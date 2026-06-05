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Reducción de agua, carbono y residuos: los nuevos estándares para la producción sustentable, ¿dónde se encuentra Perú?

La sostenibilidad industrial se consolidó como una prioridad para las empresas de consumo masivo en Latinoamérica, según un análisis de Kimberly-Clark

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Imagen de manglares con árboles frondosos a la izquierda y más escasos a la derecha. Raíces visibles sobre agua y un cielo nublado.
La economía circular propone que los residuos vuelvan al proceso productivo mediante la reutilización, el reciclaje y la reparación de materiales.

La sostenibilidad industrial se ha convertido en un objetivo prioritario para las empresas de consumo masivo en Latinoamérica, impulsando cambios que trascienden el cumplimiento normativo y buscan transformar la gestión de recursos y residuos. Un análisis de Kimberly-Clark a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente identifica los principales ejes que hoy guían la agenda ambiental del sector.

El concepto de cero residuos en vertederos se consolida como una aspiración compartida. Transformar los procesos productivos para evitar que los residuos lleguen a rellenos sanitarios, priorizando el reciclaje y la reutilización, representa un estándar que empresas ambientalistas promueven como meta colectiva.

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Esta estrategia se alinea con la transición hacia una economía circular, donde los materiales vuelven al ciclo productivo y el valor de los recursos se mantiene el mayor tiempo posible.

Representación abstracta de la economía circular con formas orgánicas, cápsulas y fibras surgiendo de emisiones oscuras en una espiral colorida sobre fondo blanco.
La agenda ambiental de la industria pone el foco en agua, huella de carbono, materiales reciclados, empaques y programas de educación ambiental.

Cambios estructurales en la industria: sostenibilidad como eje central

La reducción del uso de agua y la huella de carbono son objetivos que atraviesan a toda la industria. El desarrollo de tecnologías para aprovechar el agua residual y disminuir el consumo, junto con acciones para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, forman parte de los compromisos adoptados por empresas que buscan operar bajo parámetros responsables.

Otra tendencia sectorial es la incorporación de materiales reciclados en productos y empaques. La innovación en la selección de insumos, el rediseño de envases y el uso de residuos de producción permite reducir la dependencia de recursos vírgenes y minimizar el impacto ambiental de la cadena logística.

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A esto se suman iniciativas para fomentar la educación ambiental y el reciclaje en las comunidades, integrando a empleados, proveedores y escuelas en la promoción de hábitos sostenibles.

El análisis de Kimberly-Clark señala que la adopción de estos enfoques no solo responde a regulaciones o expectativas sociales, sino que también potencia la competitividad y la resiliencia empresarial frente a desafíos ambientales crecientes.

bolsas biodegradables
Las plantas de Kimberly-Clark en Perú, El Salvador y Colombia alcanzaron la meta de cero residuos en vertederos con esquemas de reciclaje y reutilización.

El desafío de reducir agua y carbono

En este marco, Kimberly-Clark reporta avances concretos en sus operaciones regionales. Sus plantas en Perú, El Salvador y Colombia han alcanzado el objetivo de cero residuos en vertederos, implementando el reciclaje y la reutilización de materiales a gran escala.

La planta de Puente Piedra, en Perú, recicló más de 1.900 toneladas anuales de etiquetas de bebidas para la producción de papel y redujo en 54% el uso de agua, reutilizando el 90% del agua residual tratada.

Como meta a futuro, la compañía proyecta mantener la eficiencia ambiental y extender el uso de materiales reciclados en sus empaques. Además, continuará impulsando programas sociales enfocados en educación ambiental y acceso al saneamiento, consolidando su compromiso con una operación sostenible en toda Latinoamérica.

Kimberly-Clark sostuvo que la gestión de residuos, agua y emisiones impulsa la economía circular y la meta de cero residuos en vertederos.
Kimberly-Clark sostuvo que la gestión de residuos, agua y emisiones impulsa la economía circular y la meta de cero residuos en vertederos.

¿Qué es la economía circular?

La economía circular es un modelo de producción y consumo que busca optimizar el uso de los recursos naturales y reducir la generación de residuos al mínimo.

A diferencia del sistema tradicional lineal, que se basa en extraer, fabricar, usar y desechar, la economía circular promueve la reutilización, el reciclaje y la reparación de materiales y productos para alargar su vida útil.

Esta estrategia no solo disminuye la presión sobre el ambiente, sino que también favorece la innovación y la eficiencia dentro de las cadenas productivas, permitiendo que los desechos de un proceso se conviertan en insumos para otro.

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