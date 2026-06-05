Roberto Mosquera es el firme candidato para sustituir a Zé Ricardo en Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

Roberto Mosquera es el firme candidato para sustituir a Zé Ricardo en Sporting Cristal.

Sporting Cristal vivió una jornada agitada el viernes 5 de junio. El club anunció la llegada de Hernán Barcos, histórico jugador de Alianza Lima, y comunicó que Zé Ricardo dejará de ser el entrenador para el Torneo Clausura 2026.

En ese escenario, comenzaron a circular nombres sobre quién dirigirá al equipo. Según el periodista Michael Javier de L1 Max, el primer candidato con fuerza fue Ángel Comizzo. Sin embargo, Carlos ‘Chalaquita’ Gonzales, directivo del entorno de Joel Raffo, descartó esa opción.

A partir de ese momento, la figura de Roberto Mosquera ganó relevancia. El entrenador peruano figuraba entre las alternativas y, en las últimas horas, se consolidó como el principal candidato para asumir la conducción técnica del conjunto bajopontino.

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El técnico argentino podría regresar a la Liga 1. Créditos: Sin TV Fuerza / Youtube.

El periodista Kevin Pacheco informó la decisión a través de su cuenta de X (antes Twitter): “Roberto Mosquera es el entrenador elegido por la directiva de Sporting Cristal para asumir la dirección técnica celeste”.

El reportero de L1 Max agregó que pronto comenzarán las conversaciones. “En las próximas horas habrá comunicación entre la dirigencia y el DT para cerrar la incorporación, y así pueda ser anunciado la próxima semana”, señaló.

Kevin Pacheco informó que Roberto Mosquera es el elegido para tomar el mando de Sporting Cristal. Créditos: X.