Hugo García responde con humor al challenge que pone en duda su paternidad: “Su hvn favorito”

La popular pareja conformada por Hugo García e Isabella no se quedó callada ante el último trend viral. Con una dosis de humor y complicidad, responden desde el mar mientras disfrutan de un día de deportes acuáticos.

La viralidad de las redes sociales puede ser tan poderosa como despiadada. Así lo ha demostrado el reciente challenge “pa hvn Hugo García”, que se popularizó en TikTok y otras plataformas digitales en Perú, poniendo en duda la paternidad de Hugo García.

Lejos de caer en la provocación, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ eligió el humor y la complicidad para responder, mostrando que la felicidad de su nueva familia es más fuerte que cualquier tendencia pasajera.

El challenge que desató la polémica

Todo comenzó cuando, tras el anuncio de su embarazo junto a la influencer Isabella Ladera, usuarios de redes sociales empezaron a cuestionar la paternidad de Hugo García.

El detonante fue la decisión de la pareja de no revelar cuántas semanas de gestación tenía Isabella, lo que alimentó especulaciones y memes en redes.

Los comentarios más maliciosos lo tildaban de “padrastro” e insinuaban que estaba criando un hijo ajeno, haciendo referencia a la expareja de la modelo, el cantante Beéle.

El trend “pa hvn Hugo García” se intensificó con videos donde usuarios ironizaban con frases como: “Cuando crees que te equivocaste, pero no al nivel de Hugo García”, sugiriendo que el modelo estaría siendo ingenuo o engañado.

Hugo García responde con humor al challenge que pone en duda su paternidad. IG

Hugo García responde con ironía y buena onda

En lugar de dejarse arrastrar por la ola de críticas, Hugo García optó por la ironía. Subió a sus historias de Instagram un video donde Isabella Ladera aparece surfeando, acompañado del mensaje: “Cuando me dice para ser papás y no lo dudé ni un segundo… pero pa hvn Hugo García. ATTE. SU HVN FAVORITO. HG”.

El gesto fue celebrado por sus seguidores, quienes aplaudieron la capacidad del modelo para tomarse la situación con humor y restarle dramatismo al asunto.

Hugo García responde al trend con humor y complicidad. IG.

Isabella Ladera también sale en defensa de Hugo

La modelo venezolana no se quedó atrás y, ante las preguntas de sus seguidores, defendió a su pareja con contundencia:

“Que no lo merece y que no se justifica, sobre todo porque la gente lo hace desde una narrativa muy ajena a la realidad. Pero entiendo que estamos en un momento donde las personas hacen lo que sea por números y vistas, sin importar a quién se puedan llevar por el medio. Me da pesar por esas personas que solo destilan odio y morbo”.

Isabella explicó que la decisión de no revelar detalles del embarazo responde al deseo de proteger su intimidad y evitar presiones innecesarias sobre su familia.

Isabella Ladera usó sus redes sociales para defender a Hugo García de cruel challengue en Perú. IG

La revelacón del sexo de su bebé en secreto

Pese a la presión y los ataques, Hugo García e Isabella Ladera han recibido muestras de apoyo y cariño de parte de sus seguidores, lo que refuerza su decisión de priorizar el bienestar familiar. Ambos han optado por no compartir información precisa sobre el tiempo de gestación y el sexo del bebé, eligiendo vivir esta etapa de forma privada y a su propio ritmo.

En una reciente publicación en Instagram, la pareja compartió una imagen en blanco y negro partiendo una torta para revelar el género del bebé, pero sin mostrar el color del relleno, manteniendo así el misterio y la complicidad con su audiencia.

Hugo García e Isabella Ladera compartieron un momento íntimo revelando el género de su bebé con un pastel roto, pero en blanco y negro. (Instagram)

El camino hacia la paternidad: retos, emociones y gratitud

El embarazo de Isabella es el resultado de un proceso buscado y esperado durante un tiempo. En entrevistas, la pareja confesó que intentaron varias veces antes de recibir la noticia que cambió sus vidas.

Hugo García compartió con sus fans el emotivo momento en que supo que sería papá, rompiendo en llanto y abrazando a Isabella. “Nunca había llorado tanto por una noticia. Es el sentimiento más mágico que uno puede sentir”, recordó en redes sociales.

La llegada de su primer hijo está prevista entre abril y mayo de 2026, aunque la pareja ha preferido mantener en reserva la fecha exacta y otros detalles para proteger su entorno.

Hugo García revela los meses que tendría de gestación Isabella Ladera. IG