Alianza Lima anunció a su nuevo técnico para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Alejandro Schneider sucederá a Facundo Morando.

Alianza Lima definió a su nuevo entrenador para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El club ‘blanquiazul’ oficializó la llegada de Alejandro Schneider como su director técnico. El argentino asumirá el desafío de continuar la etapa positiva iniciada por su compatriota Facundo Morando.

Un día después del anuncio de Morando como nuevo entrenador de Fluminense, Alianza oficializó la incorporación de Schneider como responsable del equipo de vóley femenino. El estratega de 44 años asumirá el reto de guiar al club en la búsqueda de un tetracampeonato histórico en la próxima temporada del vóley peruano.

“Alejandro Schneider asumirá la dirección técnica de Alianza Lima vóley de cara a la temporada 2026-27. ¡Bienvenido al tricampeón del voleibol peruano, profesor!”, publicó el club de La Victoria en el anuncio acompañado por una imagen del nuevo entrenador.

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La llegada de Alejandro Schneider generó una respuesta inmediata entre los hinchas de Alianza Lima, quienes expresaron su entusiasmo y dieron una cálida bienvenida al nuevo entrenador en los comentarios. La expectativa y la ilusión por el desempeño del equipo bajo su conducción marcan el inicio de la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Alejandro Schneider fue presentado como nuevo entrenador de Alianza Lima.