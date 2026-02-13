Hugo García e Isabella Ladera confirman que serán padres y muestran ecografía: “Nuestro”

Hugo García será padre, según una publicación de ambos en sus redes sociales donde muestran fotos de la ecografía de su bebé. - América Espectáculos

La pareja conformada por Hugo García e Isabella Ladera anunció que serán padres, confirmando así las especulaciones que circularon durante las últimas semanas en redes sociales y medios de espectáculo. El chico reality peruano y la influencer venezolana compartieron la noticia a través de una publicación en Instagram, donde aparecieron juntos, mostrando la ecografía de su primer hijo jutnos.

“Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, fue el mensaje elegido para acompañar la imagen, reflejando la emoción y unión que viven en esta etapa.

La confirmación del embarazo rápidamente generó una ola de reacciones y felicitaciones entre amigos, colegas y seguidores de ambos. Figuras reconocidas del programa “Esto es Guerra” como Patricio Parodi, Yaco Eskenazi y Carol Reali ‘Cachaza’ no tardaron en enviar sus buenos deseos a la pareja. “Felicitaciones mi bro, vas a ser un excelente padre, estoy seguro de eso”, escribió Parodi, mientras que otros compañeros sumaron mensajes como “Las mejores energías hermano. Ahora viene la etapa más linda de tu vida” y “Se viene lo más hermoso de la vida. Felicitaciones para ti e Isa”.

Hugo García e Isabella Ladera confirman que serán padres. IG

El anuncio marca un momento especial para García y Ladera, quienes consolidan su relación con la llegada de un nuevo integrante a la familia. La pareja ha compartido en sus redes sociales los primeros pasos de este proceso, agradeciendo el apoyo y las muestras de cariño recibidas.

El embarazo de Isabella Ladera se ha convertido en uno de los temas más comentados en el ámbito del entretenimiento peruano, destacando la cercanía y el respaldo que reciben de su entorno y del público.

“Nacería en abril”

Antes del anuncio oficial en redes sociales por parte de Hugo García e Isabella Ladera, la noticia de su próxima paternidad ya había sido confirmada en el programa de YouTube “Q’Bochinche”, conducido por Ric La Torre y Samuel Suárez.

Durante la más reciente emisión, ambos influencers adelantaron que el exchico reality y la modelo venezolana se encontraban en la dulce espera de su primer hijo, información que rápidamente generó expectativa en el ámbito del espectáculo peruano.

Ric La Torre fue el primero en dar detalles sobre el embarazo, asegurando que la pareja estaba próxima a compartir la noticia públicamente. “Es confirmado, quien se convierte en padre este año es el señor Hugo García. Es oficial, esperen un par de horitas o hasta minutos porque se viene el anuncio oficial en redes sociales”, indicó.

Isabella Ladera y Hugo García se convertirán en padre. (Instagram)

Asimismo, señaló que la pareja vive un momento bastante estable y lleno de felicidad. “Él está muy enamorado, está viviendo el mejor momento. El bebé nacería entre el mes de abril y mayo”, comentó La Torre durante la transmisión, anticipando así la confirmación que luego llegó por parte de los protagonistas.

Los rumores sobre el embarazo de Isabella Ladera venían circulando desde hace varias semanas, luego de que la modelo fuera captada en eventos públicos mostrando una incipiente “pancita”. Las especulaciones crecieron en redes sociales y portales de espectáculos, hasta que finalmente la pareja decidió oficializar la noticia con una imagen en Instagram, donde ambos posan sonrientes mostrando la ecografía de su bebé.

Cambios en la forma de vestir, publicaciones emotivas y recomendaciones de productos vinculados a la maternidad reforzaron entre seguidores la idea de que Isabella atraviesa una gestación. (Instagram)

La confirmación previa en “Q’Bochinche” y la posterior oficialización en redes coronan semanas de expectativas en torno al futuro de Hugo García e Isabella Ladera, quienes se preparan para recibir a su primer hijo en los próximos meses.

Algunas de las imágenes que compartió Isabella Ladera en su Instagram como parte de lo mejor del 2025.

La opinión de madre de Hugo García antes de confirmarse el embarazo

Antes de confirmarse el embarazo, la madre de Hugo García, Fabiola Silva, opinó sobre la ola de especulaciones que se venía tejiendo sobre el tema. En conversación con el programa ‘América Hoy’, la empresaria y madre de dos nietos respondió con amabilidad y cautela, evitando confirmar o desmentir la noticia.

“Si es verdad, yo estaría recontra feliz, pero eso es asunto de ellos. Yo sería feliz, imagínate. ¿Quién no va a ser feliz con un nieto o una nieta? Ya tengo dos ya”, expresó, dejando claro que la decisión y el anuncio corresponden únicamente a la pareja.

Silva recalcó que, de confirmarse, recibiría la noticia con alegría y sin preferencias respecto al sexo del bebé. “Lo que Dios mande. Si hay, la bendición que Dios mande”, afirmó ante la posibilidad de sumar un nuevo miembro a la familia.

La reacción de la madre de Hugo García ante la noticia de un posible embarazo de Isabella Ladera. Video: América Hoy