Perú

Isabella Ladera evita revelar cuántos meses de embarazo tiene de Hugo García: “Puede que tenga cinco, seis, siete, ocho”

La venezolana contó más detalles de su segundo embarazo con el peruano tras sorprender a sus seguidores en redes sociales con la noticia

Guardar
Isabella Ladera compartió en sus redes un video donde se le ve junto a Hugo García siendo cariñoso con su pancita, así como algunas imágenes de la sesión de fotos que tuvo con la revista ¡Hola!. Instagram Isabella Ladera

El anuncio del segundo embarazo de Isabella Ladera sorprendió a su comunidad digital el 13 de febrero, cuando la creadora de contenido compartió en sus redes sociales una imagen junto a su pareja, Hugo García, confirmando la espera de un nuevo hijo. La noticia, acompañada de una fotografía que mostraba su avanzada barriga, generó preguntas inmediatas sobre el tiempo de gestación, un dato que la empresaria decidió reservar para sí.

En una entrevista exclusiva con la revista Hola!, Isabella Ladera se refirió a los cambios recientes en su vida y los sentimientos que la atraviesan en esta etapa. Aunque la imagen pública de su embarazo generó especulaciones sobre cuántos meses tiene, la joven venezolana optó por no precisar el tiempo exacto.

“Puede que tenga cinco, seis, siete u ocho meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo… prefiero mantenérmelo pa’ mí”, afirmó la influencer, marcando el tono de privacidad que ha querido sostener en torno a su proceso de gestación.
Isabella Ladera, quien espera un
Isabella Ladera, quien espera un hijo con Hugo García, posa embarazada en la orilla del mar, revelando también ecografías de su bebé. (Instagram / Isabella Ladera)

La empresaria explicó que la decisión de no compartir detalles responde a un deseo de proteger el ámbito personal y familiar. “Es algo muy nuestro. No tienes la idea de cuánto queremos cuidar esto”, señaló Ladera en la conversación con la publicación.

La expectación que rodeó el anuncio se vio reforzada por el hecho de que Isabella Ladera y Hugo García mantuvieron la noticia en reserva durante varios meses. Solo los familiares más cercanos, incluida la madre de la empresaria, estuvieron al tanto antes de la comunicación oficial a sus seguidores.

Esta actitud, enfatizó la creadora de contenido, responde a la intención de vivir el embarazo en la intimidad, alejados de la presión mediática y de las constantes preguntas del entorno digital.

El embarazo de Isabella Ladera
El embarazo de Isabella Ladera desata ternura y especulaciones: ¿viene una niña en camino? - crédito @isabella.ladera/IG

El embarazo, descrito por Ladera como “profundamente deseado”, llega después de un período de búsqueda y espera. La empresaria no evitó compartir el entusiasmo que siente por esta nueva etapa, aunque subrayó la importancia de preservar ciertos aspectos para su círculo íntimo.

Isabella Ladera revela cómo le contó a Hugo García que estaba embarazada

Durante la entrevista con Hola!, Isabella Ladera relató el momento exacto en que decidió comunicarle a Hugo García que serían padres. La pareja paseaba por un parque cuando la empresaria, movida por la emoción, le confesó la noticia de manera directa. “Te tengo que contar algo, no puedo aguantar más”, recordó Ladera sobre el instante que marcó un antes y un después en su relación.

La reacción de García fue inmediata y emotiva. Según la narración de la empresaria, su pareja quedó en estado de shock al escuchar la noticia.

“Él me dice: ‘¡No puede ser, no puede ser!’. Él me dijo: ‘Tanto tiempo esperando esta noticia’, y se pone a llorar un rato”, relató Ladera, mostrando la intensidad emocional que caracterizó la escena.
Hugo García e Isabella Ladera
Hugo García e Isabella Ladera comparten su inmensa alegría y emoción al anunciar que están esperando su primer hijo juntos. (Captura Instagram / Revista ¡Hola!)

La respuesta de García evidenció el deseo compartido de ambos por formar una familia, así como la importancia personal que la noticia tenía para él.

Desde aquel día, Isabella Ladera y Hugo García enfocaron sus energías en planificar y soñar juntos la llegada de su hijo. Ambos eligieron mantener la noticia en secreto durante las primeras semanas, priorizando el respeto por su intimidad y el bienestar de la familia. Solo los allegados más próximos recibieron la información antes de que la pareja decidiera hacerla pública.

El anuncio del embarazo refuerza la imagen de una pareja unida por proyectos comunes y el deseo de proteger su vida privada de la exposición constante en redes sociales..

Temas Relacionados

Isabella LaderaHugo Garcíaperu-entretenimiento

Más Noticias

La furiosa reacción de Federico Girotti tras indicación de Pablo Guede en Alianza Lima vs Alianza Atlético

El delantero argentino se ofuscó con una petición del entrenador del cuadro ‘blanquiazul’, que empató ante los ‘churres’ en Trujillo

La furiosa reacción de Federico

¿Qué pasará hoy con el clima en Lima? Senamhi revela su pronóstico para este 15 de febrero

Según el reporte oficial, la capital experimenta cielo nublado con neblina en las primeras horas de la mañana, especialmente en Lima Este, donde el pronóstico incluye nubes dispersas en la tarde y probabilidad de cielo nublado parcial con lluvias ligeras

¿Qué pasará hoy con el

PNP captura a ‘Las Forajidas del Cono Norte’, organización criminal de mujeres extorsionadoras

Tres mujeres fueron detenidas con drogas y munición de armas de fuego al interior de un bolso, que sería usado para amenazar a sus víctimas

PNP captura a ‘Las Forajidas

Aparecen más víctimas del pastor evangélico peruano acusado de abuso sexual en Bolivia

La Fiscalía boliviana citó a declarar al líder religioso, quien enfrenta prisión preventiva, en medio de más denunciantes y la intervención de organismos de derechos humanos

Aparecen más víctimas del pastor

Perú destina otros S/167 millones a cuidar los restos de un gasoducto que nunca vio la luz al sur del país

El fenecido Gasoducto Sur Peruano sigue significando una carga para el Estado peruana a casi una década de que se desactivara el proyecto, a cargo de Odebrecht

Perú destina otros S/167 millones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau, perfil del

Alfonso López Chau, perfil del economista que busca llegar a Palacio con Ahora Nación

Fiorella Molinelli Aristondo: Perfil y hoja de vida de la candidata de Fuerza y Libertad

Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de “avalar la corruptela” al blindar a José Jerí

Debate Presidencial 2026: JNE revela las 6 fechas y detalles del evento que podría definir el voto de los peruanos

El 3 de marzo inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya da detalles de

Laura Spoya da detalles de su operación tras fractura en la vértebra: “Recién me han logrado parar”

Laura Spoya confiesa que no recuerda su accidente automovilístico: “He visto mi choque en las noticias”

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera estrenan nuevo hogar y celebran San Valentín en familia: “Ahora los cuatro celebremos el amor”

Angie Arizaga brinda detalles de su anillo de compromiso diseñado por Jota Benz y de romántica pedida en Roma: “Todo perfecto”

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebran su primer año de relación en San Valentín

DEPORTES

La furiosa reacción de Federico

La furiosa reacción de Federico Girotti tras indicación de Pablo Guede en Alianza Lima vs Alianza Atlético

Programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: partidos, horarios y canal del debut de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 7 - Fase 2

Pablo Guede lanzó firme explicación tras amargo empate de Alianza Lima ante Alianza Atlético: “Fuimos superiores al rival”

Partidos de hoy, domingo 15 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo