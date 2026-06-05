Perú

Murió el ‘Indio’ Solari: fans peruanos despiden al ícono del rock argentino con mensajes de gratitud

Tras el comunicado de la familia, la noticia de la muerte del músico generó una ola de reacciones en la escena peruana, reafirmando el impacto de su obra en la cultura local

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Dolor y homenaje, la comunidad peruana despide al Indio Solari tras su muerte
Dolor y homenaje, la comunidad peruana despide al Indio Solari tras su muerte

La muerte de Carlos Alberto ‘Indio’ Solari, uno de los íconos más influyentes del rock argentino, provocó una ola de conmoción y luto en toda Latinoamérica, con una reacción especialmente intensa entre los fans peruanos. El 5 de junio de 2026, la noticia de su fallecimiento a los 77 años, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio relacionado con la enfermedad de Parkinson que padecía desde hacía una década, se propagó rápidamente en redes sociales y medios de comunicación peruanos, despertando un duelo colectivo entre seguidores de varias generaciones.

El comunicado oficial de la familia, publicado en la cuenta del artista, transmitió un mensaje de cercanía con el público: “No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”. La familia pidió comprensión en las primeras horas de duelo y anunció que en breve informará sobre la despedida pública. El mensaje, acompañado de una imagen del músico con un vaso de whisky en la mano, invitó a los seguidores a escucharlo y a cuidarse entre sí: “Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”.

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El adiós al Indio Solari conmueve a sus seguidores en Perú,
El adiós al Indio Solari conmueve a sus seguidores en Perú,

Reacción de los fans peruanos

En Perú, la reacción de los fans se manifestó rápidamente en redes sociales con emotivos mensajes. Muchos usuarios compartieron recuerdos de Solari y testimonios personales que reflejan la influencia del músico en sus vidas. “No puedo creerlo”, “Aún no logro procesar que ya no estés en este plano. Te admiro y admiraré mucho. Gracias por tanto”, “Siempre en el corazón de todos los que te amamos”, “Gracias Indio por hacerme emocionar con tus voz y tus canciones”, “Gracias por haber formado parte de mi vida”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en las diferentes plataformas.

El impacto de la noticia se trasladó también al mundo periodístico. Medios peruanos informaron sobre la muerte del Indio Solari y resaltaron su legado. Los usuarios resaltaron la cosigna “Graciosos y valientes”, símbolo de la mística ricotera.

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La muerte de Indio Solari deja una huella profunda en el panorama del rock latinoamericano. En Perú, su música seguirá resonando como banda de sonido de una generación, y su figura permanecerá viva en la memoria colectiva de quienes vieron en él un referente de libertad, poesía y resistencia.

Murio Indio Solari
Carlos Alberto Solari falleció el 5 de junio de 2026. (Photo by LUIS ABDALA / AFP)

Un legado cultural y contracultural que marcó generaciones

Carlos Alberto Solari, conocido como Indio Solari, fue uno de los músicos más influyentes del rock argentino. Cofundador, cantante y principal letrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Solari marcó una época junto a Skay Beilinson desde 1976, editando nueve discos de estudio hasta la disolución de la banda en 2001. Su lírica cargada de metáforas y su voz distintiva lo convirtieron en un ícono de la contracultura.

Tras un período de silencio, regresó en 2004 con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, lanzando cinco álbumes y generando multitudinarias convocatorias, como el histórico recital de Olavarría en 2017. Desde entonces, se volcó al trabajo en estudio y las colaboraciones, y en 2020 realizó un show virtual usando tecnología holográfica. Confirmó su retiro de los escenarios en 2023 debido al Parkinson.

El Indio también incursionó en la literatura, publicó novelas gráficas y participó en proyectos de otros artistas. En mayo de 2026, la Universidad de Buenos Aires le otorgó el título honoris causa. Su vida estuvo atravesada por la militancia política, la admiración por el arte y el compromiso social. Fanático de Boca Juniors y amigo de figuras como Juan Román Riquelme y Diego Maradona, mantuvo una presencia enigmática y esquiva ante los medios.

La gente se acerca a la casa del Indio Solari
Fotografía: RSFotos

Falleció a los 77 años el 5 de junio, dejando una obra que trasciende generaciones y fronteras. Su voz, descrita como áspera y única, y su capacidad para transmitir emociones intensas, hicieron de Solari una figura central e irrepetible del rock latinoamericano.

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