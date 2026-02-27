Perú

Hugo García responde con humor al challenge que pone en duda su paternidad: “Su hvn favorito”

El exchico reality respondió con ironía al challenge que pone en duda su paternidad, publicando un video irónico junto a Isabella Ladera.

Guardar
La popular pareja conformada por Hugo García e Isabella no se quedó callada ante el último trend viral. Con una dosis de humor y complicidad, responden desde el mar mientras disfrutan de un día de deportes acuáticos.

La viralidad de las redes sociales puede ser tan poderosa como despiadada. Así lo ha demostrado el reciente challenge “pa hvn Hugo García”, que se popularizó en TikTok y otras plataformas digitales en Perú, poniendo en duda la paternidad de Hugo García.

Lejos de caer en la provocación, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ eligió el humor y la complicidad para responder, mostrando que la felicidad de su nueva familia es más fuerte que cualquier tendencia pasajera.

El challenge que desató la polémica

Todo comenzó cuando, tras el anuncio de su embarazo junto a la influencer Isabella Ladera, usuarios de redes sociales empezaron a cuestionar la paternidad de Hugo García.

El detonante fue la decisión de la pareja de no revelar cuántas semanas de gestación tenía Isabella, lo que alimentó especulaciones y memes en redes.

Los comentarios más maliciosos lo tildaban de “padrastro” e insinuaban que estaba criando un hijo ajeno, haciendo referencia a la expareja de la modelo, el cantante Beéle.

El trend “pa hvn Hugo García” se intensificó con videos donde usuarios ironizaban con frases como: “Cuando crees que te equivocaste, pero no al nivel de Hugo García”, sugiriendo que el modelo estaría siendo ingenuo o engañado.

Hugo García responde con humor
Hugo García responde con humor al challenge que pone en duda su paternidad. IG

Hugo García responde con ironía y buena onda

En lugar de dejarse arrastrar por la ola de críticas, Hugo García optó por la ironía. Subió a sus historias de Instagram un video donde Isabella Ladera aparece surfeando, acompañado del mensaje: “Cuando me dice para ser papás y no lo dudé ni un segundo… pero pa hvn Hugo García. ATTE. SU HVN FAVORITO. HG”.

El gesto fue celebrado por sus seguidores, quienes aplaudieron la capacidad del modelo para tomarse la situación con humor y restarle dramatismo al asunto.

Hugo García responde al trend
Hugo García responde al trend con humor y complicidad. IG.

Isabella Ladera también sale en defensa de Hugo

La modelo venezolana no se quedó atrás y, ante las preguntas de sus seguidores, defendió a su pareja con contundencia:

“Que no lo merece y que no se justifica, sobre todo porque la gente lo hace desde una narrativa muy ajena a la realidad. Pero entiendo que estamos en un momento donde las personas hacen lo que sea por números y vistas, sin importar a quién se puedan llevar por el medio. Me da pesar por esas personas que solo destilan odio y morbo”.

Isabella explicó que la decisión de no revelar detalles del embarazo responde al deseo de proteger su intimidad y evitar presiones innecesarias sobre su familia.

Isabella Ladera usó sus redes
Isabella Ladera usó sus redes sociales para defender a Hugo García de cruel challengue en Perú. IG

La revelacón del sexo de su bebé en secreto

Pese a la presión y los ataques, Hugo García e Isabella Ladera han recibido muestras de apoyo y cariño de parte de sus seguidores, lo que refuerza su decisión de priorizar el bienestar familiar. Ambos han optado por no compartir información precisa sobre el tiempo de gestación y el sexo del bebé, eligiendo vivir esta etapa de forma privada y a su propio ritmo.

En una reciente publicación en Instagram, la pareja compartió una imagen en blanco y negro partiendo una torta para revelar el género del bebé, pero sin mostrar el color del relleno, manteniendo así el misterio y la complicidad con su audiencia.

Hugo García e Isabella Ladera
Hugo García e Isabella Ladera compartieron un momento íntimo revelando el género de su bebé con un pastel roto, pero en blanco y negro. (Instagram)

El camino hacia la paternidad: retos, emociones y gratitud

El embarazo de Isabella es el resultado de un proceso buscado y esperado durante un tiempo. En entrevistas, la pareja confesó que intentaron varias veces antes de recibir la noticia que cambió sus vidas.

