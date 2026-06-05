Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así va Perú antes de jugar con Argentina

El equipo que dirige Antonio Spinelli afronta un desafío clave en Buenos Aires frente a las líderes de la clasificación, quienes buscan sellar su boleto directo al Mundial de Brasil 2027

Guardar
Google icon
Tabla de posiciones de Liga de Naciones Conmebol antes de que Perú se enfrente a Argentina por fecha 8. Crédito: La Bicolor.
Tabla de posiciones de Liga de Naciones Conmebol antes de que Perú se enfrente a Argentina por fecha 8. Crédito: La Bicolor.

Perú afrontará una de sus pruebas más complejas en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026 cuando visite a Argentina por la octava jornada del certamen. El equipo que dirige Antonio Spinelli llega a Buenos Aires con la obligación de sumar si desea mantener opciones matemáticas de acercarse a los puestos de repechaje internacional antes de la última fecha. La derrota sufrida ante Ecuador en la jornada anterior dejó a la ‘bicolor’ en una situación comprometida, no solo por el resultado, sino también por la amplia diferencia que existió entre ambos equipos durante gran parte del encuentro.

Ahora, el desafío será aún mayor. Argentina lidera la clasificación y atraviesa uno de los mejores momentos de la competición, por lo que buscará aprovechar su localía para asegurar de manera definitiva su clasificación al Mundial de Brasil 2027. Perú, en cambio, necesitará mostrar una versión mucho más competitiva que la exhibida en su última presentación para mantenerse con vida en la lucha por sus objetivos. La escuadra nacional sabe que cualquier punto conseguido en territorio argentino podría resultar decisivo de cara al cierre del torneo frente a Bolivia, en una fecha final que todavía podría encontrar a las dirigidas por Spinelli peleando por un lugar en la repesca internacional.

PUBLICIDAD

Perú compitió a un nivel muy por debajo de lo esperado en Quito y cayó por la mínima. Crédito: La Bicolor.
Perú compitió a un nivel muy por debajo de lo esperado en Quito y cayó por la mínima. Crédito: La Bicolor.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026

La derrota ante Ecuador provocó que la selección peruana descendiera al séptimo puesto de la clasificación y quedó a tres puntos de la zona de repechaje, actualmente en poder de Chile con 10 unidades.

Los dos encuentros que completaron la séptima jornada terminaron de perfilar la tabla de posiciones. Por un lado, Argentina y Colombia igualaron sin goles en un duelo muy disputado, resultado que les permitió mantenerse en la cima del campeonato con 14 puntos cada una. Por otro, Venezuela protagonizó la goleada de la fecha al imponerse por un contundente 7-1 sobre Bolivia.

Gracias a ese triunfo, la ‘vinotinto’ alcanzó las 11 unidades y se consolidó en el tercer lugar, quedando al acecho de las líderes. Perú, en tanto, está obligado a reaccionar en las próximas jornadas si pretende volver a meterse en la pelea por los puestos de clasificación a la siguiente fase del certamen.

PUBLICIDAD

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol tras la fecha 7.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol tras la fecha 7.

¿Qué necesita Perú para alcanzar los puestos de repechaje?

Con Argentina y Colombia prácticamente inalcanzables en la cima con 14 puntos cada uno rumbo al Mundial de Brasil 2027, la lucha de la selección peruana se concentra exclusivamente en alcanzar los puestos de repechaje, actualmente ocupados por Venezuela y Chile.

Ubicada en la séptima casilla con 7 unidades y una diferencia de goles considerablemente golpeada (-7), la ‘blanquirroja’ se encuentra en una situación de extrema urgencia matemática. Para mantener vivas las esperanzas en el torneo clasificatorio, la primera gran prueba de fuego consistirá en apelar a la épica y rescatar, como mínimo, un punto en su durísima visita frente a la líder Argentina en esta jornada.

Cumplida esa tarea en territorio ’albiceleste’, el panorama obliga a Perú a sumar obligatoriamente de a tres en casa ante Bolivia, el rival directo más rezagado del torneo. Sin embargo, ganar su partido no bastará de forma aislada; las dirigidas por Antonio Spinelli dependerán por completo de que escuadras como Ecuador y Paraguay tropiecen, y que tanto venezolanas como chilenas no sigan despegándose en la tabla.

La selección peruana femenina desata la locura tras un golazo de su número 10, Sandra Arévalo. Tras una gran carrera y un potente disparo, la Bicolor se pone arriba en el marcador en un partido vibrante. | DSports

Programación de la fecha 8 de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol

Bolivia vs Paraguay

  •  18:00 horas (Perú)
  •  Estadio Municipal de El Alto

Argentina vs Perú

  •  18:00 horas (Perú)
  •  Estadio Ciudad de Vicente López – Buenos Aires

Colombia vs Uruguay

  •  17:00 horas (Perú)
  •  Estadio Olímpico Pascual Guerrero

Chile vs Ecuador

  •  18:00 horas (Perú)
  •  Estadio Nacional de Santiago

Descansa: Venezuela

Temas Relacionados

Selección peruana femeninaLiga de Naciones femeninaperu-deportes

Más Noticias

Aixa Vigil reveló su futuro en la Liga Peruana de Vóley: ¿fichará por Universitario o se quedará en San Martín?

Se conoció que la ‘U’ llegó a un acuerdo con la atacante, pero tiene contrato vigente con las ‘santas’. La voleibolista rompió su silencio y se pronunció sobre su situación

Aixa Vigil reveló su futuro en la Liga Peruana de Vóley: ¿fichará por Universitario o se quedará en San Martín?

Sporting Cristal anunció salida de Zé Ricardo: ¿quién será el nuevo DT para el Torneo Clausura 2026?

El club rimense confirmó la partida del técnico brasileño a través de un comunicado. La crisis futbolística fue el principal motivo que marcó el cambio de técnico para el segundo semestre del año

Sporting Cristal anunció salida de Zé Ricardo: ¿quién será el nuevo DT para el Torneo Clausura 2026?

Voleibolista peruana de 13 años mide 1.90 metros y se confiesa tras ganar medalla en Copa Panamericana: “Mis papás siempre están presentes”

Zoe Koechlin dio sus primeros pasos internacionales con la selección peruana Sub 17, midiéndose ante jugadoras de mayor edad y consolidando un perfil prometedor en el vóley nacional

Voleibolista peruana de 13 años mide 1.90 metros y se confiesa tras ganar medalla en Copa Panamericana: “Mis papás siempre están presentes”

Nick Fernández con Infobae: su crecimiento en San José Earthquakes, el anhelo de jugar con Perú y por qué se identifica con Yoshimar Yotún

De la mano del histórico Bruce Arena, el futbolista peruano ha entrado en una curva ascendente de rendimiento en la Major League Soccer. Espera sostener esa loable dinámica para llegar a la ‘bicolor’

Nick Fernández con Infobae: su crecimiento en San José Earthquakes, el anhelo de jugar con Perú y por qué se identifica con Yoshimar Yotún

Diego Rebagliati hizo cruda crítica sobre el recambio generacional que marcó Mano Menezes: “Es patéticamente escasa”

El comentatista deportivo analizó el presente de la ‘blanquirroja’ que se enfrentará hoy, viernes 5 de junio, a Haití en Miami por la fecha FIFA. También pidió la inclusión de Renato Tapia en la próxima convocatoria

Diego Rebagliati hizo cruda crítica sobre el recambio generacional que marcó Mano Menezes: “Es patéticamente escasa”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Fiscal Henry Amenábar, preso por corrupción, se acoge a la colaboración eficaz y denuncia coima ligada al equipo Lava Jato

Fiscal Henry Amenábar, preso por corrupción, se acoge a la colaboración eficaz y denuncia coima ligada al equipo Lava Jato

Antauro Humala reaparece para respaldar a Roberto Sánchez: “Él no es Ollanta y no tiene a una Nadine al costado”

Salvador del Solar anuncia que votará por Roberto Sánchez: “No puedo darle mi voto a Fuerza Popular”

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez cerraron sus campañas en Lima: multitud y promesas marcan la recta final de las Elecciones en Perú

¿Presidente Balcázar dará indulto humanitario a Pedro Castillo? Abogado constitucionalista advierte sobre la inviabilidad de la medida

ENTRETENIMIENTO

Abuela de Paul Michael pide disculpas a Pamela López tras desplante en vivo, asegura que la quiere: “Es parte del show”

Abuela de Paul Michael pide disculpas a Pamela López tras desplante en vivo, asegura que la quiere: “Es parte del show”

Mónica Sánchez expresa su admiración por la hija de Ricardo Belmont tras anunciar públicamente su voto a favor de Roberto Sánchez

El radical cambio de Samuel Sunderland, el recordado Pedrito de ‘De vuelta al barrio’

Abuela de Paul Michael hace desplante a Pamela López y Tito Vega revela lo que le dijo: “Mi nieto se merece más, ella lo grita”

Rafael Fernández reaparece tras boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez con enigmáticos mensajes: “Si vas a cometer errores…”

DEPORTES

Aixa Vigil reveló su futuro en la Liga Peruana de Vóley: ¿fichará por Universitario o se quedará en San Martín?

Aixa Vigil reveló su futuro en la Liga Peruana de Vóley: ¿fichará por Universitario o se quedará en San Martín?

Sporting Cristal anunció salida de Zé Ricardo: ¿quién será el nuevo DT para el Torneo Clausura 2026?

Voleibolista peruana de 13 años mide 1.90 metros y se confiesa tras ganar medalla en Copa Panamericana: “Mis papás siempre están presentes”

Nick Fernández con Infobae: su crecimiento en San José Earthquakes, el anhelo de jugar con Perú y por qué se identifica con Yoshimar Yotún

Diego Rebagliati hizo cruda crítica sobre el recambio generacional que marcó Mano Menezes: “Es patéticamente escasa”