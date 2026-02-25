Perú

Terror en la ruta San Bartolo: Sicarios atacan bus en Villa El Salvador y dejan chofer al borde de la muerte en plena Panamericana Sur

Delincuentes se hicieron pasar por pasajeros y dispararon contra el conductor a la altura del Puente Llanavilla

Guardar
El chofer fue trasladado de emergencia por la Policía Nacional y su estado es reservado. IG/ alertasur.

La noche que comenzó con disparos terminó en tragedia. El conductor del bus atacado en Villa El Salvador fue identificado como Angelo Manuel Francisco Matencio, de 25 años, quien falleció tras recibir cuatro impactos de bala, dos de ellos en la cabeza. La víctima fue trasladada de emergencia a la Clínica Santa Marta, pero llegó sin signos vitales. La confirmación de su muerte elevó la indignación en medio de una jornada marcada por la violencia en la zona sur de Lima.

El ataque ocurrió a la altura del Puente Llanavilla, en la Panamericana Sur, cuando el bus de la empresa 104 – Guadulfo Silva, que cubre la ruta hacia San Bartolo, avanzaba con pasajeros a bordo. Según los primeros reportes, sujetos armados se habrían hecho pasar por usuarios para acercarse al conductor. Una vez dentro de la unidad, abrieron fuego directamente contra él, desatando el pánico entre quienes viajaban en el vehículo.

Testigos relataron que todo ocurrió en cuestión de segundos. Los disparos resonaron dentro del bus y los pasajeros buscaron refugio instintivamente. Algunos se arrojaron al piso; otros gritaron desesperados. Tras el ataque, los delincuentes descendieron y escaparon corriendo hacia el puente, perdiéndose en la oscuridad.

Tres balaceras en menos de
Tres balaceras en menos de 24 horas en Villa El Salvador alarman a vecinos. IG/ alertasur.

El conductor quedó gravemente herido en su asiento. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que llegaron al lugar lo evacuaron en una camioneta policial con dirección a la Clínica Santa Marta, ubicada en San Juan de Miraflores. Sin embargo, pese a los esfuerzos, llegó cadáver. Los médicos confirmaron que había recibido cuatro disparos, dos de ellos en la cabeza, lesiones que resultaron letales.

La noticia de su muerte se propagó rápidamente entre sus compañeros y familiares. Angelo Manuel Francisco Matencio tenía apenas 25 años y trabajaba como conductor para sostener a su familia. Su asesinato se suma a la preocupante escalada de ataques armados contra el transporte público, un sector que en los últimos meses ha denunciado amenazas y presuntas extorsiones.

Tras confirmarse el fallecimiento, la empresa de transportes línea 104 emitió una decisión contundente: sus buses no circularán mañana para salvaguardar la vida de sus choferes. La medida busca proteger a los trabajadores ante el riesgo latente de nuevos atentados. La suspensión temporal del servicio afectará a cientos de usuarios que dependen de esta ruta para trasladarse entre distritos del sur de Lima.

Tres balaceras en menos de
Tres balaceras en menos de 24 horas en Villa El Salvador alarman a vecinos. IG/ alertasur.

La escena posterior al ataque fue desgarradora. La unidad quedó con impactos visibles de bala y manchas de sangre en el asiento del conductor. Pasajeros, aún en estado de shock, brindaron sus testimonios a la policía mientras la zona era acordonada para las diligencias de criminalística. Las autoridades recogieron casquillos y revisan cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.

Este crimen no fue un hecho aislado en la jornada. En menos de 24 horas, el distrito registró otras dos balaceras. Una de ellas ocurrió en el Grupo 25A del Segundo Sector, donde sujetos en motocicleta realizaron cuatro disparos contra una persona antes de huir.

Tres balaceras en menos de
Tres balaceras en menos de 24 horas en Villa El Salvador alarman a vecinos. IG/ alertasur.

Horas después, otro ataque fue reportado en Las Brisas de Pachacámac, cerca de una loza deportiva, dejando a un herido grave. La sucesión de hechos violentos ha generado alarma entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial y acciones inmediatas para frenar la ola criminal.

