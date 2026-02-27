Perú

Elecciones 2026: Reniec confirma que DNI azul y electrónico con “no caduca” sí permite votar

Más de dos millones de ciudadanos arriesgan su voto al mantener el documento vencido; la vigencia es clave para no quedar fuera del padrón

Guardar
(Fotocomposición Infobae Perú / Foto:
(Fotocomposición Infobae Perú / Foto: Andina)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que los adultos mayores que portan el Documento Nacional de Identidad (DNI) azul o electrónico con la anotación “no caduca” mantienen plena validez para todos los trámites y para votar en los comicios generales, regionales y municipales de 2026.

La entidad subrayó que estos documentos conservan su vigencia legal y no requieren renovación, incluso cuando algunas instituciones insistan en el cambio al DNI electrónico.

La institución recordó a los usuarios que, en caso de extravío o robo del “DNI no caduca”, el trámite de duplicado puede realizarse en línea.

El pago correspondiente —S/ 30.00 para el DNI azul y S/ 33.00 para el DNI electrónico— se efectúa a través de medios digitales como Yape, agentes BCP, Banco de la Nación y la plataforma Págalo.pe.

El proceso requiere la descarga de la aplicación DNI BioFacial, donde se valida la identidad mediante fotografía. El último paso consiste en registrar los datos en la web de Reniec y seleccionar el centro de recojo.

El Reniec recomendó, para actualizar la foto, que la imagen se tome con buena iluminación, fondo blanco, rostro y orejas descubiertas, y sin prendas que oculten la cabeza, siguiendo las indicaciones en la app BioFacial. La fotografía debe evitar sombras y mostrar el rostro completo.

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas
DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

Participación electoral

Según cifras oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), más de 5,2 millones de votantes mayores de 60 años figuran en el padrón para las elecciones generales de 2026. De ese total, 9.732 ciudadanos superan los 100 años, concentrándose la mayor parte en Lima, donde residen 2.421 personas de ese grupo etario.

En contraste, 2.001.447 ciudadanos aparecen en el padrón con el DNI vencido al cierre del registro, realizado el 14 de octubre de 2025.

El JNE advirtió que no será posible votar con el DNI vencido, independientemente de si se trata del azul o del electrónico, según la normativa electoral vigente.

Del total de ciudadanos con DNI vencido, 1.662.073 se encuentran en el Perú y 339.374 residen en el extranjero. La distribución por género muestra que 1.081.389 son hombres y 920.058 son mujeres. El padrón aprobado, que supera los 27,3 millones de personas habilitadas para votar, se encuentra en proceso de evaluación y tachas hasta el 14 de marzo.

Para facilitar la consulta, el Reniec habilitó el Dashboard “El Padrón Electoral en Cifras”, plataforma digital donde se puede revisar información por edad, sexo, departamento y lugar de votación, tanto en el país como en el exterior.

Esta herramienta busca asegurar que los ciudadanos cuenten con datos oficiales antes del 12 de abril de 2026, fecha establecida para los comicios.

Un minuto para votar

En las elecciones generales de 2026, los ciudadanos peruanos contarán con un minuto para emitir su voto, según lo establece la Ley Orgánica de Elecciones. La cédula electoral es la más grande utilizada en la historia electoral del país, con dimensiones de 44 centímetros de largo por 42 de ancho.

Esta característica ha generado preocupación sobre el tiempo disponible para que los electores identifiquen correctamente a sus candidatos.

En la práctica, el tiempo asignado puede extenderse, ya que los miembros de mesa tienen la facultad de regular la duración del sufragio, según informó ATV. No obstante, se recomienda que los votantes acudan a las urnas con su decisión previamente definida, ya sea por nombre del candidato o partido político, para agilizar el proceso.

Temas Relacionados

Elecciones 2026DNIDNI ElectrónicoReniecperu-noticias

Más Noticias

Francesca Montenegro responde a seguidora tras polémica por caso Lizeth Marzano: “Estoy tratando de cuidar mi paz”

La influencer peruana reapareció en redes sociales con un mensaje, donde habló de la difícil situación por la que está pasando y defendió su postura en medio de la atención mediática

Francesca Montenegro responde a seguidora

La gasolina más barata y más cara de Lima este jueves 26 de febrero

Los precios de los combustibles dependen de una serie de factores nacionales e internacionales

La gasolina más barata y

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

El entrenador del equipo ‘victoriano’ ha optado por darle descanso al ‘Depredador’ para el enfrentamiento que definirá la cima del Torneo Apertura 2026. Su lugar, aparentemente, será ocupado por Luis Ramos

Paolo Guerrero queda fuera del

Sancionan a chifa por negarse a entregar el Libro de Reclamaciones tras demora en pedido

El propietario del restaurante se allanó a las imputaciones formuladas por el Indecopi Cajamarca, lo que permitió cerrar anticipadamente el procedimiento y evitar una multa económica. Sin embargo, deberá pagar S/ 36 por concepto de costas y será inscrito en el registro público de infracciones por cuatro años una vez que la resolución quede firme

Sancionan a chifa por negarse

Atención miembros de mesa y suplentes: ONPE inicia capacitaciones virtuales para las elecciones 2026

El programa contempla también jornadas presenciales en instituciones educativas del país programadas para fines de marzo y comienzos de abril

Atención miembros de mesa y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE advierte que Ejecutivo no

JNE advierte que Ejecutivo no cubrió S/ 403 millones para Elecciones 2026, aunque Presidencia asegura haber transferido recursos

Rafael López Aliaga propone clausurar el penal de Barbadillo y enviar a expresidentes a cárcel en la selva

Rafael López Aliaga: José Balcázar es un “pobre hombre extorsionado” por Vladimir Cerrón, César Acuña y Keiko Fujimori

Caso Baguazo: histórico fallo condena a altos mandos PNP por homicidio

Alcalde de Junín al borde de la muerte tras ataque armado cuando iba a municipalidad: es evacuado de emergencia a Lima

ENTRETENIMIENTO

Francesca Montenegro responde a seguidora

Francesca Montenegro responde a seguidora tras polémica por caso Lizeth Marzano: “Estoy tratando de cuidar mi paz”

Isabella Ladera defiende a Hugo García de cruel challengue en Perú: “Son personas que destilan odio y morbo”

Caso Lizeth Marzano: Esta noche peritos replicarán minuto a minuto el atropello de Adrián Villar que acabó con la vida de la deportista

Natalie Vértiz sale en defensa de Yaco Eskenazi: “Nunca ha sido un mantenido y es un padre comprometido”

Temblor interrumpe transmisión en vivo de Curwen: “ahora sí confirman que no es grabadazo”

DEPORTES

Paolo Guerrero queda fuera del

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

Ignacio Buse evita marearse por elogios del público que lo ubican como la primera raqueta del Perú: “Trato de gestionarlo de la mejor manera”

Manisha Kalyan, flamante incorporación de Alianza Lima Femenino, recibió el llamado de la India para disputar la Copa Asiática 2026

Erick Noriega brilló con Gremio al concretar su primer gol en el Brasileirao frente a Atlético Mineiro

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de Hernán Barcos y criticó el fútbol peruano: “Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga”