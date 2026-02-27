Lo matan al llegar a su vivienda luego de retirar S/30 mil de su AFP: delincuentes en moto lo interceptaron

El ataque ocurrió en la puerta de su vivienda, en la cuadra 28 de la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima, cuando la víctima regresaba junto a su esposa tras retirar dinero de su fondo de pensiones. Fuente: América Noticias / América Televisión

Un hombre de 53 años perdió la vida la tarde del lunes tras resistirse al robo de una suma superior a 30.000 soles que acababa de retirar de su cuenta de AFP. El ataque ocurrió en la puerta de su casa, ubicada en la cuadra 28 de la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima. La familia denuncia demoras críticas en la llegada de la policía y los servicios de emergencia, mientras exige justicia y subraya la creciente percepción de inseguridad que reina en la ciudad.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por Exitosa Noticias, cerca de las 17:00, Ronald Zamudio Blas regresaba junto a su esposa tras retirar un monto acumulado de su fondo de pensiones. Al llegar a su domicilio, ambos fueron abordados por dos delincuentes, quienes descendieron de una motocicleta y los interceptaron directamente en la puerta de su vivienda.

La hija de la víctima declaró que Zamudio Blas intentó defenderse y resistió el robo, enfrentándose a los asaltantes. En ese momento, uno de los atacantes le disparó directamente en la cabeza antes de fugarse en la moto junto a su cómplice, llevándose la mochila que contenía el dinero retirado del fondo de AFP, según confirmó la familia a América Noticias.

La policía acordonó la escena del crimen en la cuadra 28 de la avenida Morales Duárez, donde Ronald Zamudio Blas fue asesinado tras resistirse al robo de sus fondos de AFP en Cercado de Lima. (Composición: Infobae Perú / América Noticias)

Violento asalto y asesinato en el Cercado de Lima

El crimen se perpetró con extrema violencia a plena luz del día, mientras familiares de Zamudio Blas se encontraban dentro del domicilio. Frente a los gritos y el sonido del disparo, la familia salió a auxiliarlo y solicitó de inmediato la presencia de los servicios de emergencia y de la policía.

Según América Noticias, los bomberos fueron quienes finalmente trasladaron al herido hacia el Hospital Carrión, donde “la víctima de robo llegó al centro de salud sin signos vitales” según fuentes médicas citadas por el medio. La familia de Zamudio Blas expresó su indignación por la ausencia de una respuesta rápida por parte de la policía y del personal del SAMU, quienes, según su testimonio, tardaron más de una hora en llegar al lugar de los hechos.

Un familiar declaró ante América Noticias: “Ellos han venido después de una hora. Hemos llamado también hasta la ambulancia, al SAMU. El SAMU lo que me dijo era que no iban a poder venir porque no había ambulancias disponibles”.

Cámaras de seguridad captan el violento asalto que sufrió Ronald Zamudio Blas en la puerta de su vivienda en Cercado de Lima, donde perdió la vida tras resistirse al robo de 30.000 soles. (Composición: Infobae Perú / América Noticias)

Ronald acababa de retirar los fondos de su AFP

La víctima había acudido minutos antes al banco para retirar el dinero de su AFP, ahorro que corresponde a más de veinte años de trabajo de su esposa. Según relató la familia en América Noticias, los delincuentes se llevaron la mochila con más de 30.000 soles, suma que representaba los ahorros de toda una vida laboral. El ataque ocurrió inmediatamente después de que Zamudio y su esposa regresaran del banco, lo que —según la familia— podría sugerir un posible seguimiento o información filtrada sobre la operación bancaria.

Un allegado enfatizó: “Es todo el dinero de su AFP, que es de todo su tiempo de trabajo, que mi tía tiene más de veinte años trabajando”.

Entre las dudas planteadas por los familiares, se hace especial mención a un vehículo de lunas polarizadas estacionado en las inmediaciones durante el asalto, el cual se retiró poco después del ataque en circunstancias que consideran sospechosas.

Ronald Zamudio Blas, víctima mortal de un robo al resistirse a perder 30.000 soles de su AFP, aparece en una composición con la escena del crimen en el Cercado de Lima, mientras la familia exige justicia por la demora policial. (Composición: Infobae Perú / América Noticias)

Familia exige justicia por muerte de padre de familia en crisis de inseguridad

Tras el asesinato de Zamudio Blas, la familia exigió justicia y demandó mayores esfuerzos por parte de la policía para esclarecer el crimen. Una de las sobrinas solicitó a las autoridades que revisaran las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, ya que aseguran que los delincuentes escaparon por rutas vigiladas tras huir con la mochila y los fondos robados.

La joven expresó ante América Noticias: “Que la comisaría, la policía hagan su trabajo, porque la verdad que nunca hacen nada acá”.

El caso de Ronald Zamudio Blas se ha convertido en un nuevo episodio dentro de la ola de criminalidad que afecta a la capital.