JNE lanza ‘canción símbolo’ de las Elecciones 2026 y recibe duras críticas en redes sociales: “¿Era necesario?"

En medio de un proceso electoral marcado por la fragmentación política, la reaparición del Congreso bicameral y una cédula considerada por especialistas como la más compleja de las últimas décadas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó oficialmente la canción símbolo de las Elecciones Generales 2026. El anuncio se realizó durante la conferencia en la que también se detalló el cronograma del debate presidencial y el sorteo de temas y fechas para los candidatos.

El número artístico, interpretado por jóvenes y acompañado de una coreografía, buscó —según explicó la institución— reforzar el mensaje de voto informado de cara a los comicios del 12 de abril. Sin embargo, lo que pretendía ser una apuesta comunicacional para conectar con el electorado juvenil terminó generando una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la pertinencia, el presupuesto y la neutralidad del mensaje en un contexto político tenso y en medio de la emergencia por lluvias que afecta a varias regiones del país.

JNE presenta canción símbolo en medio de debates y elecciones complejas

Composición: Infobae Perú

El lanzamiento de la canción ocurre en un escenario donde diversas encuestas han advertido altos niveles de desconocimiento sobre el nuevo sistema bicameral. Solo un reducido porcentaje de ciudadanos afirma diferenciar con claridad las funciones entre senadores y diputados, mientras millones de jóvenes participarán por primera vez en una elección de alta complejidad técnica.

La presentación se dio minutos antes de culminar el acto oficial donde el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, informó que los debates presidenciales se desarrollarán en dos bloques: el primero los días 23, 24 y 25 de marzo; y el segundo el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. En cada jornada participarán 12 candidatos, organizados por sorteo.

Fue en ese escenario que el organismo electoral presentó la pieza musical compuesta por Juan Carlos Fernández Valdivia e interpretada por Erick Vladimir García Vázquez. La puesta en escena incluyó una danza interpretativa a cargo de jóvenes entre 19 y 21 años y un audio introductorio que aludía a la cantidad de ciudadanos que votarán por primera vez en estas Elecciones 2026.

El JNE invitó además a la ciudadanía a revisar las hojas de vida y propuestas en la plataforma oficial de Voto Informado, en un proceso que tendrá casi 40 organizaciones políticas en competencia y cinco elecciones simultáneas, incluyendo presidente, Senado y Cámara de Diputados.

Redes sociales cuestionan pertinencia y gasto en plena emergencia

Un habitante de Arequipa camina por una calle cubierta de lodo llevando baldes, mientras la provincia enfrenta los estragos de intensas lluvias y las autoridades solicitan la declaratoria de emergencia. (Foto: Municipalidad de Arequipa)

Minutos después de difundirse el video del número artístico, la reacción en X (antes Twitter) fue inmediata. “¿Era necesaria la coreografía?”, escribió el usuario Mathias Durán. En la misma línea, Yanina comentó: “Era necesario una canción símbolo?? Lo que se necesita es más orientación para que el ciudadano sepa cómo votar en esa cédula electoral de pesadilla”.

Desde la cuenta Libro: Tahuantinsuyu: Valores y Legado se publicó un hilo en el que se cuestiona el rol del organismo electoral: “El JNE debe garantizar reglas, no influir en la motivación del voto. Decirle al elector qué razones son válidas o inválidas rompe el principio de imparcialidad”. En otro mensaje se lee: “Cuando el órgano electoral empieza a moldear el criterio del elector, deja de ser árbitro y se convierte en actor”.

Otros usuarios pusieron el foco en el uso de recursos públicos. “¿Cuánto dinero del estado usaron para eso?”, preguntó Lisbeth. “Ahí se fueron bailando mis impuestos”, publicó Juan Jesús Álvarez. También hubo comentarios que vincularon el lanzamiento con el contexto actual de emergencias por lluvias en regiones como Arequipa, Piura, Tumbes, La Libertad e Ica, donde miles de personas resultaron afectadas por inundaciones y huaicos en las últimas semanas.

“Totalmente fuera de contexto en medio de las emergencias que se viven en distintas regiones del país”, escribió la usuaria Cataleya queen. En esa misma línea, otros mensajes aludieron a la necesidad de priorizar acciones frente a los desastres naturales y fortalecer la logística electoral ante una elección que ha sido calificada como una de las más densas y fragmentadas de la historia reciente.

Mientras tanto, el JNE mantiene en agenda la organización de los debates y la difusión de información oficial a través de sus plataformas digitales. La canción símbolo de las Elecciones Generales 2026 ya circula en redes sociales y forma parte de la campaña institucional que busca incentivar la participación ciudadana en abril, en un escenario donde la discusión pública combina pedagogía electoral, cuestionamientos políticos y demandas de mayor transparencia.