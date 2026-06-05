Costa peruana bajo vigilancia durante la segunda vuelta 2026: Senamhi alerta fenómeno climático de carácter peligroso

Vientos fuertes en Lima y la costa - Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso que anticipa un fenómeno climatológico de impacto en la costa del Perú durante el fin de semana en que se llevará a cabo la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

Según el reporte oficial, entre el viernes 5 y el lunes 8 de junio, diversas regiones costeras experimentarán un incremento en la velocidad del viento, temperaturas elevadas y niveles críticos de radiación ultravioleta.

El aviso meteorológico N.º 215, divulgado por Senamhi, detalla que el evento afectará a Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Lambayeque, Lima y La Libertad. Además, el organismo advierte de máximas de hasta 35 °C en ciertas zonas, condiciones que superan el promedio histórico para la temporada. Los efectos se extenderán desde la tarde del viernes hasta la noche del lunes, abarcando todo el periodo electoral.

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El fenómeno se asocia a vientos intensos, levantamiento de polvo y arena, y reducción de la visibilidad horizontal, especialmente en áreas cercanas al litoral. Según Senamhi, se prevé cobertura nubosa, niebla y neblina, lo que podría dificultar los traslados y la permanencia al aire libre en los horarios de mayor afluencia a los locales de votación.

Aviso meteorológico del Senamhi.

Recomendaciones y medidas ante el fenómeno

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a autoridades locales a priorizar la revisión y señalización de rutas de evacuación, así como la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías. La institución recomendó a la población implementar sistemas de alerta temprana y mantener actualizado su Plan Familiar de Emergencias.

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Entre las sugerencias para la ciudadanía, Senamhi y el Ministerio de Salud (Minsa) enfatizaron la importancia de adoptar medidas de protección solar. La radiación ultravioleta se mantendrá en niveles “muy altos” y “extremadamente altos” durante los días de mayor calor, lo que implica riesgos para quienes permanezcan expuestos al sol, incluso dentro de recintos cerrados. El uso de bloqueador solar FPS 50+ cada tres horas, ropa ligera de manga larga, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes con filtro UV se vuelve indispensable.

El horario de mayor riesgo por radiación comprende entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., lapso en el que se recomienda evitar la exposición directa. Además, para quienes asistan a playas o piscinas, el bloqueador debe aplicarse con mayor frecuencia y tras cada contacto con el agua, especialmente en rostro, cuello, brazos y piernas.

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El Senamhi indicó que el fenómeno responde, en parte, a la persistencia de El Niño Costero, alterando los patrones climáticos habituales en la región. El organismo remarcó que la vigilancia meteorológica continuará y exhortó a informarse solo a través de canales oficiales.

Impacto en la jornada electoral

El incremento de las temperaturas y la intensidad del viento podrían influir en la participación ciudadana, al coincidir con una movilización masiva por la segunda vuelta presidencial.

Las autoridades remarcan la necesidad de comunicación permanente con los habitantes de las zonas bajo alerta, con atención especial a personas adultas mayores y grupos vulnerables.