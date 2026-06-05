Perú

Rebeca Escribens estalla contra John Kelvin tras anunciar apelación de sentencia por agresión: “Qué fresco. Desgraciado”

La conductora expresó su indignación ante la decisión del cantante de impugnar el fallo judicial, cuestionando su actitud y la prolongación del proceso legal iniciado por Dalia Durán

Guardar
Google icon
La presentadora rechazó públicamente la estrategia judicial del artista, remarcando la gravedad del caso y el impacto social de su pronunciamiento. América TV

La conductora Rebeca Escribens expresó su rechazo y malestar ante la decisión de John Kelvin de apelar la sentencia por agresión que le impuso su expareja y madre de sus hijos, Dalia Durán. La reacción de Escribens se produjo tras el pronunciamiento público del cantante, quien informó que recurrirá a instancias superiores para intentar revertir el fallo judicial que lo condenó a una pena privativa de la libertad.

Desde el inicio de su programa, la presentadora no ocultó su indignación frente a la postura del cumbiambero. “El fresco de John Kelvin anuncia que va apelar la sentencia por agresión que le impuso su expareja, madre de sus hijos, Dalia Durán”, señaló Escribens, estableciendo el tono que marcaría toda su intervención. La periodista cuestionó duramente la determinación del artista de continuar el proceso judicial, en un caso que ha generado una amplia cobertura mediática y que mantiene en vilo a la opinión pública.

PUBLICIDAD

Tras la emisión de la nota informativa sobre la apelación, Escribens retomó el tema y elevó la intensidad de sus comentarios. “Qué fresco por Dios, me gustaría verbalizar una palabra que tiene más potencia, y que seguro tú en tu casa... (con c) sí, sí, que empieza con c efectivamente y termina con o”, expresó visiblemente incómoda. En su descargo, la conductora remarcó la cantidad de pruebas existentes en el proceso y cuestionó el uso de recursos judiciales. “Dios mío díganme ustedes si este tipo está para hacer perder tiempo a la justicia con tantas pruebas, con tantas pruebas y haberes que tiene, este desgraciado”, añadió, generando una inmediata repercusión entre los seguidores del programa.

El caso judicial entre John Kelvin y Dalia Durán ha sido seguido de cerca por la prensa peruana y ha reabierto el debate sobre la violencia de género y la utilización del sistema judicial en procesos de este tipo.

PUBLICIDAD

Rebeca Escribens critica con dureza a John Kelvin tras anunciar apelación de sentencia por agresión
Rebeca Escribens critica con dureza a John Kelvin tras anunciar apelación de sentencia por agresión

John Kelvin busca apelar a sentencia

En respuesta al fallo, John Kelvin utilizó sus plataformas digitales para comunicar oficialmente su intención de apelar la sentencia de cuatro años y un día de pena privativa de la libertad relacionada con el proceso que mantiene con Dalia Durán

En un comunicado, sostuvo: “Una vez que sea notificado con el texto íntegro de la sentencia, mi defensa técnica procederá a interponer el recurso de apelación dentro de los plazos de la ley, haciendo efectivo mi derecho a la pluralidad de instancia. Estamos plenamente convencidos de que, en una instancia superior, se revertirá el fallo”. El cantante también compartió un video en TikTok el 4 de junio, donde aseguró que continuará cumpliendo con sus presentaciones musicales, evidenciando su intención de mantener su actividad profesional pese a la situación legal.

La reacción de Rebeca Escribens refleja el sentir de un sector de la sociedad que observa con preocupación la estrategia legal de Kelvin y el impacto de su caso en el debate sobre la protección de los derechos de las víctimas. La conductora resaltó la importancia de que la justicia actúe con firmeza frente a situaciones de violencia, y cuestionó el uso de recursos para prolongar un proceso que, según su visión, ya cuenta con elementos probatorios suficientes.

Split de pantalla mostrando a John Kelvin con gorra y gafas oscuras a la izquierda, y a Dalia Durán con auriculares y micrófono a la derecha
John Kelvin y Dalia Durán aparecen en un split de pantalla, con Kelvin respondiendo a la sentencia por agresión y confirmando shows fuera de Perú.

Hasta el momento, Dalia Durán no ha emitido declaraciones públicas respecto a la apelación anunciada por su expareja. El proceso judicial continuará en una instancia superior, donde la defensa de Kelvin buscará revertir la sentencia. El desenlace del caso seguirá siendo objeto de atención mediática y social en las próximas semanas.

Temas Relacionados

Rebeca EscribensJohn Kelvinperu-entretenimiento

Más Noticias

Perú vs Haití EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Mano Menezes buscará su primer triunfo al mando de la ‘bicolor’ ante un rival mundialista. Sigue todas las incidencias

Perú vs Haití EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

El país decide: las claves de una segunda vuelta marcada por la polarización

Luego del domino, la confrontación no cesaría. Quien gane el balotaje deberá gobernar con casi la mitad del país en su contra y con un Congreso empoderado

El país decide: las claves de una segunda vuelta marcada por la polarización

Elecciones 2026 Perú, segunda vuelta EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

El país define quién será su próximo presidente en una jornada que enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con más de 27 millones de ciudadanos habilitados para votar

Elecciones 2026 Perú, segunda vuelta EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

Roberto Sánchez señala que a una Asamblea Constituyente solo se puede llegar por el “camino democrático del referéndum”

El candidato presidencial de Juntos por el Perú dijo que cualquier reforma constitucional debe someterse a consulta ciudadana y pasar por el Congreso, a menos de 48 horas de la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori

Roberto Sánchez señala que a una Asamblea Constituyente solo se puede llegar por el “camino democrático del referéndum”

Yiddá Eslava denuncia que le vaciaron las cuentas de su empresa: “Han ido retirando sistemáticamente dinero”

La actriz contó que se dio cuenta en medio de una semana complicada, marcada por críticas en redes por no pedir votos para Mónica Torres, nominada el 3 de junio en La Granja VIP

Yiddá Eslava denuncia que le vaciaron las cuentas de su empresa: “Han ido retirando sistemáticamente dinero”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

El país decide: las claves de una segunda vuelta marcada por la polarización

El país decide: las claves de una segunda vuelta marcada por la polarización

Keiko Fujimori dice que reconocerá el resultado de la segunda vuelta incluso si gana Roberto Sánchez

Keiko Fujimori sobre posbilidad de “revisar” ‘leyes procrimen’ en un eventual gobierno: “El Congreso de la República para eso está”

Keiko Fujimori afirmó que la autoría mediata fue creada para condenar a su padre, pero la figura jurídica existe desde hace décadas

Kenji Fujimori revela que, “después de todo lo que vivió”, no apoyará a Keiko: “Decidí no volver a ser usado”

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava denuncia que le vaciaron las cuentas de su empresa: “Han ido retirando sistemáticamente dinero”

Yiddá Eslava denuncia que le vaciaron las cuentas de su empresa: “Han ido retirando sistemáticamente dinero”

Murió el ‘Indio’ Solari: fans peruanos despiden al ícono del rock argentino con mensajes de gratitud

Stephanie Cayo cuenta cómo inició su historia de amor con Alejandro Sanz: “Fue de la amistad, tomó mucho tiempo”

Abuela de Paul Michael pide disculpas a Pamela López tras desplante en vivo, asegura que la quiere: “Es parte del show”

Mónica Sánchez expresa su admiración por la hija de Ricardo Belmont tras anunciar públicamente su voto a favor de Roberto Sánchez

DEPORTES

Perú vs Haití EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Perú vs Haití EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs Haití HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs Haití HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Sporting Cristal hizo oficial el fichaje de Hernán Barcos por el Torneo Clausura 2026: “A darlo todo por la celeste”

Aixa Vigil reveló su futuro en la Liga Peruana de Vóley: ¿fichará por Universitario o se quedará en San Martín?