Rebeca Escribens estalla contra John Kelvin tras anunciar apelación de sentencia por agresión: “Qué fresco. Desgraciado”

La presentadora rechazó públicamente la estrategia judicial del artista, remarcando la gravedad del caso y el impacto social de su pronunciamiento. América TV

La conductora Rebeca Escribens expresó su rechazo y malestar ante la decisión de John Kelvin de apelar la sentencia por agresión que le impuso su expareja y madre de sus hijos, Dalia Durán. La reacción de Escribens se produjo tras el pronunciamiento público del cantante, quien informó que recurrirá a instancias superiores para intentar revertir el fallo judicial que lo condenó a una pena privativa de la libertad.

Desde el inicio de su programa, la presentadora no ocultó su indignación frente a la postura del cumbiambero. “El fresco de John Kelvin anuncia que va apelar la sentencia por agresión que le impuso su expareja, madre de sus hijos, Dalia Durán”, señaló Escribens, estableciendo el tono que marcaría toda su intervención. La periodista cuestionó duramente la determinación del artista de continuar el proceso judicial, en un caso que ha generado una amplia cobertura mediática y que mantiene en vilo a la opinión pública.

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Tras la emisión de la nota informativa sobre la apelación, Escribens retomó el tema y elevó la intensidad de sus comentarios. “Qué fresco por Dios, me gustaría verbalizar una palabra que tiene más potencia, y que seguro tú en tu casa... (con c) sí, sí, que empieza con c efectivamente y termina con o”, expresó visiblemente incómoda. En su descargo, la conductora remarcó la cantidad de pruebas existentes en el proceso y cuestionó el uso de recursos judiciales. “Dios mío díganme ustedes si este tipo está para hacer perder tiempo a la justicia con tantas pruebas, con tantas pruebas y haberes que tiene, este desgraciado”, añadió, generando una inmediata repercusión entre los seguidores del programa.

El caso judicial entre John Kelvin y Dalia Durán ha sido seguido de cerca por la prensa peruana y ha reabierto el debate sobre la violencia de género y la utilización del sistema judicial en procesos de este tipo.

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Rebeca Escribens critica con dureza a John Kelvin tras anunciar apelación de sentencia por agresión

John Kelvin busca apelar a sentencia

En respuesta al fallo, John Kelvin utilizó sus plataformas digitales para comunicar oficialmente su intención de apelar la sentencia de cuatro años y un día de pena privativa de la libertad relacionada con el proceso que mantiene con Dalia Durán

En un comunicado, sostuvo: “Una vez que sea notificado con el texto íntegro de la sentencia, mi defensa técnica procederá a interponer el recurso de apelación dentro de los plazos de la ley, haciendo efectivo mi derecho a la pluralidad de instancia. Estamos plenamente convencidos de que, en una instancia superior, se revertirá el fallo”. El cantante también compartió un video en TikTok el 4 de junio, donde aseguró que continuará cumpliendo con sus presentaciones musicales, evidenciando su intención de mantener su actividad profesional pese a la situación legal.

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La reacción de Rebeca Escribens refleja el sentir de un sector de la sociedad que observa con preocupación la estrategia legal de Kelvin y el impacto de su caso en el debate sobre la protección de los derechos de las víctimas. La conductora resaltó la importancia de que la justicia actúe con firmeza frente a situaciones de violencia, y cuestionó el uso de recursos para prolongar un proceso que, según su visión, ya cuenta con elementos probatorios suficientes.

John Kelvin y Dalia Durán aparecen en un split de pantalla, con Kelvin respondiendo a la sentencia por agresión y confirmando shows fuera de Perú.

Hasta el momento, Dalia Durán no ha emitido declaraciones públicas respecto a la apelación anunciada por su expareja. El proceso judicial continuará en una instancia superior, donde la defensa de Kelvin buscará revertir la sentencia. El desenlace del caso seguirá siendo objeto de atención mediática y social en las próximas semanas.

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