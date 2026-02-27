Elecciones 2026: Reniec confirma que DNI azul y electrónico con “no caduca” sí permite votar

(Fotocomposición Infobae Perú / Foto: Andina)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que los adultos mayores que portan el Documento Nacional de Identidad (DNI) azul o electrónico con la anotación “no caduca” mantienen plena validez para todos los trámites y para votar en los comicios generales, regionales y municipales de 2026.

La entidad subrayó que estos documentos conservan su vigencia legal y no requieren renovación, incluso cuando algunas instituciones insistan en el cambio al DNI electrónico.

La institución recordó a los usuarios que, en caso de extravío o robo del “DNI no caduca”, el trámite de duplicado puede realizarse en línea.

El pago correspondiente —S/ 30.00 para el DNI azul y S/ 33.00 para el DNI electrónico— se efectúa a través de medios digitales como Yape, agentes BCP, Banco de la Nación y la plataforma Págalo.pe.

El proceso requiere la descarga de la aplicación DNI BioFacial, donde se valida la identidad mediante fotografía. El último paso consiste en registrar los datos en la web de Reniec y seleccionar el centro de recojo.

El Reniec recomendó, para actualizar la foto, que la imagen se tome con buena iluminación, fondo blanco, rostro y orejas descubiertas, y sin prendas que oculten la cabeza, siguiendo las indicaciones en la app BioFacial. La fotografía debe evitar sombras y mostrar el rostro completo.

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

Participación electoral

Según cifras oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), más de 5,2 millones de votantes mayores de 60 años figuran en el padrón para las elecciones generales de 2026. De ese total, 9.732 ciudadanos superan los 100 años, concentrándose la mayor parte en Lima, donde residen 2.421 personas de ese grupo etario.

En contraste, 2.001.447 ciudadanos aparecen en el padrón con el DNI vencido al cierre del registro, realizado el 14 de octubre de 2025.

El JNE advirtió que no será posible votar con el DNI vencido, independientemente de si se trata del azul o del electrónico, según la normativa electoral vigente.

Del total de ciudadanos con DNI vencido, 1.662.073 se encuentran en el Perú y 339.374 residen en el extranjero. La distribución por género muestra que 1.081.389 son hombres y 920.058 son mujeres. El padrón aprobado, que supera los 27,3 millones de personas habilitadas para votar, se encuentra en proceso de evaluación y tachas hasta el 14 de marzo.

Para facilitar la consulta, el Reniec habilitó el Dashboard “El Padrón Electoral en Cifras”, plataforma digital donde se puede revisar información por edad, sexo, departamento y lugar de votación, tanto en el país como en el exterior.

Esta herramienta busca asegurar que los ciudadanos cuenten con datos oficiales antes del 12 de abril de 2026, fecha establecida para los comicios.

Un minuto para votar

En las elecciones generales de 2026, los ciudadanos peruanos contarán con un minuto para emitir su voto, según lo establece la Ley Orgánica de Elecciones. La cédula electoral es la más grande utilizada en la historia electoral del país, con dimensiones de 44 centímetros de largo por 42 de ancho.

Esta característica ha generado preocupación sobre el tiempo disponible para que los electores identifiquen correctamente a sus candidatos.

En la práctica, el tiempo asignado puede extenderse, ya que los miembros de mesa tienen la facultad de regular la duración del sufragio, según informó ATV. No obstante, se recomienda que los votantes acudan a las urnas con su decisión previamente definida, ya sea por nombre del candidato o partido político, para agilizar el proceso.