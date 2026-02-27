Perú

Isabella Ladera defiende a Hugo García de cruel challengue en Perú: “Son personas que destilan odio y morbo”

El challenge “pa hvn Hugo García” se popularizó en Perú tras el anuncio del embarazo de la pareja, generando memes y comentarios insidiosos.

La popular pareja conformada por Hugo García e Isabella no se quedó callada ante el último trend viral. Con una dosis de humor y complicidad, responden desde el mar mientras disfrutan de un día de deportes acuáticos.
Isabella Ladera se refirió al cruel challengue que se ha hecho tendencia en Perú. La influencia de las redes sociales puede ser tan poderosa como devastadora. Así lo ha demostrado el reciente challenge ‘pa hvn Hugo García’, que se viralizó en Perú y puso en duda la paternidad de Hugo García.

Ante la ola de comentarios y videos que cuestionaban su relación con la influencer Isabella y el bebé que esperan juntos, la modelo venezolana rompió el silencio y defendió categóricamente a su pareja, señalando que quienes impulsan este tipo de contenidos “destilan odio y morbo”.

El cruel challenge y las críticas: así comenzó la polémica

Todo empezó cuando usuarios de TikTok y otras plataformas comenzaron a cuestionar la paternidad de Hugo García tras el anuncio del embarazo de Isabella Ladera. El debate se intensificó cuando la pareja decidió no revelar cuántos meses de gestación tenía la modelo, lo que alimentó especulaciones y comentarios insidiosos.

El challenge “pa hvn Hugo García” se volvió tendencia, con videos y memes que insinuaban que Hugo estaría haciéndose cargo de un hijo que no es suyo, o ridiculizando su decisión de formar una familia junto a Isabella, incluso refiriéndose a él como “padrastro” y trayendo a colación a la expareja de la venezolana, el cantante Beéle.

Isabella Ladera defiende a Hugo
Isabella Ladera defiende a Hugo García de cruel challengue en Perú.

Isabella Ladera responde tajante: “No lo merece y no se justifica”

A través de sus historias de Instagram, la modelo venezolana fue consultada por una seguidora sobre su opinión respecto al trend que circula en Perú. Su respuesta fue contundente:

“Que no lo merece y que no se justifica, sobre todo porque la gente lo hace desde una narrativa muy ajena a la realidad, pero también entiendo que estamos en un momento en donde las personas hacen lo que sea por números y vistas, sin importarles a quién se puedan llevar por el medio. De igual manera, me da pesar por esas personas que solo destilan odio y morbo, no veo absolutamente a nadie admirable o feliz haciendo ese tipo de ‘contenido’”.

Ladera dejó claro que el impacto negativo de estos comentarios no solo afecta a Hugo García, sino también a su entorno familiar y al propio bienestar de la pareja, que ha optado por priorizar la privacidad y no dejarse arrastrar por la presión mediática.

Isabella Ladera usó sus redes
Isabella Ladera usó sus redes sociales para defender a Hugo García de cruel challengue en Perú.

Hugo García responde al trend con humor y complicidad

Lejos de caer en la provocación, Hugo García también utilizó sus redes sociales para responder al challenge. En un video publicado en sus historias, se ve a Isabella Ladera surfeando, mientras él agrega la frase:

“Cuando me dice para ser papás y no lo dudé ni un segundo… pero pa hvn Hugo García. ATTE. SU HVN FAVORITO. HG”.

El mensaje, cargado de ironía y buena onda, fue celebrado por sus seguidores, quienes valoraron la capacidad de la pareja para enfrentar la adversidad con humor y complicidad.

Hugo García responde al trend
Hugo García responde al trend con humor y complicidad.

La pareja ha optado por no dar detalles sobre la etapa del embarazo como una forma de proteger su entorno y evitar que la atención mediática se convierta en una fuente de malestar.

A pesar de los ataques hacia la pareja, han recibido numerosas muestras de apoyo y cariño, reforzando su decisión de priorizar el bienestar familiar.

Si bien la polémica ha generado fuertes reacciones negativas, también ha servido para que muchos seguidores salgan en defensa de Isabella y Hugo, destacando la importancia de construir redes de apoyo y respeto en el entorno digital.

La experiencia de Ladera y
La experiencia de Ladera y García evidencia la presión y los desafíos que enfrentan los influencers ante la viralidad y el juicio público en redes sociales.

Isabella LaderaHugo GarcíaTikTokperu-entretenimiento