Especialistas en seguridad advierten que la modalidad empleada —hacerse pasar por pasajeros para ejecutar el ataque— demuestra un nivel de planificación que incrementa la sensación de vulnerabilidad entre conductores y usuarios. El transporte público se ha convertido en blanco frecuente de organizaciones delictivas que buscan imponer pagos ilegales bajo amenazas de muerte.

Impactantes imágenes. Un conductor de la empresa 104 fue baleado a la altura del Puente Llanavilla, en la Panamericana Sur. | Redes Sociales

Hasta el momento, la PNP no ha confirmado si el asesinato de Angelo Matencio está vinculado directamente a un caso de extorsión, pero no descarta ninguna hipótesis. Equipos de investigación trabajan en la recopilación de pruebas y testimonios para reconstruir la secuencia exacta del ataque e identificar a los autores materiales e intelectuales.

Tres balaceras en menos de
Tres balaceras en menos de 24 horas en Villa El Salvador alarman a vecinos. IG/ alertasur.

Temas Relacionados

San BartoloSicarioVilla El SalvadorPanamericana SurPuente Llanavillaperu-noticias

Más Noticias

Haití jugará el Mundial 2026 sin su hinchada tras veto migratorio impuesto por el gobierno de Estados Unidos

‘Les Grenadiers’ se instalaron en una Copa del Mundo luego de 52 años. Todos sus encuentros han sido programados en territorio estadounidense; por tanto, sus seguidores no podrán viajar al país para alentarlos

Haití jugará el Mundial 2026

¿Quién es Marisel Linares, la periodista involucrada en la trágica muerte de Lizeth Marzano?

La periodista con más de dos década de experiencia, enfrenta críticas y fuertes cuestionamientos luego de que su nombre quedara vinculado al accidente donde perdió la vida la deportista

¿Quién es Marisel Linares, la

Qué se celebra el 25 de febrero en el Perú: una fecha que sintetiza luchas, identidad y lecciones de poder

Los hechos y personajes recordados este día revelan la compleja trama de la historia peruana, donde independencia, cultura y ética pública configuran claves para comprender el devenir nacional y sus desafíos presentes

Qué se celebra el 25

La cronología del antes y después del atropello de Liseth Marzano: encuentros familiares y presunta implicación policial mientras ella agonizaba

Las imágenes muestran reuniones en un parque, visitas policiales y la salida del joven en taxi horas después del accidente

La cronología del antes y

Kábala del 24 de febrero de 2026: todos los ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Kábala del 24 de febrero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar designó a

José María Balcázar designó a Denisse Miralles como la nueva premier: estos son los ministros de su gabiente

Hernando de Soto lanza advertencia tras cambio de gabinete: “Entregaré lista de llamadas de César Acuña”

¿Quién es Hary Izarra Trelles? Perfil de la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Luis Arroyo, exgeneral del Ejército con experiencia en el Vraem, es el nuevo ministro de Defensa: este es su perfil

Hernando de Soto rompe su silencio: “Se entregó una lista y no recibimos ninguna noticia”, afirmó tras frustrarse su llegada a la PCM

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Marisel Linares, la

¿Quién es Marisel Linares, la periodista involucrada en la trágica muerte de Lizeth Marzano?

La cronología del antes y después del atropello de Liseth Marzano: encuentros familiares y presunta implicación policial mientras ella agonizaba

Daniela Darcourt reafirma el vínculo que mantiene con la madre de Waldir Felipa: “Somos muy amigas”

Excompañera de Marisel Linares tiene fuerte postura sobre la muerte de Lizeth Marzano y no la defiende

Marisel Linares no aparece hace una semana en los noticieros de Willax TV: ¿La despidieron por muerte de Lizeth Marzano?

DEPORTES

Sporting Cristal vs 2 de

Sporting Cristal vs 2 de Mayo, 5-4 en penales: resumen de la clasificación ‘celeste’ a fase 3 de la Copa Libertadores 2026

“Hernán Barcos es un líder positivo en todo sentido”: Carlos Silvestri, DT de FC Cajamarca, se rinde ante la aportación y referencia del ‘Pirata’

El rostro más solidario de Melgar: organiza campaña para apoyar a los damnificados por lluvias intensas en Arequipa

Alianza Lima denuncia a Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara por altercado con hinchas de Sporting Cristal

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026