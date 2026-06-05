Oferta de viviendas cae en Lima mientras ventas crecen: advierten posible aumento de precios

Expertos del rubro señalan que la reducción de nuevos proyectos inmobiliarios podría impulsar un alza en los precios de las viviendas durante los próximos meses. Foto: IPE

El dinamismo que viene mostrando el mercado inmobiliario en Lima Metropolitana mantiene el interés de los compradores de viviendas nuevas, respaldado por una mayor colocación de créditos hipotecarios y el impulso de programas de financiamiento habitacional. No obstante, detrás de este escenario favorable emerge una señal de alerta vinculada a la disminución de la oferta disponible.

Especialistas del sector advierten que la menor cantidad de proyectos que ingresan al mercado podría generar presiones sobre los precios de los inmuebles en los próximos meses. La situación fue expuesta durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 101 de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), que analiza la evolución reciente del sector.

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Menos proyectos ingresan al mercado

Según el reporte, el lanzamiento de nuevos desarrollos habitacionales en Lima Metropolitana retrocedió 16,5% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Las reducciones más pronunciadas se registraron en Lima Top, con una caída de 46,3%, y en Lima Centro, donde el descenso alcanzó 44,4%. En contraste, Lima Moderna mostró una ligera expansión de 3,4%.

A ello se suma una menor disponibilidad de proyectos. Al término del primer trimestre se contabilizaron 1.017 desarrollos inmobiliarios con oferta vigente, lo que representa una disminución de 7,6% respecto al mismo periodo de 2025 y de 2,6% frente al trimestre inmediatamente anterior.

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Las mayores contracciones se observaron en Lima Top y Lima Centro, donde la oferta disminuyó 46,3% y 44,4%, respectivamente. Foto: Altavoz

Mercado comienza a mostrar señales de presión

La combinación entre una demanda activa y una oferta cada vez más limitada empieza a reflejar desequilibrios en determinadas zonas de la capital. El informe señala que Lima Top ya se encuentra por debajo de los niveles considerados adecuados entre stock disponible y ritmo de ventas, mientras que Lima Moderna se aproxima a esa misma situación.

De continuar esta tendencia, el crecimiento del mercado podría verse restringido no por una menor intención de compra, sino por la falta de viviendas nuevas disponibles para atender la demanda existente.

Ventas mantienen una trayectoria positiva

Mientras la oferta se reduce, las ventas continúan avanzando en prácticamente todos los segmentos. Tanto las viviendas financiadas mediante el programa Mivivienda como las unidades no sociales acumulan resultados favorables de manera sostenida desde el tercer trimestre de 2023.

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Durante la presentación del estudio, el vicepresidente ejecutivo de CAPECO, Guido Valdivia, afirmó que el déficit de oferta ya es una situación concreta para el mercado inmobiliario.

“Ya no es un riesgo. Es una realidad. Como hemos visto, hay menos oferta, sobre todo en Lima Top y también en Lima Moderna. Esto es una crónica de una contracción anunciada que veníamos advirtiendo desde hace varios años”, afirmó.

El dinamismo de la demanda frente a una oferta cada vez más reducida comienza a generar desajustes en algunos sectores de la capital. Foto: difusión

Cambios normativos y restricciones urbanísticas

Valdivia explicó que parte del problema está relacionado con modificaciones regulatorias que han limitado el desarrollo de determinados proyectos residenciales, especialmente aquellos dirigidos a sectores medios que anteriormente podían acceder a esquemas de vivienda social.

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De acuerdo con el representante gremial, esta situación genera una contradicción dentro de la política habitacional, ya que mientras se busca ampliar el acceso al financiamiento mediante la participación de la banca privada, se reducen las condiciones que favorecen la construcción de proyectos con precios accesibles.

Trabas municipales agravan la situación

El directivo también señaló que diversas restricciones urbanísticas y procedimientos municipales están dificultando la ejecución de nuevos proyectos en distintos distritos de Lima.

Como consecuencia, muchos potenciales compradores se ven obligados a buscar alternativas en zonas más alejadas, reduciendo sus opciones para adquirir una vivienda cercana a sus centros laborales o familiares.

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Precios podrían enfrentar nuevas presiones

CAPECO advirtió que, si no se adoptan medidas para incentivar la incorporación de nuevos proyectos, la reducción de la oferta podría profundizarse en los próximos meses. El gremio considera que la incertidumbre política y económica también podría influir en el comportamiento del sector.

Numerosos interesados en adquirir una vivienda están optando por evaluar opciones en distritos más distantes. Foto: Fondo Mivivienda

En ese contexto, planteó la necesidad de impulsar acciones que faciliten el desarrollo inmobiliario y permitan responder adecuadamente a la demanda existente, evitando así mayores presiones sobre el valor de las viviendas.