Quién es Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar y nueva implicada en la muerte de Lizeth Marzano

La figura de Francesca Montenegro, influencer de moda y estudiante universitaria, ha cobrado notoriedad en Perú tras ser identificada como una de las personas que se reunió con Adrián Villar, principal implicado en la muerte de Lizeth Marzano, pocas horas después del hecho. La presencia de Montenegro, junto a su padre, en el parque Alfonso Ugarte de San Isidro, fue registrada en video y difundida por medios de comunicación.

Francesca Montenegro, de 21 años, pertenece a una generación de jóvenes peruanos que han encontrado en las redes sociales un espacio para construir audiencias y posicionar su imagen pública. En la actualidad, su cuenta de Instagram supera los 71 mil seguidores y su perfil se especializa en temas de moda de lujo, tendencias, negocios y experiencias personales. Además de Instagram, Montenegro acumula más de 181 mil seguidores en TikTok, donde comparte contenidos relacionados con estilo, análisis de looks de celebridades y consejos de moda.

De acuerdo con la información disponible en sus perfiles públicos, Montenegro cursa estudios de Administración en la Universidad del Pacífico y cuenta con formación en Fashion Business por el Istituto Marangoni, una reconocida escuela de moda con sede en Europa. Su actividad en redes sociales también abarca viajes internacionales y colaboraciones con marcas, consolidando una presencia digital orientada al lifestyle y la moda. La joven ha sido reconocida por páginas enfocadas al rubro, destacando su resilencia en su compromiso con su crecimiento personal y profesional. Además es cofundadora de The Body Brand, su marca de ropa.

Francesca Montenegro aparece como implicada en las nuevas investigaciones en el caso Lizeth Marzano.

Contexto del caso Lizeth Marzano

El nombre de Francesca Montenegro ha sido ampliamente citado en medios nacionales tras la revelación de imágenes de las reuniones que siguieron al atropello y muerte de Lizeth Marzano, deportista de alto rendimiento. Según la reconstrucción difundida por Latina Noticias y Magaly TV La Firme, Adrián Villar, principal implicado, acudió al parque Alfonso Ugarte de San Isidro aproximadamente tres horas después del incidente. Allí se encontró con la periodista Marisel Linares, su padre y dos personas más, identificadas posteriormente como Francesca Montenegro y su padre.

Lo que llamó más la atención es que la reunión se habría realizado frente a su domicilio. De acuerdo con esta versión, tras la conversación en el parque, Villar regresó al hogar de Montenegro. Poco después, la policía acudió al edificio, aunque no efectuó ninguna detención en ese momento pese a estar vigente el periodo de flagrancia.

Periodistas le preguntaron por la fuga y un posible mea culpa, pero el joven guardó silencio. ATV/ Magaly TV La Firme.

La presencia de Francesca Montenegro en la escena ha generado un intenso debate en redes sociales y medios tradicionales, donde se cuestiona el rol de los presentes tras el hecho y la posible existencia de encubrimiento. La fiscalía investiga la secuencia de movimientos de Villar y su entorno inmediato, incluyendo a Montenegro, quien ha mantenido silencio en sus plataformas digitales desde que su nombre salió a la luz en este contexto.

Eliminó fotos con su novio Adrián Villar

En sus redes sociales, Francesca Montenegro suele compartir rutinas de moda, recomendaciones y fragmentos de su vida cotidiana, además de mostrar viajes internacionales y colaboraciones con marcas del sector lujo. Su perfil destaca por el enfoque en moda y negocios, dos temas que han sido centrales en su posicionamiento como influencer.

Sin embargo, eso no es todo. También se podía ver en su perfil imágenes junto a su pareja Adrián Villar, las cuales ya no son visibles para sus seguidores.

Además, ha optado por eliminar y restringir comentarios en sus últimas publicaciones.

Hasta el momento, no existen declaraciones públicas directas por parte de Francesca Montenegro en relación al caso Lizeth Marzano. El Ministerio Público continúa con la investigación y no descarta nuevas diligencias en el círculo cercano del implicado.

