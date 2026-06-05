Keiko Fujimori no descarta otorgar el indulto a Pedro Castillo y Martín Vizcarra de ganar las elecciones el domingo

A menos de 48 horas de la segunda vuelta, la campaña electoral entró en su tramo final tras el cierre de actividades proselitistas del jueves. Este viernes, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ofrecieron entrevistas en medios para precisar posturas sobre temas sensibles que podrían inclinar votos de cara a la elección del domingo 7 de junio.
En ese contexto, uno de los asuntos que volvió al centro del debate público fue el eventual uso de la gracia presidencial para exmandatarios hoy encarcelados: Pedro Castillo y Martín Vizcarra. Ambos, según lo señalado en el escenario electoral, expresaron su respaldo a Roberto Sánchez. A su vez, Sánchez se comprometió a indultar a Castillo, lo que elevó el tema a un eje explícito de la discusión política en la recta final.
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La campaña entra a su última fase y el tema de los indultos se instala
La segunda vuelta enfrentará este domingo a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Tras el cierre de campañas, las apariciones mediáticas del viernes quedaron orientadas a despejar dudas sobre decisiones concretas en caso de llegar al poder, entre ellas la política de indultos y “gracias” presidenciales.
En el debate, la figura del indulto adquiere especial peso por dos razones: primero, porque involucra a expresidentes privados de libertad; y segundo, porque el tema aparece asociado a respaldos políticos cruzados. Castillo y Vizcarra, de acuerdo con la información proporcionada, apoyaron a Sánchez, quien a su vez prometió indultar a Castillo.
Qué dijo Keiko Fujimori en Exitosa sobre un eventual indulto
Durante una entrevista en radio Exitosa la mañana de este viernes, Keiko Fujimori abordó la posibilidad de conceder una gracia presidencial. Su respuesta no cerró la puerta a esa alternativa, pero la condicionó a parámetros humanitarios y a una evaluación técnica.
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Fujimori sostuvo que, cuando se le consultó por un posible indulto a alguno de los expresidentes recluidos en Barbadillo, la posibilidad “se puede evaluar” “de manera humanitaria”. También indicó que se requeriría la opinión de especialistas antes de una eventual decisión y que el criterio se limitaría a supuestos extremos vinculados a salud.
En sus palabras, la concesión de una gracia podría considerarse “si es que alguno de los expresidentes lo requiriera por salvar su salud y su vida”. Con ello, planteó un estándar acotado: el indulto no como gesto político general, sino como salida excepcional ante una enfermedad grave o un cuadro que comprometa la vida.
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El intercambio en la entrevista: reconciliación y atribución presidencial
En el mismo diálogo radial, el entrevistador planteó si un indulto podría interpretarse como un gesto para “la reconciliación y el reencuentro entre los peruanos”.
Fujimori, por su parte, introdujo una explicación sobre las causas del intento de golpe de Estado y sostuvo que esa decisión buscó tapar declaraciones en contra de Castillo. Luego, volvió al punto central: cualquier evaluación sobre indultos tendría que estar sujeta a un enfoque humanitario, con opiniones de expertos y con el objetivo de preservar la vida o la salud en circunstancias críticas.
En la jornada previa a la votación, la definición de esta postura, frente a la promesa de Roberto Sánchez de indultar a Castillo, se perfila como una de las líneas de contraste que los candidatos intentan marcar ante el electorado.
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