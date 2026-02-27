Francesca Montenegro responde a seguidora tras polémica por caso Lizeth Marzano: “Estoy tratando de cuidar mi paz”

Usuarios y figuras mediáticas cuestionan la postura pública e influencia de Francesca Montenegro en redes sociales. (Instagram)

Francesca Montenegro, influencer y empresaria digital de 21 años, sigue bajo el escrutinio público después de ser señalada como parte del círculo cercano de Adrián Villar, implicado en el atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano. En medio de la polémica y tras días de silencio, Montenegro se pronunció hace unos días, poco antes de acudir a dar su testimonio a las autoridades.

Aquella vez lo hizo a través de sus redes sociales y ante la pregunta de una seguidora, respondiéndole: “Estoy tratando de cuidar mi paz”, en medio de la exposición mediática.

El pronunciamiento de Montenegro surgió a raíz de una conversación privada compartida por la periodista Alexandra Ampuero en Instagram, donde se reveló la respuesta que la influencer dio a un mensaje de apoyo de una de sus seguidoras:

“Gracias de corazón por tomarte el tiempo de escribirme algo tan lindo y tan pensado, de verdad lo valoro muchísimo. Estoy tratando de llevar todo con calma, con respeto y cuidando mi paz. Gracias por el cariño, por la comprensión y por la buena energía. Te mando un abrazo grande”, comentó la influencer.

Francesca Montenegro rompe el silencio en Instagram tras ser vinculada al caso del atropello de Lizeth Marzano. (Instagram)

Críticas y debate en redes sociales tras el mensaje de Montenegro

La reacción no tardó en aparecer en redes sociales. Diversos usuarios y figuras del periodismo criticaron la actitud de Montenegro, señalando que, si bien tiene tiempo para agradecer mensajes privados, no ha dirigido una disculpa pública ni ha asumido una postura clara frente a su comunidad tras el fallecimiento de Marzano.

“La excusa de estar apartada de las redes se cae porque así como tuvo tiempo para responderle a un seguidor, lo pudo tener para pedirle disculpas públicas a su comunidad por haber encubierto al cretino de su enamorado”, comentó la comunicadora Alexandra Ampuero, reflejando el sentir de una parte del público.

El debate en plataformas como TikTok e Instagram se intensificó, con usuarios que apuntaron a una supuesta victimización de Montenegro y a la falta de empatía hacia la familia de la víctima.

“Nadie te cree, no nos vamos a comprar su discurso de buena persona”, “Se quieren limpiar”, y “Si el video no se hace público, ellos jamás estuvieran ahí”, fueron algunas de las respuestas más compartidas. La percepción extendida es que Montenegro intentaba distanciarse de la polémica sin asumir plenamente las demandas sociales hacia el caso.

La periodista señaló que la versión de la influencer con lo que se vio en las imágenes no coincide por lo que no confía en sus palabras | Magaly TV La Firme

Declaraciones formales y repercusiones profesionales para Montenegro

Tras el debate digital, Montenegro compareció ante la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT) para rendir declaración por el caso Marzano. Acompañada de su padre, el abogado Juan Montenegro, la influencer negó haber estado presente en el momento del accidente y afirmó que, al enterarse de lo ocurrido, exigió a Adrián Villar que se entregue y “esté claro con la justicia”.

“Desde el primer momento en el que yo me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, lo primero que exigí, porque eso hice, exigí a alguien que compartía mucho tiempo de mi vida juntos, fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto”, declaró ante la prensa.

Montenegro también aseguró que estuvo dispuesta a acompañar a Villar a la comisaría, aunque indicó que finalmente las decisiones dependieron de factores ajenos a ella y a su familia. “Por eso, mi padre no es el abogado de Adrián Villar en el momento. Eso es todo lo que tengo que decir”, sentenció, insistiendo en su desvinculación actual del entorno de Villar y en su solidaridad con la familia de la víctima.

No obstante, las imágenes difundidas tras el accidente, en las que Montenegro aparece junto a Villar y su padre en la vivienda familiar, alimentaron la hipótesis de un posible encubrimiento y han sido incorporadas a la investigación fiscal. El Ministerio Público analiza si existieron ayudas externas para evitar que el principal sospechoso se pusiera a disposición de la justicia durante las primeras horas posteriores al siniestro.

The Body Brand emite un comunicado oficial anunciando que Francesca Montenegro deja de formar parte de la organización en un contexto sensible que prioriza el respeto a Lizeth y su familia. (Instagram The Body Brand)

La familia de Lizeth Marzano ha solicitado formalmente a las autoridades que se verifique la implicancia de Montenegro y su entorno, mientras la sociedad continúa reclamando transparencia y justicia.

El impacto del caso afectó el ámbito profesional de Montenegro. La agencia de representación de influencers Collabs y varias marcas asociadas anunciaron la rescisión inmediata de contratos y campañas, invocando la necesidad de actuar conforme a sus valores institucionales y responder a la sensibilidad social generada tras la muerte de Marzano.

Asimismo, su socia en The Body Brand decidió desvincularla de la marca, subrayando el compromiso de la empresa con el respeto y la responsabilidad hacia la comunidad.

Presencia digital de Montenegro

Hasta antes del escándalo, Montenegro mantenía una presencia constante en redes sociales, donde sumaba más de 71.000 seguidores en Instagram y 181.000 en TikTok, concentrando sus contenidos en moda de lujo, viajes, tendencias y estilo de vida. Estudiante de Administración en la Universidad del Pacífico y formada en Fashion Business en el Instituto Marangoni, se había posicionado como referente digital y empresaria emergente en el sector moda.

Mientras la investigación fiscal sigue en curso y la sociedad permanece atenta al caso, Montenegro ha limitado sus apariciones a pronunciamientos legales y respuestas puntuales a seguidores en privado. Su caso mantiene el debate sobre el rol y la responsabilidad de los influencers en Perú, mientras la atención pública continúa sobre Montenegro y el desarrollo de la causa Marzano.