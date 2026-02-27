Perú

Año Escolar 2026: ¿Qué debe incluir la lonchera para aportar energía y concentración en clases?

EsSalud recomienda loncheras balanceadas ante el retorno a las aulas y las altas temperaturas en varias regiones del país

Un estudiante sonríe mientras camina
Un estudiante sonríe mientras camina con su mochila y lonchera hacia su colegio comenzando un nuevo y emocionante año escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retorno a clases ya tiene fecha en Perú. Mientras que muchos colegios privados iniciarán el año escolar este lunes 2 de marzo, la mayoría de instituciones públicas comenzarán las clases el lunes 16 de marzo. Este regreso se da en medio de una temporada de verano con temperaturas por encima de lo habitual en varias regiones, incluyendo Lima, lo que hace aún más importante reforzar la alimentación e hidratación de los estudiantes.

Ante este escenario, el Seguro Social de Salud (EsSalud) presentó una serie de recomendaciones para preparar loncheras saludables que permitan a los escolares mantener la energía durante la jornada académica y mejorar su capacidad de concentración en el aula.

La licenciada Isabel Leandro, nutricionista del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, señaló que la alimentación es clave para el aprendizaje. “Un niño bien alimentado atiende mejor en clase y tiene mayor agilidad mental. Sin embargo, la lonchera no reemplaza al desayuno; es un complemento que permite mantener estables los niveles de glucosa hasta el almuerzo”, precisó.

Cuatro pilares de una lonchera saludable

Mini sándwich de manzana cortados
Mini sándwich de manzana cortados en triángulos, decorado con granola y fresas, ideal para una merienda saludable para niños. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la especialista, una lonchera equilibrada debe incluir cuatro grupos de alimentos:

  • Energéticos: carbohidratos y grasas saludables como pan integral, cereales, palta o frutos secos.
  • Formadores: proteínas como pollo, huevo, atún o lácteos.
  • Protectores: frutas y verduras ricas en vitaminas y minerales.
  • Líquidos: agua o refrescos naturales con poca azúcar para asegurar una adecuada hidratación, especialmente ante el calor.

Como alternativas prácticas, EsSalud sugiere combinaciones como pan con palta, yogurt y frutas frescas; pan con croqueta de atún acompañado de mandarina y chicha morada natural; o keke de zanahoria casero con uvas y refresco de maracuyá.

La nutricionista recomendó además variar el menú para evitar la monotonía y mantener el interés del menor por su alimentación.

El desayuno es insustituible

La institución recordó que el desayuno no debe omitirse, ya que es fundamental para iniciar el día con energía. La lonchera cumple una función complementaria y ayuda a sostener el rendimiento físico e intelectual durante la mañana escolar.

El envase también importa

Los chicos deben tener una
Los chicos deben tener una opción saludable a la hora de una colación

EsSalud advirtió que la seguridad no solo depende de los alimentos, sino también de los recipientes. Se recomienda evitar envases de plástico de baja calidad que contengan PVC o BPA, y optar por recipientes de vidrio, acero inoxidable o plásticos certificados como libres de BPA para garantizar la inocuidad.

Finalmente, la entidad exhortó a los padres a acudir al establecimiento de salud más cercano si detectan señales como pérdida de peso, obesidad o falta de apetito en sus hijos, a fin de recibir orientación profesional y asegurar un adecuado acompañamiento nutricional durante todo el año escolar.

¿Qué exámenes médicos deben hacerse los niños antes del inicio de clases?

Antes del inicio del año escolar, es recomendable que los niños pasen por un chequeo médico integral para asegurar que estén en óptimas condiciones de salud. Estos son los principales exámenes y evaluaciones que se sugieren:

Evaluación médica general

Consulta con pediatra o médico general para revisar peso, talla, presión arterial, estado nutricional y desarrollo acorde a la edad.

Evaluación oftalmológica

Permite detectar problemas visuales como miopía, astigmatismo o dificultad para leer la pizarra, que pueden afectar el rendimiento académico.

Evaluación auditiva

Importante para descartar problemas de audición que interfieran en el aprendizaje y la atención en clase.

Control odontológico

Revisión dental para prevenir caries, infecciones o dolor que pueda afectar la alimentación y concentración.

Revisión del esquema de vacunación

Verificar que las vacunas estén completas según el calendario nacional.

Exámenes de laboratorio (según indicación médica)

Hemoglobina para descartar anemia, examen de heces para parásitos o análisis adicionales si el médico lo considera necesario.

Evaluación del desarrollo y salud emocional

Especialmente en niños que presentan dificultades de aprendizaje, cambios de conducta o problemas de adaptación escolar.

