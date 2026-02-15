Isabella Ladera evita revelar cuántos meses de embarazo tiene de Hugo García: “Puede que tenga cinco, seis, siete, ocho”

Isabella Ladera compartió en sus redes un video donde se le ve junto a Hugo García siendo cariñoso con su pancita, así como algunas imágenes de la sesión de fotos que tuvo con la revista ¡Hola!. Instagram Isabella Ladera

El anuncio del segundo embarazo de Isabella Ladera sorprendió a su comunidad digital el 13 de febrero, cuando la creadora de contenido compartió en sus redes sociales una imagen junto a su pareja, Hugo García, confirmando la espera de un nuevo hijo. La noticia, acompañada de una fotografía que mostraba su avanzada barriga, generó preguntas inmediatas sobre el tiempo de gestación, un dato que la empresaria decidió reservar para sí.

En una entrevista exclusiva con la revista Hola!, Isabella Ladera se refirió a los cambios recientes en su vida y los sentimientos que la atraviesan en esta etapa. Aunque la imagen pública de su embarazo generó especulaciones sobre cuántos meses tiene, la joven venezolana optó por no precisar el tiempo exacto.

“Puede que tenga cinco, seis, siete u ocho meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo… prefiero mantenérmelo pa’ mí”, afirmó la influencer, marcando el tono de privacidad que ha querido sostener en torno a su proceso de gestación.

Isabella Ladera, quien espera un hijo con Hugo García, posa embarazada en la orilla del mar, revelando también ecografías de su bebé. (Instagram / Isabella Ladera)

La empresaria explicó que la decisión de no compartir detalles responde a un deseo de proteger el ámbito personal y familiar. “Es algo muy nuestro. No tienes la idea de cuánto queremos cuidar esto”, señaló Ladera en la conversación con la publicación.

La expectación que rodeó el anuncio se vio reforzada por el hecho de que Isabella Ladera y Hugo García mantuvieron la noticia en reserva durante varios meses. Solo los familiares más cercanos, incluida la madre de la empresaria, estuvieron al tanto antes de la comunicación oficial a sus seguidores.

Esta actitud, enfatizó la creadora de contenido, responde a la intención de vivir el embarazo en la intimidad, alejados de la presión mediática y de las constantes preguntas del entorno digital.

El embarazo de Isabella Ladera desata ternura y especulaciones: ¿viene una niña en camino? - crédito @isabella.ladera/IG

El embarazo, descrito por Ladera como “profundamente deseado”, llega después de un período de búsqueda y espera. La empresaria no evitó compartir el entusiasmo que siente por esta nueva etapa, aunque subrayó la importancia de preservar ciertos aspectos para su círculo íntimo.

Isabella Ladera revela cómo le contó a Hugo García que estaba embarazada

Durante la entrevista con Hola!, Isabella Ladera relató el momento exacto en que decidió comunicarle a Hugo García que serían padres. La pareja paseaba por un parque cuando la empresaria, movida por la emoción, le confesó la noticia de manera directa. “Te tengo que contar algo, no puedo aguantar más”, recordó Ladera sobre el instante que marcó un antes y un después en su relación.

La reacción de García fue inmediata y emotiva. Según la narración de la empresaria, su pareja quedó en estado de shock al escuchar la noticia.

“Él me dice: ‘¡No puede ser, no puede ser!’. Él me dijo: ‘Tanto tiempo esperando esta noticia’, y se pone a llorar un rato”, relató Ladera, mostrando la intensidad emocional que caracterizó la escena.

Hugo García e Isabella Ladera comparten su inmensa alegría y emoción al anunciar que están esperando su primer hijo juntos. (Captura Instagram / Revista ¡Hola!)

La respuesta de García evidenció el deseo compartido de ambos por formar una familia, así como la importancia personal que la noticia tenía para él.

Desde aquel día, Isabella Ladera y Hugo García enfocaron sus energías en planificar y soñar juntos la llegada de su hijo. Ambos eligieron mantener la noticia en secreto durante las primeras semanas, priorizando el respeto por su intimidad y el bienestar de la familia. Solo los allegados más próximos recibieron la información antes de que la pareja decidiera hacerla pública.

El anuncio del embarazo refuerza la imagen de una pareja unida por proyectos comunes y el deseo de proteger su vida privada de la exposición constante en redes sociales..