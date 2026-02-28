El Ejército de Israel llevó a cabo un “ataque preventivo” contra el régimen de Irán

El Ministerio de Defensa de Israel anunció este sábado la realización de un “ataque preventivo” contra Irán. Periodistas en la zona reportaron que dos columnas de humo se observan sobre Teherán.

Tras el anuncio, se activaron sirenas en Jerusalén y las autoridades emitieron una “alerta extremadamente grave” para la población.

El Ministerio de Defensa israelí declaró el estado de emergencia en todo el país

Noticia en desarrollo...