Atención miembros de mesa y suplentes: ONPE inicia capacitaciones virtuales para las elecciones 2026

Elecciones 2026: ONPE inicia entrenamiento virtual para garantizar correcto proceso de votación. (Foto: Agencia Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales inició oficialmente su programa de capacitación con miras a las elecciones generales 2026 mediante la habilitación de la plataforma virtual ONPEDUCA, dirigida a ciudadanos aptos para sufragar, miembros de mesa y suplentes, así como personeros de organizaciones políticas. La entidad informó que la decisión de adelantar estas actividades responde a la complejidad logística y operativa del proceso electoral, que requiere preparación anticipada de los actores involucrados.

Como parte de esta estrategia, el organismo amplió a 45 días el periodo de formación para los participantes, quienes podrán acceder a cursos virtuales y a materiales complementarios como manuales y cartillas descargables. Estos recursos buscan reforzar el conocimiento de las funciones y responsabilidades que deberán cumplir durante la jornada electoral, garantizando un desempeño adecuado en cada etapa del proceso.

Capacitación electoral 2026: ONPE activa cursos virtuales para miembros de mesa y personeros. (Foto: ONPE)

Contenidos y herramientas disponibles

Los contenidos de ONPEDUCA han sido actualizados e incluyen información integral sobre procedimientos, normas y tareas específicas para cada rol electoral. Entre los temas abordados se encuentran las dos modalidades de elaboración de actas: la convencional y la que emplea la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), sistema que será utilizado para optimizar el procesamiento de resultados.

La capacitación está diseñada para que cada participante reciba instrucción acorde con sus funciones. En el caso de miembros de mesa y personeros, se detallan los pasos del proceso de instalación, sufragio y escrutinio, así como los protocolos que deben seguir para garantizar la transparencia y legalidad de la votación.

ONPE amplía periodo de formación y lanza programa digital de preparación electoral. (Foto: ONPE)

Estrategia descentralizada de formación

De manera complementaria a la modalidad virtual, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales desplegarán actividades presenciales en distritos y centros poblados de todo el país. Esta medida busca acercar la capacitación a ciudadanos que puedan tener limitaciones de acceso digital o requieran orientación directa sobre los procedimientos.

Los equipos técnicos aplicarán metodologías diferenciadas según el rol de cada actor electoral e impartirán sesiones prácticas con materiales y equipos similares a los que se utilizarán el día de la votación. Con ello se pretende que los participantes se familiaricen con los instrumentos oficiales y adquieran experiencia previa antes de la jornada electoral.

Una persona deposita su voto en una urna de la ONPE ante la mirada de los miembros de mesa durante las elecciones presidenciales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jornadas nacionales presenciales

Además de las sesiones descentralizadas, se realizarán dos jornadas presenciales de alcance nacional dirigidas específicamente a miembros de mesa. Estas se llevarán a cabo en instituciones educativas los domingos 29 de marzo y 5 de abril, fechas en las que se brindará instrucción intensiva y ejercicios prácticos para reforzar lo aprendido en la plataforma virtual.

La ONPE señaló que estas acciones forman parte de su plan integral de preparación electoral, cuyo objetivo es asegurar que todos los actores involucrados cuenten con los conocimientos necesarios para cumplir sus funciones de manera correcta. La entidad continuará difundiendo información y recordatorios a través de sus canales oficiales para garantizar la participación informada en el proceso.

La ONPE aclaró el funcionamiento de la franja electoral en las Elecciones 2026 y precisó que la selección de medios y el uso del presupuesto corresponde a los partidos, en medio de la polémica por asignaciones a Nativa Televisión. (Foto: ONPE)

Conoce tu local de votación

La ONPE habilitó una plataforma digital para que los ciudadanos puedan consultar su local de votación para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. El sistema, accesible desde https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/, permite que cualquier persona, en el país o en el extranjero, identifique el recinto, la dirección exacta y la mesa asignada ingresando solo su número de DNI. La herramienta busca evitar confusiones y facilitar el acceso a la información, especialmente para quienes solicitaron la elección de local antes del cierre del registro en diciembre de 2025.

La ONPE supervisó 10.401 locales de votación a nivel nacional y 211 en el extranjero, priorizando criterios de seguridad, accesibilidad y solidez estructural. El proceso incluyó inspecciones técnicas detalladas a cargo de coordinadores distritales, con la finalidad de garantizar condiciones adecuadas para los más de 26 millones de electores habilitados. Si algún local presenta deficiencias, las mesas son reasignadas para evitar contratiempos durante la jornada.

ONPE habilita portal para conocer tu local de votación en las elecciones 2026. (Foto: Captura web: ONPE)

Además de la consulta de local, la plataforma permite verificar la designación de miembros de mesa. La ONPE notifica a los ciudadanos seleccionados por correo electrónico y en la misma web. La capacitación es obligatoria y se realiza tanto de manera virtual como presencial, con jornadas especiales en los propios recintos antes de la elección. Quienes cumplen el rol de miembro de mesa reciben una compensación económica, mientras que la inasistencia injustificada genera multas según la normativa vigente.