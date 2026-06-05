Colegios que serán locales de votación este domingo no tendrán clases hasta el lunes: ¿cómo se recuperarán las horas lectivas?

Luis Quintanilla, director general de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, explicó que la suspensión de clases en los colegios usados como locales de votación permitirá garantizar la instalación, seguridad y retiro del material electoral antes de reanudar las actividades escolares. Fuente: TV Perú Noticias

Más de 1,5 millones de escolares no tendrán clases presenciales este viernes 5 de junio y el lunes 8 de junio en los colegios que serán usados como locales de votación por la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio. La medida rige en instituciones públicas y privadas puestas a disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según explicó Luis Quintanilla, director general de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación (Minedu), la suspensión responde a la entrega exclusiva de locales escolares para la instalación, custodia y retiro del material electoral, además de la limpieza posterior, con el fin de que las clases puedan reanudarse con normalidad el martes.

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El Minedu indicó que los días sin clases presenciales deberán recuperarse de forma presencial, dentro del cronograma escolar de cada institución educativa, y pidió comprensión a los padres de familia ante la reprogramación que definirá cada colegio según su organización interna.

Un colegio en Perú funcionará como local de votación para la segunda vuelta de 2026, con ciudadanos presentes y banderas peruanas decorando el recinto electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 10 mil colegios serán utilizados como locales de votación

Quintanilla precisó en entrevista con TV Perú Noticias que el Minedu puso a disposición de la ONPE 10.131 locales escolares a nivel nacional. De ese total, 8.634 correspondieron a locales escolares públicos y 497 a escuelas privadas.

“Son 10.131 locales escolares que el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de forma exclusiva a la ONPE”, señaló el funcionario. En esa misma línea, detalló que la suspensión impactará en “un poco más de un millón y medio de estudiantes” que asisten a esas instituciones.

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La medida alcanza a los colegios que operarán como centros de votación durante la segunda vuelta del domingo 7 de junio: desde el viernes cinco de junio hasta el lunes ocho de junio, los locales quedarán destinados al proceso electoral y su seguridad quedará bajo responsabilidad de la ONPE, en coordinación con las entidades competentes.

FOTO DE ARCHIVO- La gente vota durante las elecciones generales de Perú, en el distrito de San Juan Miraflores, en Lima, Perú, 12 de abril de 2026. REUTERS/Stifs Paucca

¿Cómo se recuperarán las clases suspendidas por las elecciones?

El director general de Calidad de la Gestión Escolar explicó que el Minedu adoptó dos decisiones operativas para garantizar el desarrollo de los comicios y, a la vez, proteger el cumplimiento de horas lectivas del año escolar.

“La primera es la disposición, en coordinación con las direcciones regionales de educación y las UGEL del país, brindar las facilidades en estos 10.131 locales escolares de forma exclusiva a la ONPE entre hoy y el día lunes”, sostuvo. Para ello, indicó que equipos territoriales del sector coordinan con direcciones regionales y UGEL con el objetivo de que la entrega y el uso se cumplan sin contratiempos.

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La segunda medida, añadió Quintanilla, fue asegurar el cumplimiento de las horas lectivas mediante la recuperación presencial de las jornadas suspendidas. Quintanilla remarcó que no se optó por un esquema general de clases virtuales, sino por la reprogramación presencial dentro del calendario escolar.

colegio

Minedu explica cómo se seleccionan los colegios para las elecciones

En cuanto a la articulación interinstitucional, Quintanilla indicó que la relación de colegios utilizados como centros de votación es remitida por la ONPE y, a partir de esa lista, el Minedu coordina con las instancias descentralizadas para que los locales sean puestos a disposición en las fechas previstas.

“Ellos nos envían la relación de las escuelas o de los locales escolares que van a ser usados como centros de votación”, explicó, al precisar que la identificación de los planteles corresponde a la ONPE y no al ministerio.

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Sobre la devolución, el funcionario afirmó que se dispuso que los colegios sean entregados “en las mismas condiciones operativas” en que fueron cedidos. En TV Perú Noticias, sostuvo que el objetivo es que los estudiantes retomen actividades “el día martes” en condiciones adecuadas.

ONPE tendrá prioridad para usar colegios y universidades en procesos electorales. (Foto: Agencia Andina)

ONPE asume la seguridad de los colegios durante el proceso electoral

“Esa función de la seguridad, desde hoy hasta el día lunes, es responsabilidad de la ONPE en coordinación con las entidades competentes que son responsables de la seguridad”, afirmó. Según explicó, el rol del sector Educación es facilitar los locales “en condiciones adecuadas” para el desarrollo del proceso electoral.

El funcionario enfatizó que la exclusividad del uso del local responde precisamente a esa necesidad de control y custodia del material electoral, además de los trabajos posteriores para retirar equipos y realizar limpieza.

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Clases se recuperarán de forma presencial

“La gran preocupación del Ministerio de Educación es asegurar el número de horas efectivas escolares para el año”, sostuvo, e indicó que cada institución educativa definirá los mecanismos de recuperación. “Eso no lo determina ni la UGEL, ni la Dirección Regional, ni el Ministerio de Educación”, añadió.

El funcionario también afirmó que no registraron problemas de devolución en procesos previos y que, por lo general, “muchos locales escolares incluso han sido devueltos el lunes a primera hora” en las condiciones en que fueron entregados.