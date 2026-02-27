Perú

Francesca Montenegro responde a seguidora tras polémica por caso Lizeth Marzano: “Estoy tratando de cuidar mi paz”

La influencer peruana reapareció en redes sociales con un mensaje, donde habló de la difícil situación por la que está pasando y defendió su postura en medio de la atención mediática

Guardar
Usuarios y figuras mediáticas cuestionan
Usuarios y figuras mediáticas cuestionan la postura pública e influencia de Francesca Montenegro en redes sociales. (Instagram)

Francesca Montenegro, influencer y empresaria digital de 21 años, sigue bajo el escrutinio público después de ser señalada como parte del círculo cercano de Adrián Villar, implicado en el atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano. En medio de la polémica y tras días de silencio, Montenegro se pronunció hace unos días, poco antes de acudir a dar su testimonio a las autoridades.

Aquella vez lo hizo a través de sus redes sociales y ante la pregunta de una seguidora, respondiéndole: “Estoy tratando de cuidar mi paz”, en medio de la exposición mediática.

El pronunciamiento de Montenegro surgió a raíz de una conversación privada compartida por la periodista Alexandra Ampuero en Instagram, donde se reveló la respuesta que la influencer dio a un mensaje de apoyo de una de sus seguidoras:

“Gracias de corazón por tomarte el tiempo de escribirme algo tan lindo y tan pensado, de verdad lo valoro muchísimo. Estoy tratando de llevar todo con calma, con respeto y cuidando mi paz. Gracias por el cariño, por la comprensión y por la buena energía. Te mando un abrazo grande”, comentó la influencer.
Francesca Montenegro rompe el silencio
Francesca Montenegro rompe el silencio en Instagram tras ser vinculada al caso del atropello de Lizeth Marzano. (Instagram)

Críticas y debate en redes sociales tras el mensaje de Montenegro

La reacción no tardó en aparecer en redes sociales. Diversos usuarios y figuras del periodismo criticaron la actitud de Montenegro, señalando que, si bien tiene tiempo para agradecer mensajes privados, no ha dirigido una disculpa pública ni ha asumido una postura clara frente a su comunidad tras el fallecimiento de Marzano.

“La excusa de estar apartada de las redes se cae porque así como tuvo tiempo para responderle a un seguidor, lo pudo tener para pedirle disculpas públicas a su comunidad por haber encubierto al cretino de su enamorado”, comentó la comunicadora Alexandra Ampuero, reflejando el sentir de una parte del público.

El debate en plataformas como TikTok e Instagram se intensificó, con usuarios que apuntaron a una supuesta victimización de Montenegro y a la falta de empatía hacia la familia de la víctima.

“Nadie te cree, no nos vamos a comprar su discurso de buena persona”, “Se quieren limpiar”, y “Si el video no se hace público, ellos jamás estuvieran ahí”, fueron algunas de las respuestas más compartidas. La percepción extendida es que Montenegro intentaba distanciarse de la polémica sin asumir plenamente las demandas sociales hacia el caso.

La periodista señaló que la versión de la influencer con lo que se vio en las imágenes no coincide por lo que no confía en sus palabras | Magaly TV La Firme

Declaraciones formales y repercusiones profesionales para Montenegro

Tras el debate digital, Montenegro compareció ante la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT) para rendir declaración por el caso Marzano. Acompañada de su padre, el abogado Juan Montenegro, la influencer negó haber estado presente en el momento del accidente y afirmó que, al enterarse de lo ocurrido, exigió a Adrián Villar que se entregue y “esté claro con la justicia”.

“Desde el primer momento en el que yo me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, lo primero que exigí, porque eso hice, exigí a alguien que compartía mucho tiempo de mi vida juntos, fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto”, declaró ante la prensa.

Montenegro también aseguró que estuvo dispuesta a acompañar a Villar a la comisaría, aunque indicó que finalmente las decisiones dependieron de factores ajenos a ella y a su familia. “Por eso, mi padre no es el abogado de Adrián Villar en el momento. Eso es todo lo que tengo que decir”, sentenció, insistiendo en su desvinculación actual del entorno de Villar y en su solidaridad con la familia de la víctima.

No obstante, las imágenes difundidas tras el accidente, en las que Montenegro aparece junto a Villar y su padre en la vivienda familiar, alimentaron la hipótesis de un posible encubrimiento y han sido incorporadas a la investigación fiscal. El Ministerio Público analiza si existieron ayudas externas para evitar que el principal sospechoso se pusiera a disposición de la justicia durante las primeras horas posteriores al siniestro.

The Body Brand emite un
The Body Brand emite un comunicado oficial anunciando que Francesca Montenegro deja de formar parte de la organización en un contexto sensible que prioriza el respeto a Lizeth y su familia. (Instagram The Body Brand)

La familia de Lizeth Marzano ha solicitado formalmente a las autoridades que se verifique la implicancia de Montenegro y su entorno, mientras la sociedad continúa reclamando transparencia y justicia.

