula no quiere decir que mis reporteros, mi equipo y yo misma no estemos capacitados para hacerlo”, resaltó la conductora.

La comunicadora, recordó antecedentes de su programa en la cobertura de casos emblemáticos como el incendio de la discoteca Utopía y campañas por los derechos de mujeres y víctimas de violencia. “Nosotros fuimos los primeros y los últimos en retirarnos de esa campaña y esa lucha de los deudos de Utopía. Hemos encabezado campañas tratando de proteger mujeres golpeadas, mujeres violadas, mujeres a las que sus derechos no le eran permitidos. Como por ejemplo, la primera mujer de Farfán, que él no quería reconocer a su hija. Nosotros nos pusimos la camiseta de ella y de la niña, y no paramos hasta que la justicia lo declarara padre de esa niña. Entonces, este tipo de campañas las hemos hecho desde siempre”, detalló.

Medina también mencionó el respaldo de la audiencia en la continuidad de sus investigaciones, describiendo el periodismo como una forma de retribuir la confianza del público. “Creo que de alguna forma es devolverle al público, a la gente, el favor que nos hace de mirarnos, de vernos y de sostenernos durante tanto tiempo. Es nuestro trabajo periodístico, somos fieles a nuestros principios, fundamentalmente”, puntualizó la entrevistada.

En los últimos días, Magaly Medina ha convertido su programa en una plataforma para visibilizar el pedido de justicia de la familia de Lizeth Marzano. A través de amplios informes e investigaciones, la conductora ha expuesto detalles del caso y presuntas irregularidades en la respuesta de las autoridades. El espacio televisivo no solo ha difundido reportajes sobre los hechos, sino que también ha dado voz a los protagonistas directos de la búsqueda de justicia.

Magaly Medina, conductora de televisión, expresa su indignación por la aparición de Marisel Linares con Adrián Villar, calificando la situación como una negligencia. (ATV - Magaly TV La Firme)