Hugo García compartió con sus fans el emotivo momento en que supo que sería papá, rompiendo en llanto y abrazando a Isabella. “Nunca había llorado tanto por una noticia. Es el sentimiento más mágico que uno puede sentir”, recordó en redes sociales.

La llegada de su primer hijo está prevista entre abril y mayo de 2026, aunque la pareja ha preferido mantener en reserva la fecha exacta y otros detalles para proteger su entorno.

Hugo García revela los meses
Hugo García revela los meses que tendría de gestación Isabella Ladera. IG

Temas Relacionados

Hugo GarcíaIsabella LaderaTiktokperu-entretenimiento

Más Noticias

Lizeth Marzano: Abogado de policías culpa a la Fiscalía por la demora en detener a Adrián Villar

Stefano Miranda, defensor de los agentes implicados en el caso de la deportista, sostiene que la Fiscalía no actuó con premura porque el hecho no era mediático, y afirma que sus defendidos solo cumplieron su deber

Lizeth Marzano: Abogado de policías

Hernán Barcos se adelanta a su recibimiento en el Universitario vs FC Cajamarca por su pasado en Alianza Lima: “Es parte del folclore”

El ‘Pirata’ se refirió a la reacción de los hinchas ‘cremas’ en el partido por la fecha 5 del Torneo Apertura, que se realizará este domingo 1 de marzo en el estadio Monumental de Ate

Hernán Barcos se adelanta a

Peruanos que vivan en estos dos países no podrán votar en las Elecciones 2026 por razones de seguridad

Las embajadas correspondientes informaron que persisten limitaciones operativas, logísticas y de seguridad que impiden la instalación de mesas de sufragio para el proceso electoral

Peruanos que vivan en estos

Notaría niega haber tramitado contrato de donación de vehículo entre Marisel Linares y Adrián Villar

También se informó que no figuran comprobantes de pago emitidos a nombre de ninguno de los involucrados dentro del sistema administrativo del despacho

Notaría niega haber tramitado contrato

Abogado de policías investigados por caso Lizeth Marzano asegura que efectivos no conocían quién manejaba ni identidad de dueña del vehículo

La defensa de los efectivos investigados asegura que los agentes solo actuaron como testigos y que jamás identificaron a Adrián Villar ni a la propietaria del auto implicado en el atropello mortal

Abogado de policías investigados por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau habría dado

Alfonso López Chau habría dado información falsa en su hoja de vida

Keiko Fujimori casi sufre accidente: escenario estuvo a punto de caer cuando iba a dar mensaje en comunidad de Pampa Michi

“Ya conversaremos”: filtran chats de César Acuña a Hernando De Soto antes de frustrarse su designación como primer ministro

Ministerio Público podría quedar inoperativo por falta de presupuesto: advierten despidos y falta de pago de sueldos

TC admite demanda del defensor del Pueblo contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

ENTRETENIMIENTO

La curiosa manera en que

La curiosa manera en que Hugo García e Isabella dieron a conocer el género de su bebé

“Si no fuera por Magaly Medina”, la frase tendencia donde usuarios destacan su investigación en el caso de Lizeth Marzano

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

Magaly Medina critica a Pancho de Pierola por lamentable comentario sobre caso Lizeth Marzano y cuestiona sus disculpas públicas

Gorillaz llega a Lima: fecha, lugar y preventa de entradas para su primer concierto en Perú

DEPORTES

Hernán Barcos se adelanta a

Hernán Barcos se adelanta a su recibimiento en el Universitario vs FC Cajamarca por su pasado en Alianza Lima: “Es parte del folclore”

“Confío que no han hecho nada indebido”: André Carrillo respalda a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por abuso

Juan Pablo Varillas tropieza en cuartos de final del Challenger de Tigre frente a juvenil alemán de 17 años

André Carrillo opinó sobre jugar en altura con Perú en Eliminatorias y dejó mensaje a Mano Menezes: “Que no me convoquen”

Universitario pierde a Aldo Corzo por 10 días y alista la vuelta de Anderson Santamaría para el duelo ante FC Cajamarca por Liga 1