El impacto del caso afectó el ámbito profesional de Montenegro. La agencia de representación de influencers Collabs y varias marcas asociadas anunciaron la rescisión inmediata de contratos y campañas, invocando la necesidad de actuar conforme a sus valores institucionales y responder a la sensibilidad social generada tras la muerte de Marzano.

Asimismo, su socia en The Body Brand decidió desvincularla de la marca, subrayando el compromiso de la empresa con el respeto y la responsabilidad hacia la comunidad.

Presencia digital de Montenegro

Hasta antes del escándalo, Montenegro mantenía una presencia constante en redes sociales, donde sumaba más de 71.000 seguidores en Instagram y 181.000 en TikTok, concentrando sus contenidos en moda de lujo, viajes, tendencias y estilo de vida. Estudiante de Administración en la Universidad del Pacífico y formada en Fashion Business en el Instituto Marangoni, se había posicionado como referente digital y empresaria emergente en el sector moda.

Mientras la investigación fiscal sigue en curso y la sociedad permanece atenta al caso, Montenegro ha limitado sus apariciones a pronunciamientos legales y respuestas puntuales a seguidores en privado. Su caso mantiene el debate sobre el rol y la responsabilidad de los influencers en Perú, mientras la atención pública continúa sobre Montenegro y el desarrollo de la causa Marzano.

Temas Relacionados

Francesca MontenegroAdrián VillarLizeth Marzanoperu-entretenimiento

Más Noticias

La gasolina más barata y más cara de Lima este jueves 26 de febrero

Los precios de los combustibles dependen de una serie de factores nacionales e internacionales

La gasolina más barata y

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

El entrenador del equipo ‘victoriano’ ha optado por darle descanso al ‘Depredador’ para el enfrentamiento que definirá la cima del Torneo Apertura 2026. Su lugar, aparentemente, será ocupado por Luis Ramos

Paolo Guerrero queda fuera del

Sancionan a chifa por negarse a entregar el Libro de Reclamaciones tras demora en pedido

El propietario del restaurante se allanó a las imputaciones formuladas por el Indecopi Cajamarca, lo que permitió cerrar anticipadamente el procedimiento y evitar una multa económica. Sin embargo, deberá pagar S/ 36 por concepto de costas y será inscrito en el registro público de infracciones por cuatro años una vez que la resolución quede firme

Sancionan a chifa por negarse

Atención miembros de mesa y suplentes: ONPE inicia capacitaciones virtuales para las elecciones 2026

El programa contempla también jornadas presenciales en instituciones educativas del país programadas para fines de marzo y comienzos de abril

Atención miembros de mesa y

Elecciones 2026: Reniec confirma que DNI azul y electrónico con “no caduca” sí permite votar

Más de dos millones de ciudadanos arriesgan su voto al mantener el documento vencido; la vigencia es clave para no quedar fuera del padrón

Elecciones 2026: Reniec confirma que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE advierte que Ejecutivo no

JNE advierte que Ejecutivo no cubrió S/ 403 millones para Elecciones 2026, aunque Presidencia asegura haber transferido recursos

Rafael López Aliaga propone clausurar el penal de Barbadillo y enviar a expresidentes a cárcel en la selva

Rafael López Aliaga: José Balcázar es un “pobre hombre extorsionado” por Vladimir Cerrón, César Acuña y Keiko Fujimori

Caso Baguazo: histórico fallo condena a altos mandos PNP por homicidio

Alcalde de Junín al borde de la muerte tras ataque armado cuando iba a municipalidad: es evacuado de emergencia a Lima

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera defiende a Hugo

Isabella Ladera defiende a Hugo García de cruel challengue en Perú: “Son personas que destilan odio y morbo”

Caso Lizeth Marzano: Esta noche peritos replicarán minuto a minuto el atropello de Adrián Villar que acabó con la vida de la deportista

Natalie Vértiz sale en defensa de Yaco Eskenazi: “Nunca ha sido un mantenido y es un padre comprometido”

Temblor interrumpe transmisión en vivo de Curwen: “ahora sí confirman que no es grabadazo”

Valentino Palacios terminó su amistad con Josi Martínez tras recibir fuertes críticas por caso de agresión: “Ya no es mi amiga”

DEPORTES

Paolo Guerrero queda fuera del

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

Ignacio Buse evita marearse por elogios del público que lo ubican como la primera raqueta del Perú: “Trato de gestionarlo de la mejor manera”

Manisha Kalyan, flamante incorporación de Alianza Lima Femenino, recibió el llamado de la India para disputar la Copa Asiática 2026

Erick Noriega brilló con Gremio al concretar su primer gol en el Brasileirao frente a Atlético Mineiro

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de Hernán Barcos y criticó el fútbol peruano: “Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga”