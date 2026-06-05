Farfán se burla de Magaly y exige que le pague todo tras ganarle juicio por S/350 mil: “No le regalaré nada, ¡anda a barrer las calles!"

La reciente victoria judicial de Jefferson Farfán sobre Magaly Medina en el proceso por difamación agravada ha agitado el escenario mediático peruano. El exfutbolista, beneficiado por un fallo de la Corte Suprema que obliga a la conductora a pagarle S/350 mil por indemnización, no tardó en dirigirse de manera provocadora a Medina durante su pódcast ‘Enfocados’. Con tono irónico, Farfán recordó la deuda y lanzó: “No te arroches y anda a barrer las calles… Echa, echa, no te voy a regalar nada”.
Durante la emisión, Farfán aprovechó la presencia de su colega Jean Deza para recordar los múltiples ‘ampays’ que protagonizó en el programa de Magaly Medina. “Me ampayaron como cinco veces… tenía contrato con Magaly, tenía un porcentaje. Tú sabes, money es money; si no pregúntale al de la derecha (Farfán)”, bromeó Deza.
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Es ahí donde Farfán retomó el tema de la indemnización, sresaltando que la conductora de televisión le viene realizando el pago en cuotas, y no el total. “Yo no sé por qué se arrocha, anda a barrer, se paltea”, expresó entre risas, reforzando el tono burlón que marcó la conversación.
El origen del enfrentamiento legal entre ambos se remonta a la difusión por parte del programa de Medina de imágenes consideradas invasivas de la vida privada del exseleccionado nacional y su expareja, Yahaira Plasencia. Tras un extenso proceso judicial, la Corte Suprema falló a favor de Farfán, estableciendo que la periodista incurrió en violación a la intimidad agravada. Además de la indemnización económica, la sentencia obliga a Magaly Medina a cumplir 138 jornadas de servicio comunitario, sanción que la conductora ha calificado de excesiva y desproporcionada.
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La reacción de Magaly Medina tras sentencia
La reacción de Medina no se hizo esperar. Semanas atrás, la figura de ATV expresó abiertamente su molestia ante el fallo y la obligación de pago. “S/350.000 le tengo que pagar a Farfán porque dice que lo miré por la ventana. ¡Caray, no me metí a su cuarto! Lo miré por la terraza de su departamento”, manifestó con evidente disgusto. Medina cuestionó la interpretación del tribunal, asegurando que en ningún momento invadió el espacio privado de Farfán de manera intencional.
Mientras el futbolista enfatiza el valor de la sentencia y el resarcimiento recibido, la periodista insiste en que la sanción representa una limitación a su labor de investigación y cobertura periodística.
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Asimismo, se refirió a la constante insitencia que hace Jefferson Farfán sobre el pago de la indemnización. “Anda amenazando con que, si no pagamos, todas las semanas le pide al juez que me envíe a la cárcel, que haga efectiva la prisión. Imagínate qué alma tan vengativa tiene este hombre. No sabes la cantidad de solicitudes que el juez tiene que absolver de parte de Farfán y sus abogados que todas las semanas le mandan”, dijo Medina.
Magaly Medina sigue defendiendo la legitimidad de su trabajo periodístico y lamenta la decisión judicial. La conductora deberá continuar abonando la suma fijada y cumplir las jornadas de servicio comunitario, mientras Farfán aprovecha la situación para consolidar su imagen pública y, al mismo tiempo, burlarse de las conductora de TV, a quien le exigió el pago total de la indemnización y le recalcó que no le perdonará ni un sol.
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“Parece que él me tiene mucha envidia de que me construya una casa como la mía y tenga el nivel de vida que tengo y que él no tiene. Que se construya una casa, que gaste sus millones ahí. Una casa como la que tengo sabe que no vale 100 soles, pero de ahí no va a salir absolutamente nada para él”, arremetió a conductora.
Sobre el monto a pagar, aclaró: “El canal está pagando en partes, mensualmente. Acaban de pagar un poco más para llegar a la mitad de los 350 mil. Se está cumpliendo lo que el juzgado de ejecución ha dicho”.
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