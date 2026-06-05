Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así va Perú antes de jugar con Argentina

Tabla de posiciones de Liga de Naciones Conmebol antes de que Perú se enfrente a Argentina por fecha 8. Crédito: La Bicolor.

Perú afrontará una de sus pruebas más complejas en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026 cuando visite a Argentina por la octava jornada del certamen. El equipo que dirige Antonio Spinelli llega a Buenos Aires con la obligación de sumar si desea mantener opciones matemáticas de acercarse a los puestos de repechaje internacional antes de la última fecha. La derrota sufrida ante Ecuador en la jornada anterior dejó a la ‘bicolor’ en una situación comprometida, no solo por el resultado, sino también por la amplia diferencia que existió entre ambos equipos durante gran parte del encuentro.

Ahora, el desafío será aún mayor. Argentina lidera la clasificación y atraviesa uno de los mejores momentos de la competición, por lo que buscará aprovechar su localía para asegurar de manera definitiva su clasificación al Mundial de Brasil 2027. Perú, en cambio, necesitará mostrar una versión mucho más competitiva que la exhibida en su última presentación para mantenerse con vida en la lucha por sus objetivos. La escuadra nacional sabe que cualquier punto conseguido en territorio argentino podría resultar decisivo de cara al cierre del torneo frente a Bolivia, en una fecha final que todavía podría encontrar a las dirigidas por Spinelli peleando por un lugar en la repesca internacional.

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Perú compitió a un nivel muy por debajo de lo esperado en Quito y cayó por la mínima. Crédito: La Bicolor.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026

La derrota ante Ecuador provocó que la selección peruana descendiera al séptimo puesto de la clasificación y quedó a tres puntos de la zona de repechaje, actualmente en poder de Chile con 10 unidades.

Los dos encuentros que completaron la séptima jornada terminaron de perfilar la tabla de posiciones. Por un lado, Argentina y Colombia igualaron sin goles en un duelo muy disputado, resultado que les permitió mantenerse en la cima del campeonato con 14 puntos cada una. Por otro, Venezuela protagonizó la goleada de la fecha al imponerse por un contundente 7-1 sobre Bolivia.

Gracias a ese triunfo, la ‘vinotinto’ alcanzó las 11 unidades y se consolidó en el tercer lugar, quedando al acecho de las líderes. Perú, en tanto, está obligado a reaccionar en las próximas jornadas si pretende volver a meterse en la pelea por los puestos de clasificación a la siguiente fase del certamen.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol tras la fecha 7.

¿Qué necesita Perú para alcanzar los puestos de repechaje?

Con Argentina y Colombia prácticamente inalcanzables en la cima con 14 puntos cada uno rumbo al Mundial de Brasil 2027, la lucha de la selección peruana se concentra exclusivamente en alcanzar los puestos de repechaje, actualmente ocupados por Venezuela y Chile.

Ubicada en la séptima casilla con 7 unidades y una diferencia de goles considerablemente golpeada (-7), la ‘blanquirroja’ se encuentra en una situación de extrema urgencia matemática. Para mantener vivas las esperanzas en el torneo clasificatorio, la primera gran prueba de fuego consistirá en apelar a la épica y rescatar, como mínimo, un punto en su durísima visita frente a la líder Argentina en esta jornada.

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Cumplida esa tarea en territorio ’albiceleste’, el panorama obliga a Perú a sumar obligatoriamente de a tres en casa ante Bolivia, el rival directo más rezagado del torneo. Sin embargo, ganar su partido no bastará de forma aislada; las dirigidas por Antonio Spinelli dependerán por completo de que escuadras como Ecuador y Paraguay tropiecen, y que tanto venezolanas como chilenas no sigan despegándose en la tabla.

La selección peruana femenina desata la locura tras un golazo de su número 10, Sandra Arévalo. Tras una gran carrera y un potente disparo, la Bicolor se pone arriba en el marcador en un partido vibrante. | DSports

Programación de la fecha 8 de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol

Bolivia vs Paraguay

18:00 horas (Perú)

Estadio Municipal de El Alto

Argentina vs Perú

18:00 horas (Perú)

Estadio Ciudad de Vicente López – Buenos Aires

Colombia vs Uruguay

17:00 horas (Perú)

Estadio Olímpico Pascual Guerrero

Chile vs Ecuador

18:00 horas (Perú)

Estadio Nacional de Santiago

Descansa: Venezuela