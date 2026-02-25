Empresas cancelan contratos a Francesca Montenegro tras ser vista con Adrián Villar el día del atropello a Lizeth Marzano

La agencia de influencers Collabs emitió un comunicado oficial para anunciar que ha terminado su relación laboral con Francesca Montenegro. Esta decisión llega tras la difusión de imágenes de la influencer junto a Adrián Villar, y la empresa además expresó su solidaridad con la familia de Lizeth Marzano. TikTok: Ric La Torre

El caso del atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo y la influencia digital. Tras la difusión de imágenes que muestran a la influencer Francesca Montenegro junto a su entonces pareja Adrián Villar, principal investigado por el accidente, varias empresas y su agencia de representación han cancelado de inmediato sus contratos.

De esta manera, la influencer estaría atravesando uno de los momentos más complicados de su carrera profesional. La agencia de influencers Collabs se pronuncia mediante sus redes sociales y apuntó lo siguiente: “No toleramos conductas que comprometan nuestros valores”.

La agencia Collabs, que hasta hace unos días representaba a Francesca Montenegro, fue la primera en anunciar su decisión de cortar todo vínculo profesional con la joven.

En un comunicado oficial, la empresa señaló: “Francesca Montenegro no mantiene vínculo laboral vigente con nuestra agencia. Tras tomar conocimiento de los acontecimientos, se procedió a finalizar cualquier relación profesional de manera inmediata”.

Además, la agencia enfatizó su compromiso con la ética y la responsabilidad: “Colabs es una agencia que promueve la ética, la responsabilidad y el respeto como principios fundamentales. Nuestra organización no tolera ni respalda conductas que comprometan nuestros valores institucionales. Expresamos nuestra solidaridad con la familia de Lizeth Marzano en este difícil momento”.

El comunicado también pidió a las autoridades actuar con diligencia y agradeció a la comunidad por la confianza en el manejo del caso.

Francesca Montenegro deslinda vínculo con Adrián Villar

La influencer acudió a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT) junto a sus padres para rendir manifestación ante la investigación por la muerte de Lizeth Marzano. A su salida, Francesca Montenegro rompió el silencio y fue enfática al negar cualquier vínculo actual con Adrián Villar o su entorno familiar.

“Desde el primer momento en el que yo me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, lo primero que exigí, porque eso hice, exigí a alguien que compartía mucho tiempo de mi vida juntos, fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto”, declaró a la prensa, asegurando que su prioridad fue siempre que Villar rinda cuentas ante las autoridades.

Montenegro también aclaró que estuvo dispuesta a acompañar a Villar a la comisaría, aunque las decisiones finales dependieron de factores ajenos a ella y a su familia. “Por eso, mi padre no es el abogado de Adrián Villar en el momento. Eso es todo lo que tengo que decir”, enfatizó.

Francesca Montenegro, expareja de Adrián Villar, habla por primera vez ante la prensa sobre el fatal atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano. En sus declaraciones, expresa su solidaridad con la familia de la víctima y revela que le exigió a Villar entregarse a la justicia

Empresas toman distancia y rescinden contratos

La aparición de Francesca Montenegro en los videos junto a Adrián Villar tras el accidente generó una reacción inmediata en el sector empresarial. Varias marcas y empresas asociadas a la influencer anunciaron la rescisión de contratos y campañas, alegando la necesidad de mantener sus valores y responder a la sensibilidad social que ha despertado el caso Marzano.

El rechazo institucional se suma a la presión pública para que figuras del entorno de Villar asuman responsabilidades o, al menos, se aparten de la exposición mediática mientras la investigación sigue su curso.

Familia de Lizeth Marzano exige investigación de terceros

La familia de la deportista fallecida ha solicitado formalmente a las autoridades que se verifique la posible participación o encubrimiento de terceras personas, entre ellas Montenegro y su entorno, en los hechos posteriores al accidente. El fiscal Henry Zavaleta, durante la audiencia de impedimento de salida del país, expuso que “habrían participado terceras personas con la finalidad de que el hoy investigado no se ponga derecho”, abriendo la puerta a nuevas líneas de investigación.

Tras la exposición del Ministerio Público, el juez dictó nueve meses de impedimento de salida del país para Adrián Villar, plazo que se extiende hasta noviembre. Villar enfrenta cargos por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, delitos que podrían conllevar una pena mínima de ocho años de prisión.

La aparición de Francesca Montenegro en reuniones con Villar tras el accidente y el posterior rechazo empresarial han generado un debate sobre la responsabilidad social de las figuras públicas y el impacto de sus acciones en situaciones de alta sensibilidad.

El hermano de Lizeth Marzano comenta la reciente aparición pública de Francesca Montenegro y su padre con Adrián Villar, destacando la presencia de dos nuevos personajes en la situación mediática.

El futuro de Francesca Montenegro: presión social y retiro del medio

Por ahora, la influencer ha optado por mantener un perfil bajo y limitar sus declaraciones a pronunciamientos estrictamente legales. La desvinculación de su agencia y la cancelación de contratos marcan un antes y un después en su carrera digital, mientras la investigación sigue su curso y la opinión pública exige justicia para Lizeth Marzano.

El caso es un recordatorio de que la responsabilidad y la ética pesan tanto en la vida privada como en la exposición pública, y que el entorno digital no es ajeno a las consecuencias de los actos en la vida real.

