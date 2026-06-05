Nicolás Baena saca conclusiones positivas de Roland Garros junior 2026 y fija su próximo reto en Wimbledon: “Seguimos por buen camino”

Nicolás Baena cerró su participación en Roland Garros junior 2026 con buenas sensaciones. Crédito: Instagram Nicolás Baena/Clement Mahoudeau / FFT.

Nicolás Baena continúa consolidándose como una de las mayores promesas del tenis peruano. El joven deportista nacional firmó una destacada actuación en Roland Garros Junior 2026, torneo en el que disputó por primera vez un Grand Slam de la categoría juvenil y dejó sensaciones más que alentadoras tanto en individuales como en dobles.

El limeño protagonizó una campaña memorable en la modalidad de singles. Con personalidad y un tenis cada vez más sólido, avanzó hasta los octavos de final del prestigioso certamen francés, instancia en la que se encontró con un rival de máxima exigencia: el brasileño Luis Miguel, conocido en el circuito como ‘Guto’. El sudamericano terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas del torneo al alcanzar la final, por lo que la eliminación de Baena terminó adquiriendo una dimensión distinta al analizar el recorrido posterior de su verdugo.

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Más allá de la derrota, el peruano logró competir en igualdad de condiciones frente a algunos de los mejores juveniles del planeta, una experiencia invaluable para un jugador que recién empieza a abrirse camino en los grandes escenarios internacionales. Su presencia entre los 16 mejores del cuadro individual ratificó que posee las herramientas necesarias para seguir escalando posiciones dentro del circuito ITF.

Nicolás Baena es promesa del tenis peruano. Crédito: Instagram

La aventura parisina también dejó resultados positivos en la modalidad de dobles. Junto al español Tito Chávez, Baena construyó una interesante sociedad que les permitió avanzar hasta los cuartos de final del torneo. La dupla hispano-peruana mostró entendimiento, agresividad y buen nivel competitivo para superar las primeras rondas y colocarse entre las mejores parejas del certamen.

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Su recorrido terminó frente a una de las parejas favoritas al título: los estadounidenses Hance y Kennedy, segundos cabezas de serie. Pese a la eliminación, el balance fue ampliamente favorable para Baena, quien sumó importantes victorias y adquirió experiencia en partidos de alta exigencia internacional.

“Impresionante semana teniendo mi primera experiencia en Grand Slam llegando a octavos de singles y cuartos de dobles con Tito Chávez. Quiero agradecer a todos los que me apoyan, en especial a mis padres y a la Federación Peruana de Tenis. Seguimos por buen camino”, escribió el joven deportista.

Nicolás Baena alcanzó los cuartos de final de Roland Garros junior. Crédito: Instagram Tito Chávez.

Nueva presencia en Grand Slam

El rendimiento mostrado sobre la tierra batida parisina tendrá un impacto positivo en su ubicación dentro del ranking ITF Junior. Gracias a los puntos obtenidos en Roland Garros, Baena se mantendrá dentro del Top 20 mundial de la categoría, un lugar privilegiado que confirma su condición de uno de los talentos emergentes más importantes de la región.

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Sin embargo, el peruano no tiene intención de detenerse. Motivado por la experiencia acumulada en Francia, ya fijó su siguiente objetivo competitivo: Wimbledon junior 2026. A través de sus plataformas digitales confirmó que disputará el torneo londinense, considerado el campeonato más tradicional y prestigioso sobre césped. “Próximamente: Wimbledon junior”, publicó, dejando en claro que su temporada en los grandes escenarios juveniles apenas comienza.

Eligió el camino del tenis universitario

Roland Garros Junior representa un nuevo capítulo en la evolución deportiva de Baena, quien ha optado por combinar el alto rendimiento con la formación académica. Actualmente forma parte del programa deportivo de la Universidad de San Diego, conocida como los ‘toreros’, donde desarrolla su carrera universitaria mientras continúa compitiendo al más alto nivel.

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Nicolás Baena estudiará y competirá con la Universidad de San Diego. Crédito: Instagram Nicolás Baena.

Los progresos observados en París no son producto de la casualidad. Durante este 2026, el peruano conquistó el J300 de Santa Cruz tanto en individuales como en dobles, una actuación que lo posicionó entre los juveniles más destacados de Sudamérica. Ese éxito marcó un punto de inflexión en una temporada que sigue entregándole motivos para ilusionarse.

Ahora, con la confianza reforzada tras su primera experiencia en Roland Garros y con Wimbledon en el horizonte, Nicolás Baena continúa construyendo una trayectoria que invita al optimismo. El tenis peruano observa con atención el crecimiento de un jugador que ya compite de tú a tú con la élite juvenil mundial y que parece decidido a seguir escribiendo capítulos importantes en los escenarios más prestigiosos del deporte blanco.

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