Peruanos que vivan en estos dos países no podrán votar en las Elecciones 2026 por razones de seguridad

Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)

En las Elecciones Generales 2026, más de un millón de peruanos residentes en el extranjero podrán votar en simultáneo con sus compatriotas en el Perú, aunque dos países han quedado excluidos del proceso por motivos de seguridad ajenos a la voluntad electoral de estos ciudadanos.

La organización conjunta entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores busca garantizar la participación democrática, con recursos logísticos adaptados para alcanzar a la mayoría, pero enfrentando situaciones que, por decisión de las autoridades peruanas y reportes consulares, impiden instalar mesas en estos territorios.

Actualmente, los peruanos radicados fuera del territorio nacional pueden consultar su local y su condición de miembro de mesa a través de una plataforma oficial habilitada, tal como informó el Ministerio de Relaciones Exteriores citado por la ONPE.

Ciudadanos peruanos residentes en el extranjero se preparan para ejercer su derecho al voto en los consulados habilitados para las Elecciones Generales 2026. Foto: ONPE

Para el proceso de 2026, las entidades han dispuesto 2.508 mesas de sufragio en 216 locales distribuidos en 208 ciudades de 75 países. El voto en el exterior ampara a quienes tienen registrado en su Documento Nacional de Identidad (DNI) un domicilio en el extranjero, un requisito indispensable para integrar el padrón del país donde reside el ciudadano.

La jornada sufrirá diferencias específicas respecto al voto nacional. En el extranjero, cada mesa puede albergar hasta 500 electores, una cifra superior al tope de 300 vigente en el Perú, según la Ley N.° 32264 promulgada en 2025. Además, los trámites de excusa y justificación para miembros de mesa designados por sorteo son gratuitos, en virtud de la Resolución Jefatural N.° 00029-2026, publicada el 21 de febrero en El Peruano.

Aquellos miembros de mesa que, sin justificación aprobada, no ejerzan el cargo podrán ser sancionados con una multa equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), esto es, S/ 275, mientras que quienes sí cumplan su función recibirán una compensación económica de S/ 165.

JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Cuáles son los países donde los peruanos no podrán votar en las Elecciones 2026?

A pesar de los esfuerzos organizativos, los peruanos que residen en la República Bolivariana de Venezuela y en la República Islámica de Irán no podrán ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales 2026.

Según informó la ONPE citando al Ministerio de Relaciones Exteriores, en Venezuela no existen las condiciones logísticas ni de seguridad necesarias para la organización del proceso electoral. Esta apreciación fue ratificada por la Cancillería de Brasil, responsable de la protección de los intereses del Perú en ese país desde agosto de 2025.

En cuanto a Irán, la Embajada de Perú en la República de Türkiye comunicó que persisten limitaciones operativas, logísticas y de comunicación, lo que impide instalar la infraestructura necesaria. Como resultado de estas circunstancias ajenas al deseo de participación de los ciudadanos, no podrán instalarse las 34 mesas previstas para 16.515 electores en Caracas, ni la única mesa dispuesta para los 84 peruanos habilitados en Irán.

Datum: uno de cada cuatro peruanos no votaría por ningún candidato en las Elecciones 2026. Infobae Perú / Captura TV - Cuarto Poder.

Requisitos para votar fuera del Perú en 2026

El derecho al voto en el extranjero corresponde exclusivamente a los ciudadanos peruanos que tengan registrado un domicilio fuera del país en su Documento Nacional de Identidad. Este dato es determinante, ya que define la inclusión en el padrón del consulado correspondiente y la asignación del local y mesa de sufragio.

El documento imprescindible para votar es el DNI vigente, y la información respecto al local asignado y la posible designación como miembro de mesa está disponible para consulta en línea. Las autoridades exhortan a los ciudadanos a verificar esta información con anticipación a través del portal oficial dispuesto por la ONPE, de modo que puedan evitar inconvenientes al momento de ejercer su derecho.

La función de las oficinas consulares y la coordinación entre la ONPE y el Ministerio de Relaciones Exteriores garantizan la orientación y el apoyo logístico antes y durante la jornada electoral. Cada consulado funciona como sede electoral; allí se instalan las mesas, se recibe a los miembros de mesa sorteados y se brinda la información necesaria a los electores.

El derecho al voto en el extranjero corresponde exclusivamente a los ciudadanos peruanos que tengan registrado un domicilio fuera del país en su DNI. (Foto: Agencia Andina)

Horario de votación en el extranjero

El proceso electoral para peruanos en el exterior se desarrolla de manera simultánea al del Perú, adaptándose al huso horario de cada sede consular. Las mesas de sufragio estarán abiertas desde las 7:00 hasta las 17:00, según la hora local de cada país.

Las oficinas consulares son responsables de garantizar el ingreso ordenado y la correcta identificación de los electores. En estos locales, la cédula de votación entregada contendrá cinco columnas destinadas a las distintas autoridades por elegir para el periodo 2026-2031, y su modelo está disponible de forma pública para que los ciudadanos conozcan previamente su estructura.

Para las Elecciones 2026 también se votará por un Senado. Foto: Gobierno del Perú

Tanto la ONPE como el Ministerio de Relaciones Exteriores ofrecen información detallada sobre el desarrollo del proceso, los candidatos, los planes de gobierno y las hojas de vida de quienes postulan, a través de las plataformas Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los portales oficiales institucionales. En conjunto, el sistema busca resolver las dificultades logísticas de la dispersión geográfica y, salvo en los casos de Venezuela e Irán, asegurar el ejercicio pleno de los derechos civiles de los peruanos en el extranjero en las Elecciones Generales 2026.