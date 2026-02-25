Colectivero informal fue asesinado a balazos frente a una caseta de serenazgo en la Panamericana Norte

Un colectivero de 35 años, identificado como Joel Japa Espinoza, fue asesinado a balazos en el paradero Hogar, en Ventanilla, mientras buscaba pasajeros. El crimen ocurrió frente a una caseta de serenazgo. (Crédito: Exitosa)

Un conductor de miniván identificado como Christopher López Pariona fue asesinado a balazos en la mañana de este miércoles 25 en el paradero Hogar, ubicado sobre la Panamericana Norte, en el límite de Puente Piedra y el distrito de Ventanilla. Según testigos, el chofer esperaba pasajeros cuando fue abordado por sujetos armados, quienes dispararon en su contra. El ataque ocurrió frente a una moderna caseta de serenazgo y generó pánico entre los transeúntes y comerciantes de la zona.

El hecho se produjo aproximadamente a las 5:30 a.m., según versiones recogidas en el lugar. Los agresores habrían escapado a pie tras abrir fuego, dejando en el suelo varios casquillos de bala. La escena del crimen concentró la atención de vecinos y padres de familia, debido a que se encuentra cerca de un colegio estatal y una zona de alta circulación vehicular.

Asesinan a colectivero informal frente a caseta de serenazgo en Panamericana Norte. (Foto: FB/@Virales en redes y más)

Sería un nuevo caso de extorsión

Las autoridades policiales indicaron que el móvil del asesinato podría estar relacionado con cobros ilegales o extorsión que afectan a los conductores de transporte informal en Lima y Callao. Según las investigaciones preliminares, la víctima formaba parte de los conductores que cubren rutas hacia Plaza Norte y Acho, y el ataque habría sido perpetrado por integrantes de la banda conocida como “Los Mexicanos”.

El crimen de López Pariona no es un caso aislado. En las últimas horas, otro conductor de la empresa ‘San Bartolo’, identificado como Joel Japa Espinoza, fue asesinado en el distrito de Lurín, mientras que un chofer de la empresa ‘Los Azules de Collique’ resultó gravemente herido en un ataque similar en Comas, evidenciando un patrón de violencia dirigido a transportistas informales.

Crimen en Ventanilla: conductor de miniván es acribillado mientras esperaba pasajeros. (Foto: FB/@Virales en redes y más)

Acciones de las autoridades

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Peritos de criminalística levantaron evidencias, mientras representantes del Ministerio Público supervisaron el procedimiento. Los familiares de la víctima acudieron posteriormente para identificar el cuerpo y solicitar justicia.

El tránsito en la Panamericana Norte quedó restringido temporalmente mientras se realizaban las investigaciones. Las autoridades han anunciado que continuarán revisando cámaras de seguridad en el área para dar con los responsables y esclarecer las circunstancias exactas del ataque.

La Panamericana norte lucía con pocas unidades de transportes en las primeras horas de la mañana. - Crédito: Andina

Impacto y medidas de seguridad

La población local expresó su preocupación por la creciente violencia en la zona, especialmente por la cercanía del crimen a instituciones educativas y casetas de seguridad. Vecinos y comerciantes indicaron que este tipo de hechos genera temor y obliga a extremar precauciones al transitar por la Panamericana Norte.

Familiares de López Pariona exigieron mayor presencia policial y acciones concretas para proteger a los trabajadores del transporte público informal. La PNP y el Ministerio Público aseguraron que seguirán investigando a fondo los ataques a choferes para prevenir futuros hechos de violencia en la capital.