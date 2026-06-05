Hernán Barcos reveló por qué fichó por Sporting Cristal y dejó claro mensaje: “La historia que tengo con Alianza Lima, no cambiará nada”

Hernán Barcos reveló por qué fichó por Sporting Cristal y dejó claro mensaje sobre su historia con Alianza Lima.

Hernán Barcos ofreció sus primeras declaraciones tras ser presentado como nuevo jugador de Sporting Cristal el viernes 5 de junio. El delantero argentino explicó los motivos que lo llevaron a incorporarse al club rimense y se refirió a lo que representa vestir la camiseta de un clásico rival de Alianza Lima, equipo en el que fue referente.

En diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP, el ‘Pirata’ explicó que las negociaciones con Cristal avanzaron con rapidez, ya que ambas partes mostraron interés en concretar el vínculo tras su paso por FC Cajamarca, donde no tuvo la mejor experiencia en lo deportivo y dirigencial.

PUBLICIDAD

Además, detalló los motivos de su llegada al club ‘bajopontino’: “Volver a un club grande, tener esta posibilidad. Muy agradecido con el club. Ahora a trabajar, a tratar de salir de esta situación que el club atraviesa. Uno llega a sumar y a colaborar con el club”, afirmó.

Sporting Cristal oficializó a Hernán Barcos.

Su claro mensaje a los hinchas de Alianza Lima

Hernán Barcos también se dirigió a los hinchas de Alianza Lima con un mensaje claro. El ‘Pirata’ remarcó que su vínculo con el club ‘blanquiazul’, donde logró un bicampeonato y se convirtió en el máximo goleador extranjero de su historia, no se verá alterado por su llegada a Sporting Cristal. Asimismo, dejó implícitas referencias a la dirigencia ‘íntima’.

PUBLICIDAD

“Obviamente que es diferente, pero creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que hice o el tiempo que estuve en Alianza, representé a Alianza de la mejor forma posible y no me fui porque quise, sino porque me sacaron. El hincha de Alianza tiene que estar tranquilo porque la historia que tengo con Alianza no va a cambiar en nada. Ir hoy a Cristal es una decisión mía, familiar, es una oportunidad y agradecido, como dije anteriormente, con el club por esta oportunidad, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra”, afirmó.

El 'Pirata' contó cómo se llevó a cabo su partida del cuadro 'blanquiazul', con el que hubo intento de renovar. (Video: Enfocados)

Su admiración por el estilo de juego de Cristal

Hernán Barcos expresó su admiración por el estilo de juego de Sporting Cristal y reconoció que siempre le llamó la atención, incluso cuando jugaba en Alianza Lima. Considera que esta propuesta futbolística le permitirá estar más cerca del gol.

PUBLICIDAD

“Cristal es un equipo que históricamente juega muy bien, llega bien al arco rival, crea situaciones constantemente. No es un equipo aleatorio ni que no sabe a qué juega, siempre tiene situaciones y ojalá pueda estar ahí adentro para tener las situaciones. Me ha tocado enfrentarlo varias veces y pensaba: ‘qué lindo, un equipo que juega bien al fútbol, que llega muchas veces por partido y eso te da la posibilidad de marcar y ayudar más’. Está más cerca la victoria que la derrota”, señaló.

Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal: se desvinculó de FC Cajamarca y firmó para el Torneo Clausura 2026. Créditos: DyJ Sports.

El mal momento de Cristal y su rol como líder

Finalmente, Hernán Barcos se refirió al difícil momento que atraviesa Sporting Cristal, ubicado cerca de los últimos puestos de la tabla acumulada y con una seguidilla de partidos sin victorias, situación que derivó en la reciente salida de Zé Ricardo.

PUBLICIDAD

“Cristal tiene un gran equipo, tiene jugadores interesantes, jugadores de jerarquía, jugadores jóvenes también. Hay una buena mixtura. Hay que mejorar ciertas cosas por los resultados como se han dado, pero creo que hay material para hacerlo. Como te dije anteriormente, voy a sumar, a tratar de mostrar lo que uno puede hacer para trabajar y ayudar en lo que pueda”, declaró.

En ese sentido, Barcos fue consultado sobre su nivel de compromiso con Sporting Cristal, en comparación con lo que mostró en Alianza Lima. “A todos los clubes de mi carrera que he ido, me involucro y me comprometo. Desde el día uno voy a estar comprometido con el club, y eso me caracteriza. Uno no lo hace porque sí. Es algo que me gusta, me gusta saber del club, cómo le va a todas las áreas, qué se necesita, qué se puede mejorar. Siempre lo hago. Ahora en Cajamarca hice lo mismo, trataba de estar en todos los detalles para hacer crecer al club. No tiene por qué ser diferente”.

PUBLICIDAD