Francesca Montenegro es retirada de su propio emprendimiento tras polémica por el caso Lizeth Marzano

La influencer peruana fue separada oficialmente de su propia marca de ropa luego de que las redes sociales explotaran y surgieran dudas sobre su posición tras el accidente que involucró a su expareja, Adrián Villar

Francesca Montenegro es retirada de The Body Brand tras polémica vinculada al caso Lizeth Marzano y crisis en redes sociales. (Composición Infobae)

Francesca Montenegro, conocida influencer peruana y cofundadora de la marca de ropa The Body Brand, fue apartada oficialmente de su propio emprendimiento tras una crisis desatada por el caso Lizeth Marzano. La joven de 21 años, hasta hace poco figura reconocida en moda y redes sociales, quedó desvinculada luego de que su socia, ángela Kubota, tomara la decisión de excluirla de la organización.

La medida responde a la ola de cuestionamientos originados por el presunto encubrimiento a su pareja, Adrián Villar, actualmente bajo investigación fiscal por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano. La noticia se comunicó mediante un mensaje oficial en la cuenta de Instagram de The Body Brand.

“Ante los recientes acontecimientos y por respeto a Lizeth y a su familia, se ha decidido que Francesca Montenegro deje de formar parte de la organización a partir de la fecha. Esta decisión se adopta en un contexto sensible y que responde a un criterio de prudencia y consideración”, se lee en el comunicado.

También se puede subraya el compromiso de la marca con el respeto y la responsabilidad hacia su comunidad, destacando la importancia de responder conforme a sus valores institucionales. El caso atrajo la atención de la fiscalía peruana, el Ministerio Público, que abrió una investigación para determinar si hubo colaboración de terceros en la evasión de la justicia por parte de Villar.

The Body Brand emite un comunicado oficial anunciando que Francesca Montenegro deja de formar parte de la organización en un contexto sensible que prioriza el respeto a Lizeth y su familia. (Instagram The Body Brand)

El debate en redes y el papel de las marcas

La salida de Montenegro de The Body Brand generó debates en redes sociales. Muchos usuarios pusieron en duda la viabilidad legal de “despedir” a una socia fundadora y plantearon que la resolución respondía a una necesidad estratégica de mitigar riesgos en ventas y reputación.

Comentarios como “¿Se despide a un socio? Nunca escuché esto”, “¿Un socio puede sacar a otro?”, y “Es solo para que sus ventas no caigan” circularon en plataformas como Instagram y TikTok. El tema ganó viralidad en cuestión de horas.

Otras opiniones vieron la medida como un intento de reducir el rechazo y normalizar la actividad comercial de la marca sin el peso de la polémica. “Es estrategia, quieren seguir vendiendo”, o “por debajo ‘reina no te preocupes que la gente se olvide y ya pasó todo’”, son frases replicadas en las redes.

La percepción general implica que la decisión busca proteger la reputación del negocio en un escenario donde la presión recae en la figura de Francesca Montenegro, quien aún permanece bajo la lupa. Aunque ha negado haber estado presente durante el siniestro, videos y testimonios aportados por terceros revelaron contactos inmediatos con Villar y su familia después del hecho, lo que motivó que la fiscalía peruana investigue un presunto encubrimiento.

Las fundadoras de The Body Brand: Francesca Montenegro y Ángela Kubota. (Revista Signature)

El Ministerio Público indaga si existieron ayudas externas para que el principal sospechoso evitara la acción de la justicia durante las primeras horas posteriores al incidente.

Las consecuencias empresariales y personales

El impacto traspasó el emprendimiento inicial. La agencia de representación de influencers Collabs también anunció hace un día la rescisión inmediata de todo vínculo profesional con Francesca Montenegro. En su comunicado se detalla: “Francesca Montenegro no mantiene vínculo laboral vigente con nuestra agencia. Tras tomar conocimiento de los acontecimientos, se procedió a finalizar cualquier relación profesional de manera inmediata. Promovemos la ética, la responsabilidad y el respeto como principios fundamentales”.

Diversas empresas y marcas asociadas a la influencer cancelaron contratos y campañas, reforzando la tendencia de distanciamiento institucional y respondiendo a la creciente presión social surgida en torno al caso Marzano. La desvinculación de Montenegro de The Body Brand y la ruptura de acuerdos comerciales son consideradas una respuesta a esta demanda social.

Varias empresas y la agencia Colabs cancelaron contratos y representación a Francesca Montenegro tras la aparición de imágenes junto a Adrián Villar. IG

Montenegro, que hasta hace unas semanas mantenía una presencia constante en línea y colaboraba con firmas de moda y lujo, modificó su exposición digital para limitar sus declaraciones a aspectos legales. En su comparecencia ante la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT) junto a su padre, negó cualquier vínculo actual con Villar y afirmó que, al conocer la situación, solicitó que el joven se entregara a las autoridades.

La influencer cursa estudios en Administración en la Universidad del Pacífico y cuenta con formación en Fashion Business por el Istituto Marangoni, escuela de moda con sede en Milán. Su trayectoria como emprendedora y promotora de tendencias, viajes y estilo de vida quedó comprometida por el vínculo con el principal sospechoso del caso Marzano y el silencio posterior al accidente. Ello ha generado desconfianza tanto en la industria como en la opinión pública, especialmente ahora que avanza la investigación fiscal.

