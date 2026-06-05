El país decide: las claves de una segunda vuelta marcada por la polarización

Una fotografía compuesta muestra al candidato izquierdista peruano Roberto Sánchez y a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori hablando durante un debate televisado previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en Lima, Perú, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Este domingo los peruanos van a las urnas para elegir a su próximo presidente. Son dos candidatos, Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Dos propuestas distintas. La campaña ha sido tensa, los ánimos están caldeados y el resultado, al igual que en 2021, sería muy ajustado. Esto es lo que hay que saber antes de votar.

Elecciones 2026: Claves de una segunda vuelta bajo polarización

En la primera vuelta de abril ninguno de los candidatos obtuvo mayoría suficiente para ganar. Es más, los porcentajes obtenidos por Fujimori y Sánchez no superan el 30% de votos válidos.

Tras la accidentada primera vuelta del 12 de abril, las encuestas muestran diferencias muy cerradas. Algunas dan por favorita a Keiko Fujimori por muy poco, mientras que otras hablan de un empate técnico. No hay un favorito claro. Cualquiera de los dos podría ganar este domingo.

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La candidata presidencial de derecha de Perú, Keiko Fujimori, y el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, gesticulan antes de un debate televisado, antes de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en Lima, Perú, 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El panorama político: ¿Por qué se habla de un escenario polarizado en el Perú?

Cuando se dice que el Perú está polarizado, significa que el país está dividido en dos grupos grandes que piensan muy distinto y que tienen poco diálogo entre sí. Eso se ve en las encuestas, en las redes sociales y en las conversaciones del día a día.

Esta división no apareció de la noche a la mañana. Viene de años de desconfianza entre ciudadanos y políticos, de escándalos de corrupción y de la sensación de mucha gente de que el Estado no llega igual a todas las regiones del país.

Las dos visiones de país que se enfrentan en las urnas este domingo

Un candidato propone que el Estado tenga más presencia y control en la economía, que haya más gasto público y que se discuta una nueva Constitución. El otro propone mantener el modelo económico actual, dar más espacio a la inversión privada y no tocar la Constitución vigente, que ya ha sido modificada ampliamente por el Congreso saliente.

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Las dos propuestas tienen seguidores reales. Una tiene más apoyo en el sur del país y en zonas rurales. La otra tiene más respaldo en Lima y en sectores empresariales y de clase media.

El impacto del voto antifujimorista y anticomunista en el comportamiento electoral

En esta elección, como en otras anteriores, hay muchos peruanos que no votan por un candidato porque les convence, sino porque quieren evitar que gane el otro. Fujimorismo contra antifujimorismo.

Hay quienes no quieren que gane Keiko Fujimori por reivindicar los crímenes cometidos por su padre, el exdictador Alberto Fujimori. Y hay quienes no quieren que gane Roberto Sánchez porque lo consideran una “amenaza comunista”.

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Los candidatos Keiko Fujimoriy Roberto Sánchez interactúan con sus asesores en el escenario del Debate Presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. (JNE)

¿Cómo influyen los debates y el cierre de campaña en el electorado fragmentado?

Los debates de las últimas semanas podrían haber definido el voto de, sobre todo, los indecisos. No obstante, oficialmente, no se conoce el impacto de las encuestas debido a que está prohibida su difusión en la semana previa al día de los comicios.

Ese grupo, debido a la desconfianza política, es considerable y puede ser clave si la diferencia entre los dos candidatos es mínima. Lo que pase en las últimas horas de campaña y el ambiente del día de la votación pueden influir en su decisión.

El reto de la gobernabilidad y la unión nacional tras conocerse los resultados

Quien gane este domingo tendrá por delante un trabajo difícil: gobernar un país donde casi la mitad votó en su contra. Además, el Congreso está repartido entre muchos partidos, lo que hace más complicado aprobar leyes y tomar decisiones.

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El nuevo presidente necesitará buscar acuerdos desde el primer día. En los últimos años, el Perú ha tenido seis presidentes en menos de una década. Esa inestabilidad muestra que ganar una elección no garantiza terminar el mandato si no se construyen puentes con el resto del país.