Terror en la ruta San Bartolo: Sicarios atacan bus en Villa El Salvador y dejan chofer al borde de la muerte en plena Panamericana Sur

El chofer fue trasladado de emergencia por la Policía Nacional y su estado es reservado. IG/ alertasur.

La noche que comenzó con disparos terminó en tragedia. El conductor del bus atacado en Villa El Salvador fue identificado como Angelo Manuel Francisco Matencio, de 25 años, quien falleció tras recibir cuatro impactos de bala, dos de ellos en la cabeza. La víctima fue trasladada de emergencia a la Clínica Santa Marta, pero llegó sin signos vitales. La confirmación de su muerte elevó la indignación en medio de una jornada marcada por la violencia en la zona sur de Lima.

El ataque ocurrió a la altura del Puente Llanavilla, en la Panamericana Sur, cuando el bus de la empresa 104 – Guadulfo Silva, que cubre la ruta hacia San Bartolo, avanzaba con pasajeros a bordo. Según los primeros reportes, sujetos armados se habrían hecho pasar por usuarios para acercarse al conductor. Una vez dentro de la unidad, abrieron fuego directamente contra él, desatando el pánico entre quienes viajaban en el vehículo.

Testigos relataron que todo ocurrió en cuestión de segundos. Los disparos resonaron dentro del bus y los pasajeros buscaron refugio instintivamente. Algunos se arrojaron al piso; otros gritaron desesperados. Tras el ataque, los delincuentes descendieron y escaparon corriendo hacia el puente, perdiéndose en la oscuridad.

Tres balaceras en menos de 24 horas en Villa El Salvador alarman a vecinos. IG/ alertasur.

El conductor quedó gravemente herido en su asiento. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que llegaron al lugar lo evacuaron en una camioneta policial con dirección a la Clínica Santa Marta, ubicada en San Juan de Miraflores. Sin embargo, pese a los esfuerzos, llegó cadáver. Los médicos confirmaron que había recibido cuatro disparos, dos de ellos en la cabeza, lesiones que resultaron letales.

La noticia de su muerte se propagó rápidamente entre sus compañeros y familiares. Angelo Manuel Francisco Matencio tenía apenas 25 años y trabajaba como conductor para sostener a su familia. Su asesinato se suma a la preocupante escalada de ataques armados contra el transporte público, un sector que en los últimos meses ha denunciado amenazas y presuntas extorsiones.

Tras confirmarse el fallecimiento, la empresa de transportes línea 104 emitió una decisión contundente: sus buses no circularán mañana para salvaguardar la vida de sus choferes. La medida busca proteger a los trabajadores ante el riesgo latente de nuevos atentados. La suspensión temporal del servicio afectará a cientos de usuarios que dependen de esta ruta para trasladarse entre distritos del sur de Lima.

La escena posterior al ataque fue desgarradora. La unidad quedó con impactos visibles de bala y manchas de sangre en el asiento del conductor. Pasajeros, aún en estado de shock, brindaron sus testimonios a la policía mientras la zona era acordonada para las diligencias de criminalística. Las autoridades recogieron casquillos y revisan cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.

Este crimen no fue un hecho aislado en la jornada. En menos de 24 horas, el distrito registró otras dos balaceras. Una de ellas ocurrió en el Grupo 25A del Segundo Sector, donde sujetos en motocicleta realizaron cuatro disparos contra una persona antes de huir.

Horas después, otro ataque fue reportado en Las Brisas de Pachacámac, cerca de una loza deportiva, dejando a un herido grave. La sucesión de hechos violentos ha generado alarma entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial y acciones inmediatas para frenar la ola criminal.

Especialistas en seguridad advierten que la modalidad empleada —hacerse pasar por pasajeros para ejecutar el ataque— demuestra un nivel de planificación que incrementa la sensación de vulnerabilidad entre conductores y usuarios. El transporte público se ha convertido en blanco frecuente de organizaciones delictivas que buscan imponer pagos ilegales bajo amenazas de muerte.

Impactantes imágenes. Un conductor de la empresa 104 fue baleado a la altura del Puente Llanavilla, en la Panamericana Sur. | Redes Sociales

Hasta el momento, la PNP no ha confirmado si el asesinato de Angelo Matencio está vinculado directamente a un caso de extorsión, pero no descarta ninguna hipótesis. Equipos de investigación trabajan en la recopilación de pruebas y testimonios para reconstruir la secuencia exacta del ataque e identificar a los autores materiales e intelectuales.

